Monolith Soft compte 344 employés, soit 45 de plus qu'en décembre 2024.
L'entreprise recrute actuellement des développeurs expérimentés et de jeunes diplomés (promotion 2027) afin d'accélèrer sa croissance.
Xenoblade n'a pas atteint le niveau de vente des titres phares de Nintendo, mais la série est devenue indispensable à Nintendo !
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 03/26/2026 at 04:41 PM by link49
Croiver est un choix
L'annonce ne sera que meilleur... stop de brasser de l'air...
Je croise les doigts pour deux grosses surprises pour le prochain Ndirect la présentation officielle de Mario 3D et le one more thing qui esperons Le sera celui de monolith Soft.
Quand on voit ce qu'ils arrivent a tirer d'une Wii ou d'une switch je ne peux qu'être impatient de découvrir leur prochain jeu.
Je préfère jouer a un jeux convenable, que d'attendre 6 ans pour un jeux plus beau....