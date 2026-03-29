« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Date : 2 Avril I PC/PS5/XSX/NS2
-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)
Date : 8 Avril I Switch/Mobile
Date : 14 Avril I PC/XSX
Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX/NS2
-Sortie aussi en physique PS5/NS2 (avec format non GKC NS2)
Date : 16 Avril I Switch
Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX
Date : 17 Avril I PC/PS5/XSX/NS2
Date : 23 Avril I PC/PS5/XSX/Switch/NS2
-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)
Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX
Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX/Switch
Date : 30 Avril I PS5
Date : 30 Avril I PC/PS5/XSX
Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
- Mouse P.I. For Hire
- Xenoblade Chronicles X (version physique Switch 2)
Je vais me régaler.
Pragmata je ne le sens pas, je sens que la gamine va me casser les couilles comme Navi dans OoT.
Darwin's Paradox
Pragmata
Aphelion
Saros
Les 4 day one, bien entendu.