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Showcase Xbox le 7 Juin à 19h, suivi du Gears of War: E-Day direct
Il est temps de jeter un nouveau regard sur l'avenir du jeu vidéo : le Xbox Games Showcase 2026 sera diffusé le dimanche 7 juin à 10 h (heure du Pacifique) / 13 h (heure de l'Est) / 18 h (heure du Royaume-Uni). Il sera immédiatement suivi d'une présentation approfondie du retour de l'une des franchises les plus légendaires de Xbox : Gears of War : E-Day Direct .

Nous commencerons la journée avec notre Xbox Games Showcase annuel, qui dévoilera les premières images de gameplay et des annonces importantes concernant les titres à venir de nos studios internes, ainsi que de nos partenaires tiers du monde entier, des plus grandes franchises aux futurs chouchous du jeu indépendant.

Juste après le Showcase, nous explorerons plus en détail l'un des jeux à venir cette année, présenté par l'équipe derrière la franchise Gears, The Coalition Studio. Gears of War : E-Day Direct plongera les joueurs au cœur du Emergence Day, offrant de nouveaux détails, du gameplay et des informations inédites sur l'histoire des origines tant attendue de la saga Gears of War.
https://news.xbox.com/en-us/2026/03/30/xbox-games-showcase-2026-gears-of-war-e-day-direct/
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    xynot
    posted the 03/30/2026 at 01:11 PM by jenicris
    comments (10)
    negan posted the 03/30/2026 at 01:13 PM
    Je suis déjà nue j'attend
    grievous32 posted the 03/30/2026 at 01:15 PM
    Un dimanche en plus, c'est bon ça, 0 chance de le rater !
    romgamer6859 posted the 03/30/2026 at 01:18 PM
    guiguif posted the 03/30/2026 at 01:21 PM
    Comme tous les ans on aura le State of Play, le Summer Game Fest et le NDirect.
    gasmok2 posted the 03/30/2026 at 01:25 PM
    Curieux de voir comment sera cette prise de parole sous la nouvelle direction.
    deathegg posted the 03/30/2026 at 01:30 PM
    Ca veut dire que Gears of war E-day sortira bien cette année du coup si c'est le gros jeu en spot light. Hâte de voir ça.
    xynot posted the 03/30/2026 at 01:32 PM
    Giga hype
    wickette posted the 03/30/2026 at 02:23 PM
    guiguif
    « On aura le state of play »

    Pas sûr cet été, niveau comm first/second party cette gen sony sont décevants
    guiguif posted the 03/30/2026 at 02:50 PM
    wickette Si si
    ravyxxs posted the 03/30/2026 at 03:49 PM
    negan Oui oui oui, remet ton slip s'il te plaît...
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