La PS5 est actuellement en rupture de stock en Inde. Que ce soit en version disque ou numérique, les quantités disponibles sont extrêmement limitées. Un réapprovisionnement est prévu à partir du 2 avril (date à laquelle le nouveau prix entrera également en vigueur en Inde). La situation est critique.
La PS5 Pro a été en rupture de stock chez plusieurs détaillants allemands suite à l'annonce d'une forte hausse de prix. Elle est en rupture de stock au Canada chez Best Buy, Amazon, Walmart et Costco (chez Costco, il apparaît comme disponible en ligne, mais après avoir entré votre code postal, il devient indisponible). Walmart ne le propose pas, à l'exception des revendeurs tiers.