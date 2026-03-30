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Crimson Desert
platform :
Xbox Series X
editor :
Pearl Abyss
developer :
Pearl Abyss
genre :
action-aventure
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[IGN France] Crimson Desert : "Pearl Abyss a arrosé tout le monde"
Selon Critix, Rédacteur chez IGN France : "Pearl Abyss a arrosé tout le monde, ok good for them, MAIS DEPUIS QUAND ON DONNE UN AVIS SUR UN JEU EN ÉTANT PAYÉ PAR LE STUDIO !?"
C'est pas une pratique non courante, loin de là. Mais pourtant, c'est IGN qui a été le moins tendre avec le jeu, comme quoi.
Source :
https://www.resetera.com/threads/crimson-desert-review-thread.1466764/page-64/
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adamjensen
posted the 03/30/2026 at 02:21 PM by
link49
comments (
35
)
kizito5
posted
the 03/30/2026 at 02:23 PM
Ben voyons. Les reviews Steam et et Metacritic des joueurs sont aussi payees ? If anything, le jeu s'est pris une branlee par la presse.
rogeraf
posted
the 03/30/2026 at 02:24 PM
Surement un rageux ce gars ...
zekk
posted
the 03/30/2026 at 02:26 PM
https://www.metacritic.com/game/crimson-desert/
https://store.steampowered.com/app/3321460/Crimson_Desert/#app_reviews_hash
J'ai surtout l'impression que le studio n'a pas assez arrosé... Quand on voit la différence entre les retours joueurs et presse
Tu as un besoin de tacler les productions qui ne sont pas de l'occident ou du Japon qui devient excessif.
shanks
posted
the 03/30/2026 at 02:29 PM
zekk
C'est ce que j'allais dire.
Les mecs auraient payé pour des notes qui les ont mis à 78 Meta ce qui a fait baisser temporairement leur action en bourse ?
Mais contrairement au reste de la presse, je continue de prendre mon temps avant un test vu le morceau, mais c'est clairement une expérience surprenante.
pcverso
posted
the 03/30/2026 at 02:33 PM
Lol cet acharnement sur le jeu mais pour quel raison ça je me le demande ...
altendorf
posted
the 03/30/2026 at 02:39 PM
Sauf que c'est pas Critix qui l'affirme mais le youtubeur
Joueur Exigeant (https://www.youtube.com/watch?v=Hs51z7x7cAE) qui se base sur quelques créateurs français, dont Carole Quintaine, qui ont effectivement une collaboration commerciale avec Pearl Abyss sur plusieurs vidéos de Crimson Desert mais de là à dire "Pearl Abyss a arrosé tout le monde" mouais bon faut doser
adamjensen
posted
the 03/30/2026 at 02:39 PM
Je l’ai vue aussi, et effectivement, beaucoup de corrompus ont été payés, dont les merdes habituelles qu’on connaît tous.
D’ailleurs, je ne comprends même pas comment des gens peuvent encore suivre tous ces pourris…
Sinon, on pourra dire ce qu’on veut de Joueur Exigeant, mais sur ce jeu, il n’a rien inventé dans sa vidéo.
Le jeu est vraiment dans un état lamentable, et on comprend mieux pourquoi autant de personnes ont été payées.
Mais le truc qui me gêne le plus, c’est les exigences des joueurs qui acceptent et s’accommodent d’un jeu dans un état aussi merdique.
Avec le temps, les exigences des joueurs ne font que baisser, et une majorité accepte tout et n’importe quoi.
Peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, certaines choses ne devraient tout simplement plus être acceptables.
Heureusement pour moi, les miennes restent élevées.
Après, chacun son truc, on est tous différents.
PS : Si ce commentaire a heurté votre sensibilité, merci de ne pas venir m’emmerder.
xynot
posted
the 03/30/2026 at 02:39 PM
Le test de Carole qui est en collab directe avec Pearl Abyss
akinen
posted
the 03/30/2026 at 02:41 PM
Il en aura fait parler le petit. J’suis content d’être passé à coté.
stampead
posted
the 03/30/2026 at 02:43 PM
critix est pas feel good
stampead
posted
the 03/30/2026 at 02:45 PM
adamjensen
après peu importe le jeu si tu cherches la petite bête tu trouveras toujours des défauts,surtout si tu zoom X100 sur un élément du décors.
zekk
posted
the 03/30/2026 at 02:54 PM
shanks
et tu fais bien, je suis à 20h de jeux là et pourtant je ne pourrais pas faire de test sur le jeu, j'en ai pas encore vu assez
tripy73
posted
the 03/30/2026 at 02:56 PM
Selon Critix, Rédacteur chez IGN France
Pas besoin de lire plus loin, on connait la crédibilité du gars et de cette pseudo rédac...
arquion
posted
the 03/30/2026 at 02:58 PM
adamjensen
état lamentable ??
Des jeux de ce gabarit dans cet "état", j'en veux tous les jours.
Le jeu est tellement riche dans son univers, son monde ouvert, que c'est très difficile de tout voir.
malroth
posted
the 03/30/2026 at 03:04 PM
ah bah dans ce cas la, ils doivent me payer ho, j'ai rien reçu moi, c'est quoi ces conneries ?
j'ai laissé un avis positif sur steam (car je surkiffe le jeu) j'ai 70h de jeu actuellement.
et donc si je peux recevoir un pti cheque en +, moi je dis oui
serieusement ce gars est complétement déconnecté de la realité haha
osiris67
posted
the 03/30/2026 at 03:11 PM
Oui, EA, Usbisoft ou activision n’ont jamais fait ça encore...
ferthahuici
posted
the 03/30/2026 at 03:12 PM
adamjensen
Un open world aussi ambitieux qui sort dans un aussi bon état, je signe tous les jours
C'est ton pavé le plus long sous cet article et tu n'as pas joué au jeu. Tu penses quoi de cette nouvelle culture du bashing basée sur une vidéo Youtube et 2,3 messages par ci par là ? C'est drôlement plus inquiétant je trouve.
jenicris
posted
the 03/30/2026 at 03:12 PM
mibugishiden
posted
the 03/30/2026 at 03:14 PM
Bon deja Critix c'est un gros tocard ce mec je savais meme pas qu'il est "redac" à IGN France mdr, voila le niveau de IGN.
Ensuite les test payés ca existe depuis des lustres, bizarrement quand il s'agit de Ubisoft, EA ou Activision ca derange moins les 9/10 des Dragon Age Veilguard ou autres COD qui se tappent de bonnes notes.
Puis pour finir quand je vois les notes du jeu j'ai pas l'impression que c'est si payé que ca, 78 sur meta c'est pas fou, par contre il a 8,8 en note joueurs, donc en gros c'est plutot un jeu sous noté par la presse mais aimé des joueurs.
mibugishiden
posted
the 03/30/2026 at 03:15 PM
malroth
demandes un petit cheque on sait jamais, tu joins ton test Steam en PJ
choroq
posted
the 03/30/2026 at 03:15 PM
Depuis Xenogears (et même avant), je ne m’arrête pas à un avis, je prends note, mais rien ne vaut mieux que ça propre appréciation, avec des infos objectives, on peut déjà ce faire un bon avis de départ, et pas détriment d'un autre.
51love
posted
the 03/30/2026 at 03:26 PM
zekk
shanks
Faut pas se leurer je pense, il y a des liens et des conflits d'intérêt bcp plus forts entre des studios historiques et la presse occidentale.
Ils ont peut être nettement moins besoin de soudoyer la presse a notre époque, c'est acquis, comme une femme avec qui on a décidé de faire notre vie
On le voit que la presse surnote allègrement bcp plus facilement les jeux des gros studios historiques, japonais comme occidentaux que les autres.
Exemple : Outer Wilds, si c'est financé par Nintendo, Sony, R*,et .... C'est du 95 meta
on le sait
et non pas ce honteux 85
(qui en soit est une très belle note, mais qui n'offre pas la clémence habituelle)
abookhouseboy
posted
the 03/30/2026 at 03:29 PM
zekk
Oui, bizarrement l'arrosage n'est pas dénoncé quand les open world génériques d'Ubisoft se tapent 17/20, que les jeux Sony qui prennent le même modèle encore plus, ou que les pompes à DLC et skis EA ou Activision sortent bourrés de bugs.
Sans compter la presse qui attend que Marathon soit un peu mieux fini pour sortir le test.
On a compris comment ça se passe entre les gros medias et les gros studios occidentaux.
thelastone
posted
the 03/30/2026 at 03:31 PM
Il ont la haine car c'est pas occidental ou japonais, dégage de la next
zekk
posted
the 03/30/2026 at 03:33 PM
51love
abookhouseboy
roivas
posted
the 03/30/2026 at 03:35 PM
Oui, des journaliste payés par un éditeur, c'est pas nouveau, ca veut pas non plus dire qu'ils le sont tous.
Sinon bah le décalage entre les notes joueurs à ce jour et les notes presses c'est aussi l'état dans lequel est sorti le jeu... Je l'ai en day one et c'était qd même pas gg au lancement. Et y'a encore des choses à revoir niveau jouabilité ou interface par exemple. Je connais pas beaucoup de journalistes qui se retapent un open world pour refaire un test une fois qu'il est multi patché.
malroth
posted
the 03/30/2026 at 03:46 PM
mibugishiden
en mode "bonjour, j'ai aimé votre jeu, mais vous avez oublier de me payer je crois, voici mon rib"
ravyxxs
posted
the 03/30/2026 at 03:48 PM
thelastone
HEIN ?
thelastone
posted
the 03/30/2026 at 03:55 PM
Ravyxxs
T'as besoin que je t'indique le chemin oubun truc du genre ?
victornewman
posted
the 03/30/2026 at 03:58 PM
en tout cas c'est pas le cas de mon Juju et ma Caro :'(
heracles
posted
the 03/30/2026 at 04:03 PM
Critix non mais allô quoi vous suivez ce mec ?
tokito
posted
the 03/30/2026 at 04:04 PM
IGN Critix
Qui prend ces charlatans au sérieux ?
IGN avait aussi tenté de massacrer Black Myth Wukong en reprenant le narratif de Sweet Baby
mibugishiden
: ils semblent avoir un problème avec ces studios asiatiques qui cartonnent et qui ne sont pas en phase avec leur agenda politique...
Les types se veulent bien-woke mais sont totalement Occidentalo-centres
keiku
posted
the 03/30/2026 at 04:26 PM
MAIS DEPUIS QUAND ON DONNE UN AVIS SUR UN JEU EN ÉTANT PAYÉ PAR LE STUDIO !?"
depuis qu'on a décider de remplacer les journaliste par des influenceur... donc 2015 je dirais... donc oui le mec il est rester 15 dans ca grotte... IGN france , what else...
shambala93
posted
the 03/30/2026 at 04:36 PM
Critix le taré antisémite …
patrickleclairvoyant
posted
the 03/30/2026 at 04:41 PM
Critix fait h24 dans la pleurniche et quand il n’a pas d’argument il sort la carte du racisme ou veut se battre
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https://store.steampowered.com/app/3321460/Crimson_Desert/#app_reviews_hash
J'ai surtout l'impression que le studio n'a pas assez arrosé... Quand on voit la différence entre les retours joueurs et presse
Tu as un besoin de tacler les productions qui ne sont pas de l'occident ou du Japon qui devient excessif.
C'est ce que j'allais dire.
Les mecs auraient payé pour des notes qui les ont mis à 78 Meta ce qui a fait baisser temporairement leur action en bourse ?
Mais contrairement au reste de la presse, je continue de prendre mon temps avant un test vu le morceau, mais c'est clairement une expérience surprenante.
Joueur Exigeant (https://www.youtube.com/watch?v=Hs51z7x7cAE) qui se base sur quelques créateurs français, dont Carole Quintaine, qui ont effectivement une collaboration commerciale avec Pearl Abyss sur plusieurs vidéos de Crimson Desert mais de là à dire "Pearl Abyss a arrosé tout le monde" mouais bon faut doser
D’ailleurs, je ne comprends même pas comment des gens peuvent encore suivre tous ces pourris…
Sinon, on pourra dire ce qu’on veut de Joueur Exigeant, mais sur ce jeu, il n’a rien inventé dans sa vidéo.
Le jeu est vraiment dans un état lamentable, et on comprend mieux pourquoi autant de personnes ont été payées.
Mais le truc qui me gêne le plus, c’est les exigences des joueurs qui acceptent et s’accommodent d’un jeu dans un état aussi merdique.
Avec le temps, les exigences des joueurs ne font que baisser, et une majorité accepte tout et n’importe quoi.
Peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, certaines choses ne devraient tout simplement plus être acceptables.
Heureusement pour moi, les miennes restent élevées.
Après, chacun son truc, on est tous différents.
PS : Si ce commentaire a heurté votre sensibilité, merci de ne pas venir m’emmerder.
Des jeux de ce gabarit dans cet "état", j'en veux tous les jours.
Le jeu est tellement riche dans son univers, son monde ouvert, que c'est très difficile de tout voir.
j'ai laissé un avis positif sur steam (car je surkiffe le jeu) j'ai 70h de jeu actuellement.
et donc si je peux recevoir un pti cheque en +, moi je dis oui
serieusement ce gars est complétement déconnecté de la realité haha
Un open world aussi ambitieux qui sort dans un aussi bon état, je signe tous les jours
C'est ton pavé le plus long sous cet article et tu n'as pas joué au jeu. Tu penses quoi de cette nouvelle culture du bashing basée sur une vidéo Youtube et 2,3 messages par ci par là ? C'est drôlement plus inquiétant je trouve.
Ensuite les test payés ca existe depuis des lustres, bizarrement quand il s'agit de Ubisoft, EA ou Activision ca derange moins les 9/10 des Dragon Age Veilguard ou autres COD qui se tappent de bonnes notes.
Puis pour finir quand je vois les notes du jeu j'ai pas l'impression que c'est si payé que ca, 78 sur meta c'est pas fou, par contre il a 8,8 en note joueurs, donc en gros c'est plutot un jeu sous noté par la presse mais aimé des joueurs.
Faut pas se leurer je pense, il y a des liens et des conflits d'intérêt bcp plus forts entre des studios historiques et la presse occidentale.
Ils ont peut être nettement moins besoin de soudoyer la presse a notre époque, c'est acquis, comme une femme avec qui on a décidé de faire notre vie
On le voit que la presse surnote allègrement bcp plus facilement les jeux des gros studios historiques, japonais comme occidentaux que les autres.
Exemple : Outer Wilds, si c'est financé par Nintendo, Sony, R*,et .... C'est du 95 meta on le sait et non pas ce honteux 85 (qui en soit est une très belle note, mais qui n'offre pas la clémence habituelle)
Sans compter la presse qui attend que Marathon soit un peu mieux fini pour sortir le test.
On a compris comment ça se passe entre les gros medias et les gros studios occidentaux.
Sinon bah le décalage entre les notes joueurs à ce jour et les notes presses c'est aussi l'état dans lequel est sorti le jeu... Je l'ai en day one et c'était qd même pas gg au lancement. Et y'a encore des choses à revoir niveau jouabilité ou interface par exemple. Je connais pas beaucoup de journalistes qui se retapent un open world pour refaire un test une fois qu'il est multi patché.
Qui prend ces charlatans au sérieux ?
IGN avait aussi tenté de massacrer Black Myth Wukong en reprenant le narratif de Sweet Baby
mibugishiden : ils semblent avoir un problème avec ces studios asiatiques qui cartonnent et qui ne sont pas en phase avec leur agenda politique...
Les types se veulent bien-woke mais sont totalement Occidentalo-centres
depuis qu'on a décider de remplacer les journaliste par des influenceur... donc 2015 je dirais... donc oui le mec il est rester 15 dans ca grotte... IGN france , what else...