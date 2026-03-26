Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
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name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Monolith Soft] Et toujours aucune trace d'eux sur Switch 2...


Monolith Soft compte 344 employés, soit 45 de plus qu'en décembre 2024.

L'entreprise recrute actuellement des développeurs expérimentés et de jeunes diplomés (promotion 2027) afin d'accélèrer sa croissance.

Xenoblade n'a pas atteint le niveau de vente des titres phares de Nintendo, mais la série est devenue indispensable à Nintendo !

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    posted the 03/26/2026 at 04:41 PM by link49
    comments (10)
    sonilka posted the 03/26/2026 at 04:45 PM
    On a guère de trace de Nintendo non plus
    mrvince posted the 03/26/2026 at 04:48 PM
    Pour avoir de leurs nouvelles faudrait déjà en avoir de leur employeur...
    akinen posted the 03/26/2026 at 04:49 PM
    Nintendo est bien l'un des dernier éditeur à pouvoir garder le secret sur certains jeux avant reveal.

    Croiver est un choix
    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 04:51 PM
    A moins que Nintendo ne fasse une gen façon PS4 (horrible début) , cet Switch 2 est vraiment pas terrible.
    kiryukazuma posted the 03/26/2026 at 04:51 PM
    Bah t'es patient comme à l'époque...

    L'annonce ne sera que meilleur... stop de brasser de l'air...
    rogeraf posted the 03/26/2026 at 05:02 PM
    Xenoblade Next, ca sera pour la switch 3 Link. Faut le temps au temps
    cyr posted the 03/26/2026 at 05:10 PM
    akinen + 2 milliard
    ducknsexe posted the 03/26/2026 at 05:46 PM
    Après un début époustouflant de la switch 2 MKW, DKB, MP4, Pokopia.
    Je croise les doigts pour deux grosses surprises pour le prochain Ndirect la présentation officielle de Mario 3D et le one more thing qui esperons Le sera celui de monolith Soft.
    derno posted the 03/26/2026 at 05:58 PM
    Alors eux quand ils vont dévoiler leur jeu je pense qu on est pas prêt.
    Quand on voit ce qu'ils arrivent a tirer d'une Wii ou d'une switch je ne peux qu'être impatient de découvrir leur prochain jeu.
    cyr posted the 03/26/2026 at 06:35 PM
    derno si ça leur prend pas 3 plombe.....
    Je préfère jouer a un jeux convenable, que d'attendre 6 ans pour un jeux plus beau....
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