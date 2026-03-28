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Du coup on arrête de se moquer des Bêta testeurs du day one ?
Parce que clairement c'est les grand gagnant de l'histoire
à moins qu'il s'agisse d'une stratégie voulu par les constructeurs
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posted the 03/28/2026 at 12:09 PM by
neptonic
comments (
17
)
jenicris
posted
the 03/28/2026 at 12:14 PM
Oui première PlayStation que j'achète day one et j'ai bien fait avec du recul
liberty
posted
the 03/28/2026 at 12:14 PM
jenicris
la console c'est devenu un investissement. Tu l'utilises et tu peux la revendre au même prix après plusieurs années
jenicris
posted
the 03/28/2026 at 12:17 PM
liberty
totalement, le pire c'est que sa côte va augmenter dès le mois prochain
supasaiyajin
posted
the 03/28/2026 at 12:20 PM
En même temps, qui aurait pu prévoir le COVID, la guerre, l'IA, encore la guerre.
nicolasgourry
posted
the 03/28/2026 at 12:29 PM
On va avoir des consoles d'occasion, au bout de 5 ans, plus chères que lorsqu'elles sont sorties neuves.
liberty
posted
the 03/28/2026 at 12:30 PM
jenicris
Bientôt les Traders auront des investissements physique. Au lieu d'acheter et vendre des actions ils vont acheter et vendres palettes de consoles
supasaiyajin
Les mêmes qui mettent en place tout ça. Renseignes toi sur les délits d'initié qu'il y a eu au Etats Unis et on permit à certains d'engranger des sommes astronomiques parce qu'ils avaient les infos avant que Trump ne les annonces.
nicolasgourry
jenicris
posted
the 03/28/2026 at 12:32 PM
liberty
shambala93
posted
the 03/28/2026 at 12:34 PM
liberty
Sauf que lorsque la nouvelle sort, elle devient out ! Payer 650€ une console qui a la petite sœur qui tape à la porte mouais. Drôle d’industrie.
iglooo
posted
the 03/28/2026 at 12:42 PM
liberty
effectivement, ce n'est pas comme si les projets n'avaient pas été annoncés et qu'il était difficile de prédire quand l'arnaque financière arrive en bout de course et a besoin d'écrans de fumée/injection de fonds publics... Ils prennent vraiment les gens pour des cons mais c'est vrai qu'ils le sont pour la plupart hélas.
aozora78
posted
the 03/28/2026 at 12:52 PM
Moi j'suis bien avec ma PS5 avec lecteur à 450/480 balles day one ahah
niflheim
posted
the 03/28/2026 at 12:58 PM
C'est pour ça que la PS6 ça sera day one quoiqu'il arrive, et je sens que je vais vraiment me régaler quand elle sera branchée sur ma Bravia 8 II QD-OLED que je regrette pas d'avoir acheté car
c'est un véritable monstre
Surtout au prix où je l'ai eu durant le BF, ça valait vraiment le coup et aussi au vu du contexte économique mondial qui va pas s'arranger du jour au lendemain au niveau des prix.
Et aussi parce que la PS6 visera au moins le 4K 120 fps
https://pausehardware.com/playstation-6-4k-120fps-rdna5/
ouroboros4
posted
the 03/28/2026 at 01:02 PM
PS5 Pro Day one avec son petit SSD en plus de 1To
akinen
posted
the 03/28/2026 at 01:07 PM
J’avoues, day one avec lecteur sans ajout
yukilin
posted
the 03/28/2026 at 01:30 PM
Faut juste espérer que nos consoles day one ne tombent pas en panne
keiku
posted
the 03/28/2026 at 01:48 PM
le grand gagnant c'est celui qui a sauté la gen ou pris un pc, c'est le seul qui aura gagner sur cette gen
et j'ai eu ma ps5 a 400 euro (je voulais pas mettre plus) et même comme ca je m'estime perdant...
k13a
posted
the 03/28/2026 at 01:56 PM
J'ai prit ma PS5 avec lecteur dans le lancement et si jamais elle meurt avant la sortie de GTA 6 je ne vais pas reprendre une PS5, surtout à prix. Au pire je vais le faire sur PC plusieurs mois après son lancement sur PS5.
walterwhite
posted
the 03/28/2026 at 02:03 PM
PS5 Pro day one
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supasaiyajin Les mêmes qui mettent en place tout ça. Renseignes toi sur les délits d'initié qu'il y a eu au Etats Unis et on permit à certains d'engranger des sommes astronomiques parce qu'ils avaient les infos avant que Trump ne les annonces.
nicolasgourry
Sauf que lorsque la nouvelle sort, elle devient out ! Payer 650€ une console qui a la petite sœur qui tape à la porte mouais. Drôle d’industrie.
Surtout au prix où je l'ai eu durant le BF, ça valait vraiment le coup et aussi au vu du contexte économique mondial qui va pas s'arranger du jour au lendemain au niveau des prix.
Et aussi parce que la PS6 visera au moins le 4K 120 fps https://pausehardware.com/playstation-6-4k-120fps-rdna5/
et j'ai eu ma ps5 a 400 euro (je voulais pas mettre plus) et même comme ca je m'estime perdant...