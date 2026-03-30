partage un nouveau teaser desur le compteofficiel du jeu.Malgré la présentation de nouvelles attaques contextuelles, d’une nouvelle musique (qui fait trèsau passage) et du compagnon, qui s’occupera de notre refuge entre deux destructions de robots, cela reste bien trop court…Le marketing reste assez inégal dans l’ensemble et rappelle un développement marqué par d’innombrables reports, qui auraient pu normalement désintéresser une partie du public. Mais il n’en est rien, l’attente est bien là. En effet,a atteint les 2 millions de wishlists surUn sacré score donc malgré les déboires cités plus haut et un focus marketing largement orienté vers le chouchou de la firme ().sortira lesuret