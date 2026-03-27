Windows central ayant contacté MS après le retrait de la campagne marketing "this is an Xbox" ,a obtenu ceci comme réponse:
« Asha a abandonné le slogan “This is an Xbox” parce qu’il ne reflétait pas l’esprit Xbox », a expliqué un porte-parole de Microsoft.
il ajoute « Asha dirige personnellement une refonte de l’image de notre marque. »,
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posted the 03/27/2026 at 03:43 PM by skuldleif
Sauf si le projet réel est de supprimer tous ces supports pour ne se concentrer que sur la Xbox, sinon je ne vois pas où est la "refonte"
en tout cas elle sera pleinement responsable du marketing de la Helix
Pour la Helix, on sait que ça coutera une blinde. Rien que Sony qui augmente ses prix, c'est déjà hallucinant pour une fin de génération, alors la suivante, je n'ose même pas imaginer les dingueries tarifaires.
Nintendo avec sa Switch 2, c'est possible qu'elle fasse plus de 500e dans les mois à venir.
rappel moi de plus te repondre putin