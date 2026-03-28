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Re requiem terminé
Moi je l'ai fait sur switch 2, et même là je me suis fait je me suis pris une baffe bien comme il faut. Franchement pour moi je le mets en numéro 3 voir peut-être potentiellement numéro 2 j'ai vraiment adoré l'équilibre survival horror, action la première partie comme la deuxième partie.
Par contre le petit bémol c'est que on nous explique pas pourquoi Léon est serré ont été contaminés donc au niveau d'histoire c'est pas forcément. Histoire un peu Léon encore un petit peu rigide. Sinon pour tout le reste c'était nickel j'ai apprécié les graphismes les sens du détail le côté jouissif de dégommer du zombie et des monstres biologiques. J'ai pu faire les deux fins et là je fais le mode démentiel. Franchement bravo Capcom.
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    posted the 03/28/2026 at 05:33 AM by elicetheworld
    comments (4)
    kizito5 posted the 03/28/2026 at 06:39 AM
    Le jeu explique a un moment pourquoi Leon et Sherry sont contamines, c'est le cas de tous les survivants de Raccoon City apparemment. Apres faut pas chercher bien loin, ca reste Capcom, quid des autres heros qui etaient a Raccon city lol.
    teel posted the 03/28/2026 at 07:16 AM
    Par contre le petit bémol c'est que on nous explique pas pourquoi Léon est serré ont été contaminés donc au niveau d'histoire c'est pas forcément. Histoire un peu Léon encore un petit peu rigide. ????
    akinen posted the 03/28/2026 at 09:00 AM
    Capcom introduit toujours pleins de concepts et personnages sans les approfondir, c’est habituel. Les DMC sont des cas plus que parlant à ce niveau.

    C’est surtout l’aventure et les retournements de situations qui sont cool. Pour le reste, te prends pas la tête. Ils en parleront peut-être dans le prochain episode.
    cyr posted the 03/28/2026 at 09:16 AM
    J'y ai rejouer hier, a racoon city.....spoil: faut chercher le détonateur en 3 morceau....je trouve leon plus rigide que dans re4 2005....

    Je prend aucun plaisir......grace m'a bien dégoûté, et j'espère qu'on pourra la buter a la fin. (Je sais pas mais comme pour l'aveugle, c'est tellement prévisible)


    Bref il on essayé de mettre du resident evil 1, qui aurait put être sympa sans grace, et d'autre truc.

    Et après tu joue Léon pour rappeler resident evil 4 sans arriver a retrouver led sensation de resident evil 4 de 2005....


    Resident evil était un mauvais resident evil mais un putain de fucking de jeux d'action bien nerveux....

    Et donc avec re9, on a un jeux en demi teinte, qui va jamais la ou les 2 autres on étais.

    Donc mon top 3 pour la saga resident evil:

    Resident evil 2002
    Resident evil 4 2005
    Resident evil révélation
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