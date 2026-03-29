



Date : 2 Avril I PC/PS5/XSX/NS2

-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)





Date : 8 Avril I Switch/Mobile





Date : 14 Avril I PC/XSX



Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX/NS2

-Sortie aussi en physique PS5/NS2 (avec format non GKC NS2)





Date : 16 Avril I Switch





Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX





Date : 17 Avril I PC/PS5/XSX/NS2





Date : 23 Avril I PC/PS5/XSX/Switch/NS2

-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)





Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX





Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX/Switch



Date : 30 Avril I PS5





Date : 30 Avril I PC/PS5/XSX

Janvier nous avons eu :

The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn

Février nous avons eu :

Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem

Mars nous avons eu :

Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert