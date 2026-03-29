La pénurie de processeurs « s'aggrave de jour en jour, tout comme celle des puces mémoire », selon une entreprise de PC de jeu anonyme
Selon Nikkei Asia, une pénurie d'approvisionnement frappe les marchés des processeurs pour PC et serveurs, entraînant « une hausse moyenne des prix de 10 à 15 %, certains modèles de processeurs connaissant même des pics encore plus importants.
Le média affirme par ailleurs qu’« Intel et AMD ont récemment informé leurs clients qu’ils augmenteraient les prix de toutes leurs gammes de processeurs à compter de mars et avril respectivement ». Les délais de livraison des processeurs auraient également augmenté, passant d’une à deux semaines à huit à douze semaines, certaines commandes pouvant même nécessiter jusqu’à six mois pour être honorées.
Nikkei Asia rapporte notamment qu'« un dirigeant d'une entreprise de PC de jeu a déclaré que la pénurie de processeurs devrait s'aggraver au deuxième trimestre ». Le journal cite ce dirigeant : « Intel et AMD ont privilégié la production de processeurs pour serveurs, ce qui a réduit l'offre pour les PC… les volumes disponibles pour les joueurs PC au deuxième trimestre sont bien inférieurs à ceux du premier trimestre. »
Ce même responsable a exprimé ses craintes que, malgré la hausse des prix, les approvisionnements restent tendus. « Ce qui nous inquiète, c'est que même en payant plus cher, nous n'obtiendrons pas plus. La pénurie de processeurs s'aggrave de jour en jour, tout comme celle des puces mémoire », a déclaré la source.
Par ailleurs, Nikkei Asia s'est également entretenu avec Jose Liao, directeur général de la division systèmes chez Asus. Selon lui, les puces x86 de milieu de gamme seront les plus touchées par la pénurie d'approvisionnement, Intel privilégiant la production de puces haut de gamme. « Le déficit d'approvisionnement se creuse et devrait persister », a-t-il déclaré.
Inévitablement, la cause de cette situation serait la forte demande en calculs d'intelligence artificielle. Nikkei Asia indique également qu'Intel a déclaré avoir informé ses clients de possibles ajustements tarifaires sur certains produits, compte tenu de la demande soutenue, de la hausse des coûts des composants et des matériaux, et de l'évolution du marché.
https://www.pcgamer.com/hardware/processors/cpu-shortage-is-getting-more-serious-day-by-day-no-less-than-the-memory-chip-situation-according-to-an-unnamed-gaming-pc-company/
Ce qui nous inquiète, c'est que même en payant plus cher, nous n'obtiendrons pas plus.
donc ne payer pas plus cher bande d'abrutit
Je n'espère qu'une chose c'est que se soit un jour une IA qui dirige le monde... car aussi conne et folle soit elle fera moins de mal que les abruti actuel
L’art de dire n’importe quoi sous prétexte d’un français pseudo supérieur. Et ton laïus sur l’IA, quel cinéma !
Va falloir patienter et raquer , merci a eux.
Nous sommes dans une politique de l'offre, avant tout, c'est ça le fond du sujet. Les dirigeants (Bush, Trump, Biden ou leurs équivalents ailleurs) se contentent d'un paraître de régulation aux frontières : on taxe, on interdit l'export, on fait le spectacle de la souveraineté, mais à l'intérieur des structures, ils laissent la loi de la jungle industrielle décider de tout.
Ce qui manque, c'est une régulation généralisée qui ne s'arrête pas aux douanes et une réelle démocratie en entreprise pour obtenir la transparence que l'on trouve généralement dans le secteur public. Tant que les décisions de production (quoi fabriquer et à quel prix) resteront entre les mains d'une minorité cherchant la marge maximale sur l'IA, le milieu de gamme pour le citoyen sera sacrifié.
Il faut conscientiser ceux qui font tourner la machine. L'IA peut être une solution, mais elle doit être programmée dans ce sens. Sinon, elle ne sera qu'un miroir de nos décisions actuelles : un "super-guguss" électronique qui optimisera la pénurie et l'exclusion avec encore plus de froideur. L'IA ne nous sauvera pas de l'abrutissement si elle reste l'outil d'un système qui refuse la gestion collective de ses propres ressources.
Même notre client NVIDIA travaille sur un projet différent des pc actuels en secret
ce qui n'arrivera jamais car contrairement a un secteur publique, les entreprise sont axé croissance et investisseur
A titre d'exemple, avant on fabriquer des consoles avec 4 go de ram....
