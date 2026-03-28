Dans un récent entretien avec le magazine Edge, l'analyste Matt Piscatella a déclaré que la tendance pour notre loisir — pas seulement les jeux PC, mais les jeux en général — est de se concentrer de plus en plus sur les personnes à hauts revenus.
« Une part croissante du marché s'adresse aux personnes plus aisées, disposant de revenus plus élevés, tandis que les segments de marché aux revenus plus modestes sont en grande difficulté », a déclaré Piscatella. « Le secteur du jeu haut de gamme s'appuie de plus en plus sur les consommateurs fortunés. »
Les jeux vidéo « perdent la guerre de l'attention » : selon un analyste, de nombreux marchés importants du secteur consacrent moins de temps aux jeux. D'après l'analyste, les joueurs ont passé environ 10,25 milliards d'heures par mois sur Roblox en 2025, soit plus que sur Steam, PlayStation et Fortnite réunis.
Parallèlement, l'analyste constate : « Nous laissons une part importante du marché à Fortnite, Minecraft, Roblox et aux contenus mobiles. » Tout comme je passais des jours et des semaines sur des jeux flash gratuits sur Newgrounds et Miniclip, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps sur Fortnite, Roblox et tout ce qui est gratuit sur l'App Store. La différence, bien sûr, c'est que les jeux flash de Newgrounds auxquels je jouais n'étaient généralement pas truffés de microtransactions.
On peut craindre que le marché du jeu vidéo ne se fragmente encore davantage entre ceux qui ont les moyens de se payer des jeux à gros budget (plus de 70 €) et les joueurs moins fortunés qui passent leur temps à se faire plumer par des jeux soi-disant gratuits.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1s5iie7/videogames_are_more_of_a_rich_guys_hobby_than/
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posted the 03/28/2026 at 11:43 AM by link49
A côté on Apple qui vend des montres à 900 balles que tu dois charger tous les deux jours et qui vont mourir un jour, alors que j'ai une monde de 1995 dans le tiroir et qui fonctionne à merveille.
Des Macbook qui coute deux reins avec des upgrades de SSD et RAM à 500-700 dollars !
Des CG à 3000 dollars sur PC avec des membres de Gamekyo qui disent AMEN !!
Le jeu vidéo console va très très bien, c'est le court de la vie, on est plus du tout en 1998 les gens.
Du coup malgré les récented monté du prix des jeux, je trouve que ça reste toujours bien plus accessible qu'a l'époque.
Et je parle même pas des jeux Snes à 120CHF voir plus (surtout quand t'avais des extensions mémoire qui repoussait ce qui était possible sur la console)
Par contre le coût de la vie en général à augmenté, du coup faudrait faire une analyse de tout mis bout à bout pour réellement se faire une idée précise..
En plus, avec un PC même pas très puissant, on peut faire tourner beaucoup de vieux jeux PC, et jouer à presque tout sur émulateur. (il y a même l'émulateur PS4 qui commence à devenir prometteur)
Donc la bibliothèque est extrêmement vaste, et on a largement de quoi faire.
Et avec un puissant, n'en parlons même pas.
Le PDG de Capcom qui disait il y a 6 mois que "Le prix élevé de la PS5 est un obstacle pour les joueurs potentiels de Monster Hunter Wilds".
Plus une console est cher et plus ça va être difficile de vendre des jeux si le ticket d'entrée est élevé.
Non franchement, avec n'importe quel PC et une CG pas trop dégueux, même si tout a flambé côté stockage et RAM, tu peux encore t'en sortir sans trop de dégats mais oui, le business consoles est de plus en plus un loisir onéreux, sur PC il y a je sais pas combien de combines pour jouer gratos ou à moindre frais.
sussudio Un loisir de riche ? En 2026 t'as juste accès à un catalogue GIGANTESQUE et ce gratuitement, chose impossible dans les années 90 et à peine dans les années 2000
bah étonnement j'ai moins de jeu aujourd'hui qu'a l'époque et quand je dis moins c'est 50 fois moins , parce que avoir acces a des jeux gratuit mais chiant comme la mort c'est pas ca qui me pousse a jouer