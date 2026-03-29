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nicolasgourry
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Avril 2026, pas mal de jeux attendus



Date : 2 Avril I PC/PS5/XSX/NS2
-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)




Date : 8 Avril I Switch/Mobile




Date : 14 Avril I PC/XSX



Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX/NS2
-Sortie aussi en physique PS5/NS2 (avec format non GKC NS2)


Date : 16 Avril I Switch


Date : 16 Avril I PC/PS5/XSX




Date : 17 Avril I PC/PS5/XSX/NS2




Date : 23 Avril I PC/PS5/XSX/Switch/NS2
-Sortie aussi en physique (avec format non GKC NS2)




Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX


Date : 28 Avril I PC/PS5/XSX/Switch



Date : 30 Avril I PS5


Date : 30 Avril I PC/PS5/XSX


Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
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    micheljackson
    posted the 03/29/2026 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    natedrake posted the 03/29/2026 at 01:06 PM
    - Pragmata
    - Mouse P.I. For Hire
    - Xenoblade Chronicles X (version physique Switch 2)

    Je vais me régaler.
    yanssou posted the 03/29/2026 at 01:08 PM
    Pour Mouse il sort uniquement en demat, le physique est prévu le 10 juillet.
    zekk posted the 03/29/2026 at 01:19 PM
    Peut être Saros, mais j'attends surtout James Bond, en mai.
    burningcrimson posted the 03/29/2026 at 01:26 PM
    Pragmata c est day 01
    sdkios posted the 03/29/2026 at 01:41 PM
    Peut etre Pragmata, j'attends les premiers retours
    micheljackson posted the 03/29/2026 at 01:50 PM
    Pour moi ce sera Replaced et Musclor
    Pragmata je ne le sens pas, je sens que la gamine va me casser les couilles comme Navi dans OoT.
    guiguif posted the 03/29/2026 at 02:18 PM
    Pragmata et Saros
    snave posted the 03/29/2026 at 02:53 PM
    Pour moi ça sera :

    Darwin's Paradox
    Pragmata
    Aphelion
    Saros

    Les 4 day one, bien entendu.
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