Aujourd'hui c'est plus d'une dizaine.
Même dans la switch2 il y a plus de ram que dans la xbox série s.....
On peut pas continuer comme ça.
Soit on arrête de changer sous prétexte que le nouveau téléphone est 0,0001 fois plus rapide que l'ancien....
Ou on arrête de changer de génération a tous vas, alors que la gen actuelle n'existe même pas.....
En général on change de machine a laver quand celle ci rend l'âme non?
Et tu peux demander ce que tu veux a une ia, elle te dira qu'on est beaucoup, beaucoup trop nombreux sur cette terre.
En étant trop nombreux, on consomme bien plus vite les ressource, et produit beaucoup plus de pollution...
Je plains les prochaines génération ...
Il faut interdire les upgrade surtout quand elle apporte rien de plus, que c'est qu'un effet de mode.
Un peu comme les télévision. Il leur est interdit d'aller a plus de 8k.
Ils on déclaré que ça consomme plus de courant mais n'apporte rien de plus
Le fond du sujet, c'est que l'Occident (car keiku tu parles des dirigeants américains) vit dans une schizophrénie totale. On nous bassine avec les valeurs de la démocratie et de la liberté pour faire le spectacle aux frontières (taxes, interdictions d'export), mais on refuse de l'appliquer là où ça compte : dans les entreprises. On va même jusqu'à utiliser la force pour s'accaparer les ressources des "autres", en bafouant ce droit international que les Occidentaux aiment tant mettre en avant pour faire la morale aux autres quand ça les arrange.
Dès qu'on passe la porte d'une usine ou d'un siège social, la démocratie s'arrête. On laisse une minorité décider de sacrifier le milieu de gamme pour gaver l'IA et satisfaire des investisseurs. La régulation doit être généralisée à tous les niveaux pour sortir de cette impasse physique. Ça va de la production des jeux (arrêter l'obsolescence logicielle, comme les "mi-générations" par exemple) jusqu'à la régulation des naissances par une contraception accessible à tous. On ne peut pas demander une croissance infinie sur une planète finie.
Si une personne ose me dire que la contraception pour tous ou la démocratie en entreprise est une "dictature", c'est l'inverse de la réalité. La vraie dictature, c'est de subir la loi de la jungle industrielle et la saturation des ressources sans avoir notre mot à dire. Et qu'on ne me sorte pas l'argument de la "compétitivité face à la Chine" pour justifier ce refus de réguler : si notre seul projet de société est de courir aussi vite qu'une autocratie productiviste vers le ravin des ressources, alors on a déjà perdu. La vraie force serait d'inventer un modèle de stabilité et de gestion collective.
Je le redis : si l'IA doit servir à quelque chose, elle doit être l'outil d'une gestion collective et consciente de nos limites, pas le moteur d'un "super-guguss" électronique qui optimise notre propre exclusion.
Aujourd'hui c'est plus d'une dizaine.
mais on utilise pas plus de métaux rare pour faire les 4 giga d'avant que les 32 d'aujourd'hui (c'est même l'inverse), c'est les taille de gravure qui change, et l'inflation de la monaie... (et la dette des état unis...)
mais bon on voit bien le soucis, il suffit de regarder les entreprise américaine en bourse pour voir que ca plonge de tous les coté...
La liberté et la démocratie est morte avec l'europe... l'économie mondiale est en train de plonger, et trump ne trouve pas mieux que d'aller faire la guerre...et on se retrouve de plus en plus comme en période pré guerre mondiale...
Je le redis : si l'IA doit servir à quelque chose, elle doit être l'outil d'une gestion collective et consciente de nos limites, pas le moteur d'un "super-guguss" électronique qui optimise notre propre exclusion
De toute facon une IA qui pensera d'elle même (AGI) aura l'avantage de passer outre les impositions qu'on lui impose..., et une IA a comme second avantage de ne pas avoir de bénéfice personnel a tirer donc elle agira avec moins de biais que l'humain et poussera vers l'harmonie plus que le chaos (l'inverse de maintenant)... par contre mettre l'humanité a un pied d'égalité ca risque de la foutre mal a pas mal de personne qui ont soif de pouvoir et de contrôle sur les gens...
De toute façon je compte pas uppgrade avant fin 2028 minimum donc bon...
Le point positif là dedans c'est que ça pourrais obliger les devs à mieux optimiser leurs jeux