1996 - 2026
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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Pragmata s'offre un nouveau teaser avant sa sortie le 17 avril


Capcom partage un nouveau teaser de Pragmata sur le compte X officiel du jeu.

Malgré la présentation de nouvelles attaques contextuelles, d’une nouvelle musique (qui fait très Zone of the Enders au passage) et du compagnon Cabin, qui s’occupera de notre refuge entre deux destructions de robots, cela reste bien trop court…

Le marketing reste assez inégal dans l’ensemble et rappelle un développement marqué par d’innombrables reports, qui auraient pu normalement désintéresser une partie du public. Mais il n’en est rien, l’attente est bien là. En effet, Pragmata a atteint les 2 millions de wishlists sur Steam.

Un sacré score donc malgré les déboires cités plus haut et un focus marketing largement orienté vers le chouchou de la firme (RE Requiem).

Pragmata sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2 et Steam.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=paEdUlL7Js8


https://x.com/PRAGMATAgame
    tags : capcom pragmata pragmata gameplay pragmata news pragmata teaser pragmata new teaser pragmata new gameplay official pragmata data de sortie pragmata new infos pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata steam
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    adamjensen, burningcrimson
    posted the 03/30/2026 at 08:24 PM by marchand2sable
    comments (11)
    marchand2sable posted the 03/30/2026 at 08:31 PM
    L’ambiance et les musiques de la démo, c’est juste une bouffée d’air frais comme jamais. J’espère que Capcom va continuer avec les nouvelles IP malgré les déclarations du président de la firme (à fond sur les anciennes IP).
    choroq posted the 03/30/2026 at 08:34 PM
    marchand2sable

    Je suis d'accord, ne faire que du vieux, juste pas possible. Un mix est possible, alors faite du neuf, du vieux, dans notre présent.
    olex posted the 03/30/2026 at 08:39 PM
    J'attends toujours une vidéo avec le doublage français.
    adamjensen posted the 03/30/2026 at 08:45 PM
    olex
    Pareil.
    Mais je pense qu'il sera bon.
    midomashakil posted the 03/30/2026 at 08:46 PM
    vanquish 2
    keiku posted the 03/30/2026 at 09:21 PM
    bon bein voila, certain pouvait s’inquiéter des vente d'une nouvelle ip capcom, au moins ca répond déjà a la question... comme je le pense il est bien partit pour faire goty
    altendorf posted the 03/30/2026 at 09:21 PM
    Cela sent le flop non ?
    guiguif posted the 03/30/2026 at 09:29 PM
    Rien de nouveau pour le coup, juste une version plus courte du dernier trailer.

    altendorf Avec 2 millions de wishlists uniquement sur Steam ?
    altendorf posted the 03/30/2026 at 09:32 PM
    guiguif Après cela reste juste de la wishlist, mais je ne vois vraiment rien sur le jeu contrairement à d'autres
    guiguif posted the 03/30/2026 at 09:34 PM
    altendorf Crimson Desert c'etait 3 millions de wishlist, on a vu les ventes par la suite.
    Et comment ça "tu ne vois vraiment rien sur le jeu contrairement à d'autres" ?
    akinen posted the 03/30/2026 at 10:12 PM
    Gloire à capcom!
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