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Japon - Un homme commet un meurtre au Pokémon Center de Tokyo
On a appris dans l'après-midi qu'un homme avait poignardé une employée du Pokémon Center dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo, avant de se suicider. La femme est morte et la police procède aux investigations. The Pokémon Company annonce la fermeture logique de l'établissement jusqu'à nouvel ordre.

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    posted the 03/26/2026 at 04:50 PM by masharu
    comments (9)
    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 04:53 PM
    Typique en Asie. Soit c'était un stalker, soit un aficionados,soit un spectateur si la femme était une streameuse et qu'il donnait de l'argent. Ces mecs là sont des lâches, des crapules, l'enfer les attends à bras ouvert.
    oreillesal posted the 03/26/2026 at 04:56 PM
    Bien triste nouvelle.
    En espérant que l'auteur du crime soit rapidement arrêté et puisse purger la peine qui lui est dû.
    Le Japon sait encore punir comme il se doit ce genre d'acte ignoble.
    masharu posted the 03/26/2026 at 04:59 PM
    oreillesal D'après les premières informations, l'auteur du crime s'est suicidé juste après en se taillant le cou.
    rogeraf posted the 03/26/2026 at 05:00 PM
    ravyxxs J'ai essayé de comprendre mais j'ai pas compris la fin de la streameuse qui donne de l'argent pour un meurte ?
    Ou c'est pas ça
    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 05:14 PM
    rogeraf Y a eu des crimes comme ça au Japon ces cinq dernières années, où des mecs, donc dérangés déjà, donnait beaucoup d'argent dans l'espoir qu'elles les remarquent et les voient IRL. Les mecs s'imaginaient déjà être avec quoi, les fous...Du coup lorsque la streameuse disait où elle se trouvait, en live, ils venaient et les tuaient. En Argentine y a eu la même chose, une streameuse assasiné en live dans son salon de coiffure.

    J'ai toujours dit que les live IRL sont les lives les plus débiles qui soit, ou alors stream mais dans la nature, les montagnes etc, personne ne sera exactement où tu es. Beaucoup ont perdu la vie comme ça.
    micheljackson posted the 03/26/2026 at 05:16 PM
    Si ça arrivait en France, ils interdiraient les Pokemon
    rogeraf posted the 03/26/2026 at 05:30 PM
    ravyxxs C'est fou ...
    heracles posted the 03/26/2026 at 06:37 PM
    Nous sommes en 2026 tout va bien.
    cyr posted the 03/26/2026 at 06:39 PM
    Il pouvait pas juste se suicider ? Obliger d'emmener quelqu'un au purgatoire ?

    Dommage pour la japonaise...elle a du voir le trailer du prochain pokemon vague et vent mais ne s'imaginer pas disparaître ainsi....


    La mort est déjà terrible quand on est frappé de maladie, accident ...mais la quand c'est un tiers qui vous la retire gratuitement
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