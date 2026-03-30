Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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[Ps5/Ps5 Pro] Des ruptures de stock avant la hausse de prix!


La PS5 est actuellement en rupture de stock en Inde. Que ce soit en version disque ou numérique, les quantités disponibles sont extrêmement limitées. Un réapprovisionnement est prévu à partir du 2 avril (date à laquelle le nouveau prix entrera également en vigueur en Inde). La situation est critique.



La PS5 Pro a été en rupture de stock chez plusieurs détaillants allemands suite à l'annonce d'une forte hausse de prix. Elle est en rupture de stock au Canada chez Best Buy, Amazon, Walmart et Costco (chez Costco, il apparaît comme disponible en ligne, mais après avoir entré votre code postal, il devient indisponible). Walmart ne le propose pas, à l'exception des revendeurs tiers.

Source : https://www.neogaf.com/threads/sony-hikes-up-ps5-pricing-in-april-ps5-%E2%80%93-649-99-ps5-digital-edition-%E2%80%93-599-99-ps5-pro-%E2%80%93-899-99-portal-249-99.1695175/page-30/
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    posted the 03/30/2026 at 04:20 AM by link49
    comments (2)
    burningcrimson posted the 03/30/2026 at 04:28 AM
    Les scalpers...
    ravyxxs posted the 03/30/2026 at 04:44 AM
    burningcrimson Non apparement ça serait des clients normaux, dû au fait que les scalpers n'auraient aucun gain dans l'achet en masse de ces produits. Ca parle de 50-100 de gain, ce qui n'est pas un avantage. Je pense tout de même que c'est bizarre ce virement tout d'un coup d'achat en masse et rupture soudain...Comme si les gens se réveillaient qu'il y avait une Playstation 5 dans la nature depuis 2020
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