profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
beppop
7
Likes
Likers
beppop
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 87
visites since opening : 265651
beppop > blog
Preview SAROS: la prochaine Bombe de la PS5 ?



- pas une suite à Returnal
- on incarne un agent à la recherche d'une expédition perdue
- un personnage principal qui semble profond et bien écrit
- affrontements magnifiques, effets visuels aux petits oignons
- gameplay exigeant, grande importance des mouvements et du positionnement
- entre 15 et 30 minutes par run
- 4K/60 FPS sur PS5
- narration environnementale via les décors et les enregistrements audio
- univers sombre, science-fiction horrifique et cosmique
- Unreal Engine 5
- monde détaillé et dynamique











    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    gamerdome, aozora78, plistter
    posted the 03/27/2026 at 11:16 AM by beppop
    comments (6)
    shanks posted the 03/27/2026 at 11:24 AM
    Le 15/30mn par run me plaît bien.
    On sent davantage la vibe rogue avec ce genre de rythme.
    gamerdome posted the 03/27/2026 at 11:25 AM
    Returnal était génial, Housemarque arrive à transposer toute la frénésie des run n'gun et des shoot'em up des années 90 dans un TPS moderne
    walterwhite posted the 03/27/2026 at 12:06 PM
    La suite d’un des meilleurs jeux de cette gen’
    guiguif posted the 03/27/2026 at 12:06 PM
    perse9 posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    toutes les preview annoncent un jeux culte. Les images me rassurent car en visionnant les vidéos de gameplay on se rend pas compte que le jeux est beau. En tout cas day one direct
    slyder posted the 03/27/2026 at 12:27 PM
    Je le sens bien celui là, day one aussi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo