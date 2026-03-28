La chaîne YouTube ROE a publié un fan-film de 1h15 avec le casting de l’introduction de Resident Evil 1996.
On retrouve donc Charlie Kraslavsky, Greg Smith, Eric Pirius et Linda, chacun dans leurs rôles respectifs, soit dans l’ordre Chris Redfield, Barry Burton, Albert Wesker et Rebecca Chambers.
Et vous vous souvenez de la déclaration de Karen Mae Dyer (l'actrice de Sheva Alomar) en janvier dernier ?
C’était tout simplement une annonce déguisée de sa participation à ce fan-film. Les pseudo-insiders qui ont hype l’annonce du remake de Resident Evil 5 pour les 30 ans de la série auront probablement des comptes à rendre donc…
Pour les intéressés, voici le film. Bon visionnage.
Je le regarderai quand j’aurai le temps.
Dommage que la Jill d’origine ne soit pas revenue.