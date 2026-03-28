Première fois que cela m’arrive.

Le jeu m’intéressais depuis quelques temps. Je suis passer à l’achat mais malheureusement je n’arrive pas du tout à accrocher au jeu…



Je me suis forcer plusieurs fois (déjà mauvais signe) car en ce moment j’avais besoin d’un bon gros jeu mais ça sera pas celui-là.



Plusieurs choses m’ont refouler: quoi qu’on fasse comme activité il y a toujours un truc négatif et relou, soit c’est la quête en elle même, soit c’est la carte qui est très mal foutu (je parle de la MAP pour s’orienter) en cheval on perd vite son chemin et ça gonfle à finir coincer dans les falaises comme un con car il y a aucun moyen de faire un trajet visible vers la destination souhaité.



Les mouvements sont trop peu précis, c’est lourd à manipuler, il y a trop d’éléments inutiles à chopper en plus pour se faire de l’argent ou autre. Les quêtes dès que je souhaitais redonner une chance au jeu bah pareil toujours une couille dans le pâté: l’agrandissement du QG on y comprends rien, je passe à une quête de chasse à l’homme, je le trouve faut le ramener 2000M plus loin sauf comme cité au dessus avec la MAP useless on se perds comme une merde en forêt.



Les terrains aussi alors oui c’est réaliste mais bordel qu’est ce que c’est chiant de se faire stopper par une branche ou un sol peu plat.



Fin bref plein de truc du style, l’absence de VF (bon ça c’est moi) me fait perdre un peu plus pied aussi c’est moins immersif et bordel c’est quoi cette mélodie du diable quand on accélère les dialogues ? Ça donne un truc malaisant j’aime pas du tout.



Fin bref désinstaller et je le revend la semaine prochaine.

Je suis le premier déçu a pas avoir accrocher pourtant je me suis forcé… a côté de ça je m’éclate sur Pokopia alors que c’est totalement l’opposé comme quoi.