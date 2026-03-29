Selon Nikkei Asia, une pénurie d'approvisionnement frappe les marchés des processeurs pour PC et serveurs, entraînant « une hausse moyenne des prix de 10 à 15 %, certains modèles de processeurs connaissant même des pics encore plus importants.Le média affirme par ailleurs qu’« Intel et AMD ont récemment informé leurs clients qu’ils augmenteraient les prix de toutes leurs gammes de processeurs à compter de mars et avril respectivement ». Les délais de livraison des processeurs auraient également augmenté, passant d’une à deux semaines à huit à douze semaines, certaines commandes pouvant même nécessiter jusqu’à six mois pour être honorées.Nikkei Asia rapporte notamment qu'« un dirigeant d'une entreprise de PC de jeu a déclaré que la pénurie de processeurs devrait s'aggraver au deuxième trimestre ». Le journal cite ce dirigeant : « Intel et AMD ont privilégié la production de processeurs pour serveurs, ce qui a réduit l'offre pour les PC… les volumes disponibles pour les joueurs PC au deuxième trimestre sont bien inférieurs à ceux du premier trimestre. »Ce même responsable a exprimé ses craintes que, malgré la hausse des prix, les approvisionnements restent tendus. « Ce qui nous inquiète, c'est que même en payant plus cher, nous n'obtiendrons pas plus. La pénurie de processeurs s'aggrave de jour en jour, tout comme celle des puces mémoire », a déclaré la source.Par ailleurs, Nikkei Asia s'est également entretenu avec Jose Liao, directeur général de la division systèmes chez Asus. Selon lui, les puces x86 de milieu de gamme seront les plus touchées par la pénurie d'approvisionnement, Intel privilégiant la production de puces haut de gamme. « Le déficit d'approvisionnement se creuse et devrait persister », a-t-il déclaré.Inévitablement, la cause de cette situation serait la forte demande en calculs d'intelligence artificielle. Nikkei Asia indique également qu'Intel a déclaré avoir informé ses clients de possibles ajustements tarifaires sur certains produits, compte tenu de la demande soutenue, de la hausse des coûts des composants et des matériaux, et de l'évolution du marché.