Le jeu PlayStation 1, Mizzurna Falls, a enfin été traduit en français par un fan.
Ce jeu est un mélange de Twin Peaks, Shenmue, et Deadly Prémonition.
Ci-dessous, une vidéo dans laquelle le créateur de la traduction commente lui-même le jeu en détail, et présente sa version française.
Voici le lien pour télécharger le jeu déjà patché.
Cependant, il faut s’inscrire sur le site pour pouvoir accéder au lien :
Perso, je l'avais fait avec la traduction en anglais à l'époque.
J'avais fini par laisser tomber, car le jeu n'est pas pour moi, mais il y a pas mal de bonnes idées, et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de gens.
J'pense notamment à planet laika, jeu à l'atmosphère incroyable que j'aie découvert grâce à m'sieur "Tetryl" sur YouTube