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Extas1s, confirme lui aussi les grosses augmentations chez Playstation
Le premier a avoir lâché l'info GYO concernant l'augmentation drastique des prix des différents hardware Playstation (PS5 slim, pro et PS portal), se voit valider par exta1s qui confirme lui aussi ces futures augmentations mais uniquement en Europe(

Une nouvelle fois on se fait traiter comme de la bonne vache à lait).

Donc on résume :

La ps5 slim avec lecteur: 550 à 650 euros

La ps5 pro: 799 à 899 euros !

Le PS portal: 219 à 249 euros.

On vit dans un monde de fou. Merci l'IA .

240 euros les 16 go de ram DDR5 aujourd'hui. ( 60 balles en septembre).
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    posted the 03/26/2026 at 09:31 PM by kratoszeus
    comments (29)
    goldmen33 posted the 03/26/2026 at 09:33 PM
    Y a une promo à Carrefour 650€ la Pro avec 150€ sur carte carrefour
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 09:37 PM
    C'est un insider fiable ?
    shanks posted the 03/26/2026 at 09:37 PM
    Après faut être honnête.
    Stratégiquement, Sony a tout intérêt à augmenter de prix la PS5 "avant" GTA VI qu'après.
    altendorf posted the 03/26/2026 at 09:39 PM
    shanks A ce niveau c'est pas de la stratégie, c'est juste une conséquence directe des problèmes du marché
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 09:39 PM
    shanks

    Lol c'est sur
    sosky posted the 03/26/2026 at 09:39 PM
    Vive le capitalisme
    altendorf posted the 03/26/2026 at 09:41 PM
    daunyaul Lui en général il est que fiable sur les annonces Xbox et encore il est banni chez Reddit car il a souvent dit de la merde donc wait and see
    narustorm posted the 03/26/2026 at 09:42 PM
    Les joies de la non concurrence ....
    shanks posted the 03/26/2026 at 09:43 PM
    altendorf
    Ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont du stock en place pour repousser l'échéance, autant craquer maintenant qu'en 2027.
    Les ventes vont baisser, mais elles exploseront comme rarement en fin d'année.
    romgamer6859 posted the 03/26/2026 at 09:53 PM
    650 euros ...

    vaut mieux que personne ne sorte de console l'année pro
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 09:55 PM
    altendorf

    Pas uniquement. Les composants ont augmenté, le marché à évolué donc tous les acteurs découlent de cette hausse. La nuance important est que SI sony bouge encore le prix, c'est de l'opportunisme, quand tu regarde les composants le train de vie des consoles ne peut plus être la même, et ya eu des conséquences pour tous le monde. Donc ça se comprend d'un point de vu e stratégie. Mais la hausse n'est pas justifiée pour autant vu son âge, et toute la politique qu'il y a derrière.
    akinen posted the 03/26/2026 at 09:56 PM
    On vit dans une dystopie.

    Bientôt le white friday: « +25% sur tout l’électroménager »
    wickette posted the 03/26/2026 at 09:58 PM
    Il y a le problème des prix de composants qui augmentent mais Sony ils vont pas acheter sur ldlc leur ram non plus

    C'est aussi de l'opportunisme, très clairement, avant GTA, wolverine etc.

    C'est fou quand même qu'une console monte de 150E entre la version 2020 physique et la slim avec lecteur...c'est du jamais vu, vraiment pourrie
    guiguif posted the 03/26/2026 at 10:01 PM
    Après les gens ont eu 5 et demi pour l'acheter, je ne vais pas me plaindre.
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 10:06 PM
    guiguif OMG


    altendorf Oui peut-être pour ta source en question je sais pas je suis pas sur reddit. Mais ça me choque pas plus que ça si ça arrive.
    maxx posted the 03/26/2026 at 10:17 PM
    C'est n'imp cette gen. Finalement ma PS5 Pro 30th va finir par être l'affaire du siècle... J'ai toujours ma PS5 OG de 2020, ça va devenir un bon placement...
    Bref, relou ces augmentations et on imagine vraiment mal une nouvelle génération l'année prochaine quand même... La PS5 qui aurait pu rester l'entrée de gamme a la sortie de la 6 sera a un prix pas du tout accessible.
    Est-ce que Nintendo va suivre aussi?
    51love posted the 03/26/2026 at 10:22 PM
    wickette je vois ça aussi clairement comme de l'opportunisme si ça se confirme, du moins, une telle hausse.

