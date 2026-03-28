1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil 1996 revit dans un fan-film pour les 30 ans de la saga


La chaîne YouTube ROE a publié un fan-film de 1h15 avec le casting de l’introduction de Resident Evil 1996.

On retrouve donc Charlie Kraslavsky, Greg Smith, Eric Pirius et Linda, chacun dans leurs rôles respectifs, soit dans l’ordre Chris Redfield, Barry Burton, Albert Wesker et Rebecca Chambers.

Et vous vous souvenez de la déclaration de Karen Mae Dyer (l'actrice de Sheva Alomar) en janvier dernier ?



C’était tout simplement une annonce déguisée de sa participation à ce fan-film. Les pseudo-insiders qui ont hype l’annonce du remake de Resident Evil 5 pour les 30 ans de la série auront probablement des comptes à rendre donc…

Pour les intéressés, voici le film. Bon visionnage.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=05h8f6kX6g8


ROE - https://www.youtube.com/watch?v=05h8f6kX6g8
    tags : resident evil capcom albert wesker resident evil 9 charlie kraslavsky resident evil requiem dlc residence of evil resident evil resurrection re resurrection resident evil resurrection full movie biohazard resurrection resident evil wesker
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    adamjensen, marcelpatulacci
    posted the 03/28/2026 at 12:26 PM by marchand2sable
    comments (1)
    adamjensen posted the 03/28/2026 at 12:31 PM
    Je ne serais même pas surpris s’il est meilleur que le prochain film et même meilleur que les précédents.
    Je le regarderai quand j’aurai le temps.
    Dommage que la Jill d’origine ne soit pas revenue.
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