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[RUMEUR] Le premier collector Switch 2 en approche
Jeux Video
Selon Shpeshal Nick (on garde pincettes) :

- Édition Limitée Switch 2 pour Ocarina of Time Remake
- Ne peut pas dire si le jeu sera ou non inclus
- Budget élevé pour ce Remake
- N'a rien entendu concernant Starfox mais fait confiance à Nate

C'est tout
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    aeris381
    posted the 03/30/2026 at 02:33 PM by shanks
    comments (36)
    51love posted the 03/30/2026 at 02:34 PM
    Budget élevé pour ce Remake



    Hâte de voir la gueule du jeu, si c'est vraiment ambitieux ou non.
    pharrell posted the 03/30/2026 at 02:38 PM
    J'avais essayé sur 3DS Ocarina, pas emballé... J'ai vite arrêté.

    Peut être que le remake arrivera à moderniser le jeu pour me motiver.
    edgar posted the 03/30/2026 at 02:42 PM
    Si c’est confirmé alors la Switch 2 sera dans mon salon dès cette année.

    Ils n’ont pas intérêt à se louper avec le remake de ce jeu, il est dans mon top 3 des meilleurs jeux de ma vie.

    Un souvenir impérissable.
    rogeraf posted the 03/30/2026 at 02:43 PM
    Je me souviens de la démo 3D technique Zelda présenté a l'E3 pour la Wii U. J'espere qu'il aura ce style de rendu !
    adamjensen posted the 03/30/2026 at 02:44 PM
    C'est marrant, mais je suis sûr que si ils vendaient ce Remake sur d'autres support, ils se feraient encore plus d'argent.

    Mais je comprends qu'ils doivent garder leur licences, c'est normal, surtout en tant que constructeur aussi.
    shanks posted the 03/30/2026 at 02:45 PM
    rogeraf
    C'était pas pour la GameCube ? (avant Wind Waker)

    Si c'est le cas aucune chance : Aonuma a déclaré avoir détesté ce rendu.
    guiguif posted the 03/30/2026 at 02:46 PM
    Ah les batards... J'espere qu'elle sera moche pour pas me deg.
    hypermario posted the 03/30/2026 at 02:48 PM
    adamjensen Je suis bien content qu'il n'ai pas a se concentré sur le portage sur d'autre plateforme, puis on a vu avec Sony, c'est une politique de court terme qui nuit a l'image de la marque.

    shanks rogeraf Je trouve que le celshading de botw est super jolie et vieilis tres tres bien.
    idd posted the 03/30/2026 at 02:48 PM
    guiguif pareil Non parce qu'avec les prix qui montent ça va couter une blinde
    5120x2880 posted the 03/30/2026 at 02:48 PM
    Je suis sur que le jeu sera réussi, trop d'enjeux.
    rogeraf posted the 03/30/2026 at 02:51 PM
    shanks la tech démo Wii U : sur l'eclairage, les particules ... Il me semble que je l'avais téléchargé à un moment, ils l'avaient laché sur le store

    https://www.youtube.com/watch?v=27Lf4uVuE50
    adamjensen posted the 03/30/2026 at 02:55 PM
    hypermario
    Oui, ils ont raison de garder leur licences pour eux.
    cyr posted the 03/30/2026 at 02:56 PM
    Maintenant ça parle d'une version collector....d'un jeux pas officialisé...

