Capcom partage un nouveau teaser de Pragmata sur le compte X officiel du jeu.
Malgré la présentation de nouvelles attaques contextuelles, d’une nouvelle musique (qui fait très Zone of the Enders au passage) et du compagnon Cabin, qui s’occupera de notre refuge entre deux destructions de robots, cela reste bien trop court…
Le marketing reste assez inégal dans l’ensemble et rappelle un développement marqué par d’innombrables reports, qui auraient pu normalement désintéresser une partie du public. Mais il n’en est rien, l’attente est bien là. En effet, Pragmata a atteint les 2 millions de wishlists sur Steam.
Un sacré score donc malgré les déboires cités plus haut et un focus marketing largement orienté vers le chouchou de la firme (RE Requiem).
Pragmata sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2 et Steam.
Je suis d'accord, ne faire que du vieux, juste pas possible. Un mix est possible, alors faite du neuf, du vieux, dans notre présent.
Pareil.
Mais je pense qu'il sera bon.
altendorf Avec 2 millions de wishlists uniquement sur Steam ?
Et comment ça "tu ne vois vraiment rien sur le jeu contrairement à d'autres" ?