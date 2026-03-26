Le premier a avoir lâché l'info GYO concernant l'augmentation drastique des prix des différents hardware Playstation (PS5 slim, pro et PS portal), se voit valider par exta1s qui confirme lui aussi ces futures augmentations mais uniquement en Europe(



Une nouvelle fois on se fait traiter comme de la bonne vache à lait).



Donc on résume :



La ps5 slim avec lecteur: 550 à 650 euros



La ps5 pro: 799 à 899 euros !



Le PS portal: 219 à 249 euros.



On vit dans un monde de fou. Merci l'IA .



240 euros les 16 go de ram DDR5 aujourd'hui. ( 60 balles en septembre).