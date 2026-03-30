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Mizzurna Falls est enfin traduit en Français


Le jeu PlayStation 1, Mizzurna Falls, a enfin été traduit en français par un fan.
Ce jeu est un mélange de Twin Peaks, Shenmue, et Deadly Prémonition.
Ci-dessous, une vidéo dans laquelle le créateur de la traduction commente lui-même le jeu en détail, et présente sa version française.




Voici le lien pour télécharger le jeu déjà patché.
Cependant, il faut s’inscrire sur le site pour pouvoir accéder au lien :

https://retrogametalk.com/repo/psx-iso/mizzurna-falls-french-patched/
https://retrogametalk.com/repo/psx-iso/mizzurna-falls-french-patched/
    tags : playstation shenmue ps1 deadly premonition playstation 1 twin peaks falls mizzurna falls mizzurna
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    burningcrimson
    posted the 03/30/2026 at 08:42 PM by adamjensen
    comments (7)
    burningcrimson posted the 03/30/2026 at 08:59 PM
    Il est bien ce jeu ? Jamais entendu parler.
    adamjensen posted the 03/30/2026 at 09:12 PM
    burningcrimson
    Perso, je l'avais fait avec la traduction en anglais à l'époque.
    J'avais fini par laisser tomber, car le jeu n'est pas pour moi, mais il y a pas mal de bonnes idées, et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de gens.
    jacquescechirac posted the 03/30/2026 at 09:23 PM
    le nombre de jeux particuliers qu'on a pas eu en occident, surtout en Europe, pdt l'ère 32bits quand même.
    J'pense notamment à planet laika, jeu à l'atmosphère incroyable que j'aie découvert grâce à m'sieur "Tetryl" sur YouTube
    losz posted the 03/30/2026 at 09:40 PM
    J’ai toujours voulu le faire celui là, faudrait que je m’y mette un jour.
    burningcrimson posted the 03/30/2026 at 09:52 PM
    adamjensen dacc merci
    dooku posted the 03/30/2026 at 10:15 PM
    Pareil toujours eu envie de le faire, y a pas que sur l ere 32 qu'on a raté pleins de choses, les précédentes aussi
    patrickleclairvoyant posted the 03/30/2026 at 10:58 PM
    Merci pour l’info je télécharge ça de suite
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