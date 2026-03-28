La chaînea publié un fan-film de 1h15 avec le casting de l’introduction deOn retrouve doncet, chacun dans leurs rôles respectifs, soit dans l’ordreetEt vous vous souvenez de la déclaration de(l'actrice de Sheva Alomar) en janvier dernier ?C’était tout simplement une annonce déguisée de sa participation à ce fan-film. Les pseudo-insiders qui ont hype l’annonce du remake depour les 30 ans de la série auront probablement des comptes à rendre donc…Pour les intéressés, voici le film. Bon visionnage.