Le premier a avoir lâché l'info GYO concernant l'augmentation drastique des prix des différents hardware Playstation (PS5 slim, pro et PS portal), se voit valider par exta1s qui confirme lui aussi ces futures augmentations mais uniquement en Europe(
Une nouvelle fois on se fait traiter comme de la bonne vache à lait).
Donc on résume :
La ps5 slim avec lecteur: 550 à 650 euros
La ps5 pro: 799 à 899 euros !
Le PS portal: 219 à 249 euros.
On vit dans un monde de fou. Merci l'IA .
240 euros les 16 go de ram DDR5 aujourd'hui. ( 60 balles en septembre).
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posted the 03/26/2026 at 09:31 PM by kratoszeus
Stratégiquement, Sony a tout intérêt à augmenter de prix la PS5 "avant" GTA VI qu'après.
Lol c'est sur
Ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont du stock en place pour repousser l'échéance, autant craquer maintenant qu'en 2027.
Les ventes vont baisser, mais elles exploseront comme rarement en fin d'année.
vaut mieux que personne ne sorte de console l'année pro
Pas uniquement. Les composants ont augmenté, le marché à évolué donc tous les acteurs découlent de cette hausse. La nuance important est que SI sony bouge encore le prix, c'est de l'opportunisme, quand tu regarde les composants le train de vie des consoles ne peut plus être la même, et ya eu des conséquences pour tous le monde. Donc ça se comprend d'un point de vu e stratégie. Mais la hausse n'est pas justifiée pour autant vu son âge, et toute la politique qu'il y a derrière.
Bientôt le white friday: « +25% sur tout l’électroménager »
C'est aussi de l'opportunisme, très clairement, avant GTA, wolverine etc.
C'est fou quand même qu'une console monte de 150E entre la version 2020 physique et la slim avec lecteur...c'est du jamais vu, vraiment pourrie
altendorf Oui peut-être pour ta source en question je sais pas je suis pas sur reddit. Mais ça me choque pas plus que ça si ça arrive.
Bref, relou ces augmentations et on imagine vraiment mal une nouvelle génération l'année prochaine quand même... La PS5 qui aurait pu rester l'entrée de gamme a la sortie de la 6 sera a un prix pas du tout accessible.
Est-ce que Nintendo va suivre aussi?
Avec GTA6 / Wolverine, Xbox qui est dans les choux; on le sait que des millions de joueurs vont s'acheter une PS5 sans concurrence.
Surtout qu'avec un parc de PS5 bien installé, et une PS6 qui sortirait un an plus tard, pk faire des efforts?
C'est plutot sur la PS6 qu'ils en feront meme si elle sera pas donnée non plus pour inciter les joueurs a se réengager pour une generation chez eux.
Guiguif a raison, une machine sortie il y a 5ans et demi, osef de ses variations de prix. Et pour ceux qui comptent l'acheter elle reviendra au prix normale à l'occasion de fausses promotions, qui ont toujours été des succès depuis 2023.
La PS5 a largement le potentiel pour se vendre à plusieurs dizaines de millions d'exemplaire d'ici la PS6.
Et tous les ans, le public se renouvelle, des nouveaux et jeunes joueurs arrivent. Des futurs consommateurs pour qui acheter une PS5 entre 2020 et 2024 n'avaient aucun interet.
junaldinho bah deja quand tu vois le cout des abo onlines... ça a grave augmenté..
Ouais le marché c’est quand même mieux que les camps de rééducation !
Ca m'étonnerait que ce soit moins mais je peux me tromper évidemment