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C'est donc bien Asha Sharma qui a supprimé la campagne "this is an Xbox"
Windows central ayant contacté MS après le retrait de la campagne marketing "this is an Xbox" ,a obtenu ceci comme réponse:

« Asha a abandonné le slogan “This is an Xbox” parce qu’il ne reflétait pas l’esprit Xbox », a expliqué un porte-parole de Microsoft.

il ajoute « Asha dirige personnellement une refonte de l’image de notre marque. »,

https://x.com/WinC_Gaming/status/2037554416128086365
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    posted the 03/27/2026 at 03:43 PM by skuldleif
    comments (5)
    khazawi posted the 03/27/2026 at 03:48 PM
    C'est trop tard à présent. Pas besoin d'une Xbox pour jouer : PC, TV connectée, Cloud, autres consoles....
    Sauf si le projet réel est de supprimer tous ces supports pour ne se concentrer que sur la Xbox, sinon je ne vois pas où est la "refonte"
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 03:50 PM
    khazawi avant meme cette campagne ce n'etait pas le cas , la refonte elle est dans le marketing
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 03:53 PM
    supprimer une campagne ca prend 2 seconde , en creer une ca prend du temps on attendra quelques mois avant de juger Asha Sharma sur ses decisions marketing..

    en tout cas elle sera pleinement responsable du marketing de la Helix
    khazawi posted the 03/27/2026 at 03:56 PM
    skuldleif trop tard également pour le marketing. Ils ont saccagé Xbox au point que c'est devenu quasiment invisible en dehors des USA. Et même aux USA, certains ne commercialisent plus les jeux Xbox.

    Pour la Helix, on sait que ça coutera une blinde. Rien que Sony qui augmente ses prix, c'est déjà hallucinant pour une fin de génération, alors la suivante, je n'ose même pas imaginer les dingueries tarifaires.
    Nintendo avec sa Switch 2, c'est possible qu'elle fasse plus de 500e dans les mois à venir.
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 03:58 PM
    khazawi d'accord trop tard
    rappel moi de plus te repondre putin
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