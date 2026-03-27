On ignore encore si Crimson Desert sortira sur Nintendo Switch 2, mais le studio Pearl Abyss semble au moins intéressé.
Lors d'une assemblée générale des actionnaires, Heo Jin-young, PDG de Crimson Desert, a évoqué la possibilité de porter le jeu sur la console de Nintendo. Il a souligné que l'équipe devrait composer avec des spécifications techniques inférieures, mais que Pearl Abyss avait « entamé des travaux de recherche et développement avec intérêt ».Voici la déclaration complète :
« Comparée à d'autres consoles, la Switch possède des spécifications techniques moins performantes, ce qui nous oblige à faire des concessions. En interne, nous avons entamé des travaux de recherche et développement avec intérêt.»
Crimson Desert est sorti la semaine dernière. Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert propose aux joueurs de reconstruire la faction Greymane et de sauver le royaume d'une menace imminente.
Source : https://nintendoeverything.com/crimson-desert-switch-2-pearl-abyss/
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posted the 03/27/2026 at 05:08 AM by link49
Je leur souhaite ainsi qu'aux joueurs Nintendo car le jeu est vraiment excellent une fois la barriere des premieres heures passés et qu'on s'adapte aux commandes et mécanques du jeu
La switch2 c'est 1,74 tflop en nomade, et 3 teraflop en docké.
Le problème c'est pour la version nomade.
Toute façon, ce type de jeux, c'est pas pour le faire en nomade.
thelastone pour le défi, ou pour engendrer de la thune? (Bon pas sur que la switch2 soit le support le plus profitable pour les tiers.)