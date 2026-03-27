profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 764
visites since opening : 1819655
skuldleif > blog
"MS doit faire 30% de marge bénéficiaire"
bah visiblement Sony aussi ,non? sachant que de base la XSX coute plus cher a MS lol
XSX 600€
PS5 650€
PS5 pro 900€

ils sont ou tous les insider qui ont ouvert leur race sur MS , un simple ancien revendeur de boutique indé d'un bled paumé en france a eu l'info mais pas eux pour Sony?

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/27/2026 at 01:52 PM by skuldleif
    comments (23)
    gat posted the 03/27/2026 at 01:53 PM
    Switch 2 à 549 boules en vue
    altendorf posted the 03/27/2026 at 01:56 PM
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 01:57 PM
    Damn !
    akinen posted the 03/27/2026 at 02:01 PM
    Les deux multinationales ne sont pas nos amis hein?

    Le choix c'est avec laquelle de ces créatures t'aimerai passer la nuit:
    - Xenomorphe d'Alien
    - Arachnide de Starship Troopers

    A un moment, ce sont les deux qu'ils font tacler. Pas l'un pour l'autre
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 02:06 PM
    On emmerde MS
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 02:08 PM
    ouroboros4 sony t'encule
    gat posted the 03/27/2026 at 02:10 PM
    akinen Tu t’adresses à un mec qui une fenêtre tatouée sur le cul.

    C’est d’une évidence qu’il tacle l’un et pas l’autre.

    Après, faut pas non plus oublier le Petit Artisan qui va mettre son grain de sel très prochainement.

    J’ai hâte
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 02:11 PM
    skuldleif MS. Aussi
    akinen posted the 03/27/2026 at 02:14 PM
    gat nintendo a ses prix qui baissent jamais, à quel moment une commission tombera enfin sur eux pour prix abusif!

    J'ai ma switch 2 devant moi actuellement, malgré tout j'suis pas débile au point de croire que nintendo me considère comme son ami
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 02:15 PM
    bientot les gros jeux sony a 90€ pour justifier le retrait du PC
    keiku posted the 03/27/2026 at 02:20 PM
    skuldleif ils ont tous les 2 aujourd'hui une politique a l'américaine ce que l'un fait l'autre fera et inversement... c'est pour ca que la fin sera la même pour les 2
    gat posted the 03/27/2026 at 02:28 PM
    akinen Quand je vois le prix de leurs jeux sur l’eShop, y’a aucune promo

    Mario Lapins Crétins Sparks of Hope à 60 balles et la version physique facilement trouvable à 20.
    deathegg posted the 03/27/2026 at 02:39 PM
    Comme d'hab, les pro-m peuvent tellement justifier les conneries de MS que le seul jour de fête pour eux, c'est quand Sony fait une connerie.

    C'est vraiment une commu de consanguins.
    akinen posted the 03/27/2026 at 02:43 PM
    gat Y'a eu une promo y'a une semaine pour l'annif Mario. C'est 33% max comme depuis des années. Tu trouveras pas mieux que 39€ pour un jeu sous licence Nintendo.
    gat posted the 03/27/2026 at 02:45 PM
    akinen Ouep. On va rester sur du physique alors^^
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 02:46 PM
    deathegg ta raté le xbox partner showcase ? c'etait hier soir
    tu sais le show sur lequel les pro m n'ont pas besoin d'exclure les autres pour etre satisfait
    akinen posted the 03/27/2026 at 02:48 PM
    gat Ouais c'est clair
    deathegg posted the 03/27/2026 at 03:06 PM
    skuldleif tu veux dire le show ou il avait écrit PS5 et PC partout et ou t'as absolument pas besoin d'une xbox pour y jouer vu que ca sort absolument partout ? Ouais, j'ai vu. (allez maintenant, y va nous parler de son abonnement de clochard trop cher vu que c'est le seul argument de sa commu)
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 03:10 PM
    deathegg mais t'es triso ou c'est comment ?
    kidicarus posted the 03/27/2026 at 03:34 PM
    gat tu es entrain de dire qu'elle augmenterait de 80€.
    xylander posted the 03/27/2026 at 03:40 PM
    skuldleif ils n'oseront jamais critiquer "maman" Sony. C'est une sainte !
    yogfei posted the 03/27/2026 at 03:55 PM
    gat Mario Lapins Crétins Sparks of Hope c'est Ubisoft pas Nintendo, mais Nintendo fait très peu de promo, résultat les gens le savent et les jeux restent cher mais leurs clients les achètent leur permettant de faire plus d'argent, en tant qu'entreprise ils ont raison, tout objectif d'entreprise c'est faire de l'argent....
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 03:56 PM
    xylander j'ai notifié la source du leak a ce propos il m'a like https://x.com/skuldleif/status/2037535381306974442

    il sait pertinemment que j'ai raison d’où le like j'imagine
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo