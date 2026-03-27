bah visiblement Sony aussi ,non? sachant que de base la XSX coute plus cher a MS lol
XSX 600€
PS5 650€
PS5 pro 900€
ils sont ou tous les insider qui ont ouvert leur race sur MS , un simple ancien revendeur de boutique indé d'un bled paumé en france a eu l'info mais pas eux pour Sony?
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posted the 03/27/2026 at 01:52 PM by skuldleif
Le choix c'est avec laquelle de ces créatures t'aimerai passer la nuit:
- Xenomorphe d'Alien
- Arachnide de Starship Troopers
A un moment, ce sont les deux qu'ils font tacler. Pas l'un pour l'autre
C’est d’une évidence qu’il tacle l’un et pas l’autre.
Après, faut pas non plus oublier le Petit Artisan qui va mettre son grain de sel très prochainement.
J’ai hâte
J'ai ma switch 2 devant moi actuellement, malgré tout j'suis pas débile au point de croire que nintendo me considère comme son ami
Mario Lapins Crétins Sparks of Hope à 60 balles et la version physique facilement trouvable à 20.
C'est vraiment une commu de consanguins.
tu sais le show sur lequel les pro m n'ont pas besoin d'exclure les autres pour etre satisfait
il sait pertinemment que j'ai raison d’où le like j'imagine