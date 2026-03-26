On a appris dans l'après-midi qu'un homme avait poignardé une employée du Pokémon Center dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo, avant de se suicider. La femme est morte et la police procède aux investigations. The Pokémon Company annonce la fermeture logique de l'établissement jusqu'à nouvel ordre.
tags :
posted the 03/26/2026 at 04:50 PM by masharu
En espérant que l'auteur du crime soit rapidement arrêté et puisse purger la peine qui lui est dû.
Le Japon sait encore punir comme il se doit ce genre d'acte ignoble.
Ou c'est pas ça
J'ai toujours dit que les live IRL sont les lives les plus débiles qui soit, ou alors stream mais dans la nature, les montagnes etc, personne ne sera exactement où tu es. Beaucoup ont perdu la vie comme ça.
Dommage pour la japonaise...elle a du voir le trailer du prochain pokemon vague et vent mais ne s'imaginer pas disparaître ainsi....
La mort est déjà terrible quand on est frappé de maladie, accident ...mais la quand c'est un tiers qui vous la retire gratuitement