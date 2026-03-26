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Firesprite travaillait sur un jeu Breaking Bad en VR et une nouvelle licence horrifique


Derrière plusieurs expériences VR, dont The Persistence et Horizon Call of the Mountain, Firesprite s’est aussi construit une face beaucoup moins visible : celle d’un studio qui enchaîne les projets abandonnés. Et visiblement, ce que l’on connaissait jusqu’ici n’était qu’un aperçu.

On savait déjà qu’un battle royale tiré de Twisted Metal avait été mis à la poubelle dans la foulée des licenciements de 2024. Mais de nouvelles informations révèlent que plusieurs autres jeux ont subi le même sort, dont certains totalement passés sous les radars.

Le cas le plus improbable reste sans doute celui d’un projet Breaking Bad en réalité virtuelle. Développé autour de 2017-2018 pour le PSVR, le titre n’aurait pas été un “jeu” au sens classique du terme, mais plutôt une expérience narrative immersive. Comprenez une aventure courte, très dirigée, misant avant tout sur l’ambiance et la mise en scène, dans la lignée des premières productions VR de l’époque.

L’idée était simple mais prometteuse : plonger le joueur dans l’univers de la série avec des lieux iconiques comme la maison de Walter White ou le désert du Nouveau-Mexique. Difficile de ne pas imaginer une immersion directe dans la peau du professeur de chimie le plus célèbre de la télévision.

Ce projet trouve en réalité ses origines dans une information datant de 2017, lorsque Vince Gilligan avait confirmé au média Variety collaborer avec Sony sur une expérience VR.

À l’époque, aucun studio n’avait été mentionné. On sait désormais qu’il s’agissait de Firesprite… et que le projet a été annulé à peine un an plus tard. Malgré l’investissement, il n’a jamais dépassé un certain stade de développement. Vince Gilligan lui-même évoquait en 2022 les difficultés énormes liées à ce type de production, notamment en VR.

Dans la foulée, le studio aurait enchaîné avec une toute nouvelle licence orientée science-fiction horrifique, développée entre 2018 et 2020. Là encore, abandon en cours de route. Les rares visuels retrouvés montrent un univers très sombre, entre technologie futuriste et body horror bien crade, avec une ambiance qui rappelle clairement Dead Space. Certains y verront une parenté avec The Persistence, mais il s’agissait bien d’un projet inédit.

Au final, ces annulations à répétition pourraient donner l’image d’un studio en difficulté. Pourtant, Firesprite reste loin d’être à l’arrêt. Plusieurs projets sont actuellement en développement, à commencer par “Project Heartbreak”, un jeu narratif horrifique évoqué depuis 2022 et souvent associé à un possible successeur spirituel de Until Dawn. Une héroïne féminine, un cadre isolé… les rumeurs parlent d’une expérience très cinématographique.

Aperçu dans des offres d’emploi, Firesprite planche également sur “Project Pillar”. Point commun avec Project Heartbreak, les deux utiliseraient l’Unreal Engine 5.
MP1st - https://mp1st.com/news/report-playstations-firesprite-studio-almost-made-breaking-bad-vr-as-well-as-a-new-sci-fi-horror-game
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    posted the 03/26/2026 at 11:03 PM by altendorf
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    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 11:09 PM
    Breaking Bad en VR, n'importe quoi

    Tu m'étonnes que les mecs ne sortent rien, des idées loufoques
    altendorf posted the 03/26/2026 at 11:16 PM
    ravyxxs Cela me rappel les mecs de Manchester Studio qui bossait sur une sorte de remake de Desert Strike sur Mega Drive en VR...
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