- pas une suite à Returnal
- on incarne un agent à la recherche d'une expédition perdue
- un personnage principal qui semble profond et bien écrit
- affrontements magnifiques, effets visuels aux petits oignons
- gameplay exigeant, grande importance des mouvements et du positionnement
- entre 15 et 30 minutes par run
- 4K/60 FPS sur PS5
- narration environnementale via les décors et les enregistrements audio
- univers sombre, science-fiction horrifique et cosmique
- Unreal Engine 5
- monde détaillé et dynamique
On sent davantage la vibe rogue avec ce genre de rythme.