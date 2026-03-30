Il est temps de jeter un nouveau regard sur l'avenir du jeu vidéo : le Xbox Games Showcase 2026 sera diffusé le dimanche 7 juin à 10 h (heure du Pacifique) / 13 h (heure de l'Est) / 18 h (heure du Royaume-Uni). Il sera immédiatement suivi d'une présentation approfondie du retour de l'une des franchises les plus légendaires de Xbox : Gears of War : E-Day Direct .



Nous commencerons la journée avec notre Xbox Games Showcase annuel, qui dévoilera les premières images de gameplay et des annonces importantes concernant les titres à venir de nos studios internes, ainsi que de nos partenaires tiers du monde entier, des plus grandes franchises aux futurs chouchous du jeu indépendant.



Juste après le Showcase, nous explorerons plus en détail l'un des jeux à venir cette année, présenté par l'équipe derrière la franchise Gears, The Coalition Studio. Gears of War : E-Day Direct plongera les joueurs au cœur du Emergence Day, offrant de nouveaux détails, du gameplay et des informations inédites sur l'histoire des origines tant attendue de la saga Gears of War.