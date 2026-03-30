Jeux Video
Selon Shpeshal Nick (on garde pincettes) :
- Édition Limitée Switch 2 pour Ocarina of Time Remake
- Ne peut pas dire si le jeu sera ou non inclus
- Budget élevé pour ce Remake
- N'a rien entendu concernant Starfox mais fait confiance à Nate
C'est tout
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posted the 03/30/2026 at 02:33 PM by shanks
Hâte de voir la gueule du jeu, si c'est vraiment ambitieux ou non.
Peut être que le remake arrivera à moderniser le jeu pour me motiver.
Ils n’ont pas intérêt à se louper avec le remake de ce jeu, il est dans mon top 3 des meilleurs jeux de ma vie.
Un souvenir impérissable.
Mais je comprends qu'ils doivent garder leur licences, c'est normal, surtout en tant que constructeur aussi.
C'était pas pour la GameCube ? (avant Wind Waker)
Si c'est le cas aucune chance : Aonuma a déclaré avoir détesté ce rendu.
shanks rogeraf Je trouve que le celshading de botw est super jolie et vieilis tres tres bien.
https://www.youtube.com/watch?v=27Lf4uVuE50
Oui, ils ont raison de garder leur licences pour eux.
Elle a intérêt d'être doré....
Pour le Remake,please un jeu full 3d ,je ne veux pas du cell shading à la breath of the wild.
Ce que je souhait c'est surtout une BO entièrement orchestrale, la Bo de OoT est une des meilleurs, elle mérite vraiment ce traitement.
Ça sera le même jeu en plus beau, un peu comme les 150 video sous U4/U5. Avec un peu de chance s'ils sont pas radins, on aura le droit a la Master Quest, et s'ils sont fifous, un donjon original en post game.
Certain ont beaucoup d’imagination
Aucun intérêt, faut forcément retoucher à tout. Sinon aucun intérêt de faire un remake !