    Avec GTA6 / Wolverine, Xbox qui est dans les choux; on le sait que des millions de joueurs vont s'acheter une PS5 sans concurrence.

    Surtout qu'avec un parc de PS5 bien installé, et une PS6 qui sortirait un an plus tard, pk faire des efforts?

    C'est plutot sur la PS6 qu'ils en feront meme si elle sera pas donnée non plus pour inciter les joueurs a se réengager pour une generation chez eux.
    badeuh posted the 03/26/2026 at 10:22 PM
    Y a t il encore des gens ici qui seraient encore susceptibles de l'acheter ?

    Guiguif a raison, une machine sortie il y a 5ans et demi, osef de ses variations de prix. Et pour ceux qui comptent l'acheter elle reviendra au prix normale à l'occasion de fausses promotions, qui ont toujours été des succès depuis 2023.
    junaldinho posted the 03/26/2026 at 10:25 PM
    Le jour où Sony n'aura plus de concurrence ils nous feront des augmentations annuelles à la Netflix sans parler des prix de départs abusif s. Ils commencent déjà à le faire.
    51love posted the 03/26/2026 at 10:27 PM
    badeuh mais on n'est pas le nombril du monde.

    La PS5 a largement le potentiel pour se vendre à plusieurs dizaines de millions d'exemplaire d'ici la PS6.

    Et tous les ans, le public se renouvelle, des nouveaux et jeunes joueurs arrivent. Des futurs consommateurs pour qui acheter une PS5 entre 2020 et 2024 n'avaient aucun interet.

    junaldinho bah deja quand tu vois le cout des abo onlines... ça a grave augmenté..
    shambala93 posted the 03/26/2026 at 10:28 PM
    sosky
    Ouais le marché c’est quand même mieux que les camps de rééducation !
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 10:33 PM
    51love Des efforts en etant "Seul sur le marché avec la ps6" Zero chance. Ils restructurent leur politique interne, les gaas, le marché solo etc certes. Mais ya deja une barrière tarifaire psychologique qui à ete établie sur cette génération. Donc encore une fois légitime vu l'évolution du marché, mais là c'est trop. Bref c'est pas propre à sony cette façon de faire, je dis simplement que les gens n'ont qu'à serrer les fesses. Ca va douiller lol
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 10:35 PM
    600 euros GRAND MINiMUM pour la futur ps6, avec augmentation des abonnements, les temps de développement toujours plus long et sans concurrence directe, Ils feront un peu ce qu'ils veulent. Bon courage
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 10:43 PM
    daunyaul 600€ je l'achete D1 je joue aux jeux PS5 que j'ai manqué puis je scalpe un pro S , mais ca va pas etre 600
    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 10:45 PM
    junaldinho Non tu as des associations pour ça donc on est ok. Par contre, toujours pas de groupe crée pour les abonnements abusif. Ils peuvent être trainé en justice sur des prix abusifs pour le consommateur donc t'inquiète pas. Aujourd'hui c'était Meta et Insta en justice et une amende 3M ce qui n'est rien, pour addiction abusif.
    aozora78 posted the 03/26/2026 at 10:57 PM
    Je vais faire un bon coup de nettoyage sur ma PS5, histoire de la bichonner vu les prix actuels du marché, j'aimerais pas quelle claque pour X raison au pire moment.
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 10:57 PM
    skuldleif tant mieux pour toi, mais on s'en branle de ta petite vie

    Ca m'étonnerait que ce soit moins mais je peux me tromper évidemment
    kratoszeus posted the 03/26/2026 at 11:07 PM
    daunyaul 600 euros day one ppour la ps6 ca serait une affaire vu les prix aujourd'hui.. mais je vois plus 699euro
    daunyaul posted the 03/26/2026 at 11:17 PM
    kratoszeus J'ai dis grand minimum ^^
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