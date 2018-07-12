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name :
Yo-kai Watch 3
platform :
Nintendo 3DS
editor :
Nintendo
developer :
Level-5
genre :
RPG
multiplayer :
1 à 4 en coop
european release date :
12/07/2018
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darkxehanort94
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Le Règne et La Chute de Yokai Watch (Tero)
Le Pokémon Like détruit par l'Ambition de Level V !
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posted the 03/27/2026 at 04:59 PM by
darkxehanort94
comments (
4
)
karbage
posted
the 03/27/2026 at 05:25 PM
Le règne... c'est un peu exagéré.
sonilka
posted
the 03/27/2026 at 05:37 PM
La fameuse licence qui devait mettre à genou Pokémon. J'étais amusé à l'époque d'entendre les fanboys de la licence y croire dur comme fer. La chute est arrivée encore plus rapidement que ce j'avais imaginé, L5 ne perdant pas une seconde pour surexploiter sa licence jusqu'à l'excès.
aeris994
posted
the 03/27/2026 at 05:44 PM
karbage
Yokai Watch a dominé les charts japonais pendant 2014 et 2015.
darkxehanort94
posted
the 03/27/2026 at 05:48 PM
sonilka
Ils font ça a chaque fois, ils savent pas doser c'est leur plus gros problème.
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