Windows central ayant contacté MS après le retrait de la campagne marketing "this is an Xbox" ,a obtenu ceci comme réponse:« Asha a abandonné le slogan “This is an Xbox” parce qu’il ne reflétait pas l’esprit Xbox », a expliqué un porte-parole de Microsoft.il ajoute « Asha dirige personnellement une refonte de l’image de notre marque. »,