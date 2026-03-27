Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] L'équipe a commencé à envisager une version Switch 2!


On ignore encore si Crimson Desert sortira sur Nintendo Switch 2, mais le studio Pearl Abyss semble au moins intéressé.

Lors d'une assemblée générale des actionnaires, Heo Jin-young, PDG de Crimson Desert, a évoqué la possibilité de porter le jeu sur la console de Nintendo. Il a souligné que l'équipe devrait composer avec des spécifications techniques inférieures, mais que Pearl Abyss avait « entamé des travaux de recherche et développement avec intérêt ».Voici la déclaration complète :

« Comparée à d'autres consoles, la Switch possède des spécifications techniques moins performantes, ce qui nous oblige à faire des concessions. En interne, nous avons entamé des travaux de recherche et développement avec intérêt.»

Crimson Desert est sorti la semaine dernière. Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert propose aux joueurs de reconstruire la faction Greymane et de sauver le royaume d'une menace imminente.

Source : https://nintendoeverything.com/crimson-desert-switch-2-pearl-abyss/
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    aeris994
    posted the 03/27/2026 at 05:08 AM by link49
    comments (14)
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 05:44 AM
    Ils vont lâcher l'affaire. 30 FPS avec des détails tellement bas et du pop in dans tout les sens.
    malroth posted the 03/27/2026 at 05:44 AM
    Ça parait compliqué franchement. Mais s'ils arrivent ça serait la reussite du siecle.

    Je leur souhaite ainsi qu'aux joueurs Nintendo car le jeu est vraiment excellent une fois la barriere des premieres heures passés et qu'on s'adapte aux commandes et mécanques du jeu
    cyr posted the 03/27/2026 at 05:54 AM
    ravyxxs le jeux est sortie sur série s non?
    La switch2 c'est 1,74 tflop en nomade, et 3 teraflop en docké.
    Le problème c'est pour la version nomade.

    Toute façon, ce type de jeux, c'est pas pour le faire en nomade.
    link49 posted the 03/27/2026 at 06:23 AM
    Perso je pense c'est possible. A voir...
    thelastone posted the 03/27/2026 at 06:50 AM
    Pourquoi faire
    cyr posted the 03/27/2026 at 07:01 AM
    link49 rien n'est impossible du moment que le jeux est bien codé.

    thelastone pour le défi, ou pour engendrer de la thune? (Bon pas sur que la switch2 soit le support le plus profitable pour les tiers.)
    kikoo31 posted the 03/27/2026 at 07:08 AM
    thelastone
    kikoo31 posted the 03/27/2026 at 07:10 AM
    Et après ça parle de GTA 6 alors qu'ils ont en rien a branler de GTA V sur console Nintendo....
    link49 posted the 03/27/2026 at 07:12 AM
    cyr un peu comme Capcom ou Square Enix qui font des merveilles sur Switch 2.
    thelastone posted the 03/27/2026 at 07:16 AM
    Cyr Je sais pas j'ai l'impression que le publique de nintendo c'est pas ce qu'il attend le plus sur switch
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 07:45 AM
    cyr Le jeu n'est pas impossible à mettre sur Switch 2, les problèmes sont ailleurs, déjà présent sur de grosse configuration. Il sera visuellement pas du tout au niveau, comme sur SteamDeck. Même à 60 FPS, donc sur SD, le jeu est dégueulasse.
    chreasy97 posted the 03/27/2026 at 07:54 AM
    Aucun problème, l'optimisation switch 2 bénéficira aux consoles...
    hypermario posted the 03/27/2026 at 08:40 AM
    Curieux de voir le resultat.
    link49 posted the 03/27/2026 at 08:47 AM
    hypermario Surtout que le jeu de base n'est pas d'après certains une bête niveau performance, alors sur Switch 2.
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