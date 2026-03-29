Pokémon Champions sortira le mois prochain sur Switch en free-to-start. Nintendo n'a pas encore communiqué officiellement sur son prix, mais les premières informations auraient fuité lors de la PAX East aux États-Unis ce week-end.
Comme l'a souligné Nintendo Everything, la chaîne YouTube « PanFro Games » aurait obtenu des informations sur le modèle tarifaire pour ce marché sur le stand Nintendo. Voici un résumé partagé par « rasenburst » sur les réseaux sociaux :
9,99 $ pour le Pack de démarrage
• Augmente la capacité de stockage de 30 à 80 Pokémon
• Combattez ! Musique exclusive pour Dresseur de LGPE
• Gagnez 50 Tickets d'entraînement et 30 Tickets Rapide
• Disponible à l'achat à tout moment
Pass de combat gratuit
• Gagnez des récompenses en fin de saison en accumulant des Points de saison en Combat classé
Pass de combat Premium : 6,99 $
• Débloquez des récompenses supplémentaires dans le Passe de combat, normalement disponibles uniquement dans la Boutique
• Vêtements exclusifs
Abonnement de 12 mois : 49,99 $
• Stockez plus de Pokémon dans leur Boîte
• Utilisez plus d'Équipes de combat simultanément
• Débloquez des missions exclusives aux abonnés
• Débloquez des musiques de combat exclusives aux abonnés
Nintendo et The Pokémon Company n'ont pour l'instant communiqué aucun détail concernant les prix. Les prix mentionnés ici pourraient donc ne pas correspondre aux prix définitifs au lancement. Nous vous tiendrons informés dès qu'une mise à jour officielle sera disponible ou que les prix seront affichés sur l'eShop.
Pour ceux qui l'auraient manqué, Pokémon Champions bénéficie d'une mise à jour gratuite pour la Switch 2, offrant des performances visuelles améliorées.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/03/pokemon-champions-first-details-about-price-reportedly-surface/