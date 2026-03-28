Moi je l'ai fait sur switch 2, et même là je me suis fait je me suis pris une baffe bien comme il faut. Franchement pour moi je le mets en numéro 3 voir peut-être potentiellement numéro 2 j'ai vraiment adoré l'équilibre survival horror, action la première partie comme la deuxième partie.

Par contre le petit bémol c'est que on nous explique pas pourquoi Léon est serré ont été contaminés donc au niveau d'histoire c'est pas forcément. Histoire un peu Léon encore un petit peu rigide. Sinon pour tout le reste c'était nickel j'ai apprécié les graphismes les sens du détail le côté jouissif de dégommer du zombie et des monstres biologiques. J'ai pu faire les deux fins et là je fais le mode démentiel. Franchement bravo Capcom.