    Elle a intérêt d'être doré....
    lz posted the 03/30/2026 at 03:08 PM
    J'espère que ça va être juste un simple remaster avec des graphismes au goût du jour, mais sans changer l'ambiance de la DA, ni les musiques ni bien sûr toute la structure du jeu et son gameplay, sinon c'est plus OOT et je ne vois pas l'intérêt de dénaturer un tel chef d'oeuvre
    temporell posted the 03/30/2026 at 03:10 PM
    je me demande si c'est possible un vrai remake de OoT maintenant, parce que ça sous enttend un développement fait en même temps que TotK, et j'espère voir un Open World ce serait tellement stylé
    thelastone posted the 03/30/2026 at 03:12 PM
    Ok donc c'est quasi confirmé si tout le monde le dis , trop hâte de voir ça
    rocan posted the 03/30/2026 at 03:13 PM
    Bon Dieu... Je vais quand même pas repasser à la caisse, j'espère qu'elle sera laide.. ou alors en cadeau à ma copine.. pour les échanger plus tard subrepticement
    losz posted the 03/30/2026 at 03:16 PM
    J’espère aussi que le remake sera uniquement graphique, histoire qu’ils ne massacrent pas le jeu… Je ne veux pas d’un truc chiant à la BOTW, avec un monde énorme où on se fait chier comme pas possible...
    soulfull posted the 03/30/2026 at 03:16 PM
    Pas le choix pour ce collector,mode pigeon activé.
    Pour le Remake,please un jeu full 3d ,je ne veux pas du cell shading à la breath of the wild.
    rocan posted the 03/30/2026 at 03:16 PM
    lz J'imagine que respecter l'ambiance du jeu d'origine est très important pour Aonuma.. Ce qui fut globalement le cas pour le remake 3DS je trouve
    roivas posted the 03/30/2026 at 03:19 PM
    Pas contre un remake mais alors j'espère qu'il va y avoir un vrai boulot derrière, la taille des maps de l'époque va paraitre bien ridicules aujourd'hui.
    Ce que je souhait c'est surtout une BO entièrement orchestrale, la Bo de OoT est une des meilleurs, elle mérite vraiment ce traitement.
    ducknsexe posted the 03/30/2026 at 03:30 PM
    Je ne sais pas pourquoi vous vous enflammez. Vous oubliez que c’est Grezzo qui s’occupe désormais des remakes de Zelda. Ils ont certainement eu un budget plus élevé pour OOT, mais si ce sont vraiment eux, j’espère qu’ils vont se surpasser cette fois-ci avec du contenu inédit.
    amario posted the 03/30/2026 at 03:33 PM
    Franchement revenir a un monde aussi fermé, avec tout l'amour que j'ai pour OOT, non pas en 2026. Il faut décloisonner et revoir beaucoup de chose. En faite, BoW aurait était un magnifique OOT si il avait eu des donjons par thèmes et pas d'armes en sucre (même si ce point me dérange moins aujourd'hui).
    ratchet posted the 03/30/2026 at 03:34 PM
    Hâte de voir tout-ca!
    malroth posted the 03/30/2026 at 03:35 PM
    faut attendre la switch 2 pro oled ^^
    guiguif posted the 03/30/2026 at 03:40 PM
    temporell Je vois pas comment on peut imaginer un remake avec un open world (avoir 150 quêtes annexes chiantes entre chaque donjon pour casser le rythme ?), autant faire un nouveau jeu.

    Ça sera le même jeu en plus beau, un peu comme les 150 video sous U4/U5. Avec un peu de chance s'ils sont pas radins, on aura le droit a la Master Quest, et s'ils sont fifous, un donjon original en post game.
    ravyxxs posted the 03/30/2026 at 03:46 PM
    Le jeu sera pas du tout inclus, y aura une clé, depuis quand Nintendo aiment ses fans ?
    aeris381 posted the 03/30/2026 at 03:46 PM
    Espérons que ca se confirme
    zephon posted the 03/30/2026 at 03:48 PM
    ravyxxs même pas, certain collector switch 1 avaient même pas le jeu avec
    cyr posted the 03/30/2026 at 03:57 PM
    malroth on attend toujours la switch 1 pro.
    aozora78 posted the 03/30/2026 at 04:13 PM
    ça pourrait me faire craquer... si j'arrive à l'avoir à bon prix par rapport à ses 500€ de base.
    aeris381 posted the 03/30/2026 at 04:21 PM
    https://pbs.twimg.com/media/HEq1U81WEAAH9TS?format=jpg&name=medium

    Certain ont beaucoup d’imagination
    shambala93 posted the 03/30/2026 at 04:35 PM
    losz
    Aucun intérêt, faut forcément retoucher à tout. Sinon aucun intérêt de faire un remake !
    masharu posted the 03/30/2026 at 04:40 PM
    Même pas le prochain Fire Emblem ?
    shinz0 posted the 03/30/2026 at 04:40 PM
    Pitié une Switch 2 Oled
    51love posted the 03/30/2026 at 04:49 PM
    aeris381 avant oui les gens avaient de l'imagination. Maintenant, n'importe qui peut faire un prompt et generer cette image
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