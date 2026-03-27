- pas une suite à Returnal- on incarne un agent à la recherche d'une expédition perdue- un personnage principal qui semble profond et bien écrit- affrontements magnifiques, effets visuels aux petits oignons- gameplay exigeant, grande importance des mouvements et du positionnement- entre 15 et 30 minutes par run- 4K/60 FPS sur PS5- narration environnementale via les décors et les enregistrements audio- univers sombre, science-fiction horrifique et cosmique- Unreal Engine 5- monde détaillé et dynamique