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skuldleif
> blog
[rumeur] Sony va annoncer une augmentation de prix de la PS5
PS5 Slim : 649,99€
PS5 Pro : 899,99€
PS5 Portal : 249,99€
https://x.com/GyoJvfr/status/2037198063031206068
tags :
1
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killia
posted the 03/26/2026 at 04:36 PM by
skuldleif
comments (
50
)
ravyxxs
posted
the 03/26/2026 at 04:38 PM
650 la slim alors qu'il y a une offre sur la pro à 650
aeris177
posted
the 03/26/2026 at 04:40 PM
Va falloir depenser 700 boules minimum pour jouer a GTA6.
Trop genial
sonilka
posted
the 03/26/2026 at 04:40 PM
650€ la console qui va avoir 6 ans
si ca se confirme c'est juste lunaire et totalement incompréhensible.
oreillesal
posted
the 03/26/2026 at 04:41 PM
899.99€, une aubaine, à n'en pas douter
Un petit GTA à 100 balles, l'abo qui va bien, le PS portal et le lecteur disque pour jouer dans les tops conditions.
Sony, for the payer
xynot
posted
the 03/26/2026 at 04:41 PM
900 balles la Pro et encore faut ajouter le lecteur à 80
650 la machine qui va souffler sa sixième bougie
250 le Portal qui n'a "rien" dedans, juste pour le cloud/remote play
Eh beh, les utopistes qui voyaient la PS6 à 600 boules vont devoir recalculer.
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 04:43 PM
je sais pas si j'y crois mais cette rumeur a une expiration courte ,vu que le mec dit que ca se ferait demain , donc on sera vite fixé
fiveagainstone
posted
the 03/26/2026 at 04:44 PM
Hein?!? WTF. C'est un poisson d'avril en avance c'est pas possible.
romgamer6859
posted
the 03/26/2026 at 04:44 PM
ça ferait cher
fiveagainstone
posted
the 03/26/2026 at 04:45 PM
skuldleif
Bientôt le premier avril, ça doit être une blagounette.
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 04:47 PM
fiveagainstone
demain nous sommes le 27 mars
fiveagainstone
posted
the 03/26/2026 at 04:49 PM
skuldleif
Justement ça parait moins "obvious", on verra demain. Si c'est le cas on est mal.
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 04:49 PM
ca a été mis sur resetera yaura bien un debunk si jamais c'est fakouze
https://www.resetera.com/threads/rumor-french-retail-source-ps-price-hike-ps5-slim-649-99%E2%82%AC-ps5-pro-899-99%E2%82%AC-ps5-portal-249-99%E2%82%AC.1474213/
shanks
posted
the 03/26/2026 at 04:57 PM
150€ plus chère qu'à sa son lancement y a 5 ans, putain d'époque de merde
naoshige11
posted
the 03/26/2026 at 05:00 PM
Ils devaient pas augmenter le PSN+ d'abord justement pour éviter la hausse sur le hardware ?
cyr
posted
the 03/26/2026 at 05:08 PM
En vrai maintenant, ça dit: vivte vite, achetez day one, car après ça sera plus chère......
Pourquoi le ps portal augmente? Il y a pas de ram dedans. C'est juste un écran avec une batterie.
ducknsexe
posted
the 03/26/2026 at 05:11 PM
Un belle escroquerie cette console
Make believe
adamjensen
posted
the 03/26/2026 at 05:12 PM
Déjà que je la trouvais chère et qu’elle ne valait pas son prix quand je l’ai achetée à 520 € en pack avec God of War Ragnarök…
Mais là, c’est de la folie.
Comme Final Fantasy 7 est une licence de cœur, je n'ai pas voulu attendre sa sortie sur PC.
Honnêtement, cette console est une blague, et devrait être vendu entre 300 et 350 euros.
Pour moi, c’est vraiment ce qu’elle vaut, que ce soit pour la console en elle-même ou pour ses rares exclusivités temporaires et définitives, car 99 % du catalogue de la machine sort sur PC.
Dès la fin de la génération Xbox 360, je les sentais pas les prochaines générations de consoles, et je vois que j’avais raison.
Il y avait encore quelques bonnes exclus sur PS4, mais pas assez, et en plus, elles ont toutes ou presque fini sur PC elles aussi.
Et pour la PS5, c’est encore pire.
Heureusement que le PC est là et que j'ai sauter le pas en 2013…
djfab
posted
the 03/26/2026 at 05:15 PM
Une augmentation de 100 € d'un seul coup pour la PS5 slim !? Je n'y crois pas !
altendorf
posted
the 03/26/2026 at 05:16 PM
Lui il a très souvent des takes de merde, mais je crois qu’il bosse en boutique donc il a sans doute le registre avec de nouvelles entrées. J’imagine que le prix augmente encore à cause de la flambée de la ram et les taxes de Trump.
naoshige11
posted
the 03/26/2026 at 05:18 PM
altendorf
sur Resetera ça parle de lui comme un fanboy Xbox et un gros hater Sony/Playstation, mais en parallèle il a leaker l'augmentation du prix des Xbox Series avant l'annonce officielle.
Donc possible qu'il sache quelque chose, mais je pense aussi que 100€ d'un coup c'est beaucoup trop.
zekk
posted
the 03/26/2026 at 05:19 PM
Ouais enfin Gyo c’est pas le plus fiable, autant attendre d’autres sources
negan
posted
the 03/26/2026 at 05:19 PM
Ceux qui sont contents que PlayStation soit seule va falloir manger vôtre caca maintenant.
C'est que le début, allez-y a la cuillère pour une bonne soupe de merde
marcelpatulacci
posted
the 03/26/2026 at 05:20 PM
J'ai acheter une Slim neuve a £260 la semaine dérniére....pfiouuu!!
jobiwan
posted
the 03/26/2026 at 05:21 PM
C'était vraiment nécessaire de faire des promos agressives lors du Black Friday ?
altendorf
Les taxes de Trump, ça concerne uniquement pour les USA pas pour les autres pays même si indirectement PlayStation souhaite lisser le tarif au niveau mondial. De plus, il y a un recours en cours sur ces taxes qui serait non conforme avec la législation américaine.
killia
posted
the 03/26/2026 at 05:22 PM
Je reçois ma PS5 pro aujourd'hui
le flair de malade
heracles
posted
the 03/26/2026 at 05:24 PM
Mais qui va l'acheter ? Vous croyez qu'il y aura beaucoup de pigeons pour passer à la caisse ?
pcverso
posted
the 03/26/2026 at 05:25 PM
Si cest vrai j'avais vue juste pour l'annulation des jeux sur pc . Mais j'espère me tromper.
ouroboros4
posted
the 03/26/2026 at 05:25 PM
zekk
exacte. Même sur Reddit ils sont sceptique
zboubi480
posted
the 03/26/2026 at 05:29 PM
Y sont ou ??
zekk
posted
the 03/26/2026 at 05:31 PM
ouroboros4
Je vais rester poli, mais ce mec...
jenicris
posted
the 03/26/2026 at 05:36 PM
Mdr ceux qui espèrent une PS6 a 600€
djfab
posted
the 03/26/2026 at 05:37 PM
negan
: en parlant de merde, toi tu crois n'importe quelle rumeur de merde !?...
supasaiyajin
posted
the 03/26/2026 at 05:38 PM
J'y crois moyen pour l'instant. Mais pourquoi cette augmentation au juste ? Ils n'avaient pas annoncé avoir suffisamment de stock pour 2026 afin d'anticiper la flambée de la RAM ?
grospich
posted
the 03/26/2026 at 05:39 PM
Avec ou sans lecteur la Slim ?
brook1
posted
the 03/26/2026 at 05:40 PM
c'est pas la chips la plus croustillante du paquet ton gars
gameslover
posted
the 03/26/2026 at 05:41 PM
si ls augentent , attendez pas la NG avant 2029 mini
walterwhite
posted
the 03/26/2026 at 05:43 PM
Si c’est vrai, ce sont de grands malades.
simbaverin
posted
the 03/26/2026 at 05:44 PM
Si c’est vrai….Alors c’est pitoyable. Vraiment pitoyable….
Je comprend pas, le but c’est pas de vendre le plus de consoles PlayStation possible ?
simbaverin
posted
the 03/26/2026 at 05:50 PM
altendorf
Lui il a très souvent des takes de merde, mais je crois qu’il bosse en boutique donc il a sans doute le registre avec de nouvelles entrées.
J’imagine que le prix augmente encore à cause de la flambée de la ram et les taxes de Trump.
Donc c’est ce qu’il faut faire ? Désolé mais non . Ça va loin. Ça va trop loin. Si cette rumeur s’avère vrai bien sûr….
tripy73
posted
the 03/26/2026 at 05:54 PM
supasaiyajin
: aux dernières nouvelles, ils avaient dit qu'ils allaient augmenter le prix de jeux et abonnement au lieu d'augmenter le prix de la console.
negan
posted
the 03/26/2026 at 05:59 PM
djfab
C'est son métier et il avait déjà prévenu plusieurs fois des hausses avant tout le monde
jenicris
posted
the 03/26/2026 at 06:02 PM
Si c'est vrai, le bide des futures next gen va être terrible tellement elles seront encore plus chère
Entre la hausse du prix des composants PC et le prix des consoles, beaucoup vont rester sur leur hardware actuel encore de longues années
magneto860
posted
the 03/26/2026 at 06:08 PM
Et pour ce prix là elle resterait laide / blanche en plus ?
La couleur noire, futur argument de poids pour acheter une PS6.
simbaverin
posted
the 03/26/2026 at 06:15 PM
jenicris
Non mais même pour la PS5 il y a des choses à dire. Ok les ventes de la console sont très bonnes mais inférieur à la PS4 sur le même laps de temps. Si Xbox aurai été plus fort en tant que constructeur, les ventes de la PS5 seront inférieurs à maintenant.
djfab
posted
the 03/26/2026 at 06:19 PM
negan
: peut-être, mais passer de 550 à 650 c'est pas du tout crédible, ce serait du suicide pour Sony, ils ne feront jamais ça. Si ça doit augmenter, ce sera de 50 €, comme ils l'avaient déjà fait.
51love
posted
the 03/26/2026 at 06:22 PM
si c'est vrai les gens sont pas prêts pour la PS6
Et manquerait plus qu'il y ait un abonnement de merde en plus de ca pour jouer en ligne... Oh wait
keiku
posted
the 03/26/2026 at 06:22 PM
simbaverin
en effet, sony récupère sur cette gen la clientèle xbox et font moins que la ps4...
maintenant il sont en train d'opérer des changements, mais on ne verra le résultat seulement dans 5 ans (donc après le début de la prochaine gen) s'il continue dans ce sens... en attendant ca va continuer a descendre pendant encore quelque temps...
maintenant j'ai des doute quand a la fiabilité de l'info
jenicris
posted
the 03/26/2026 at 06:26 PM
simbaverin
t'inquiète pas que si la PS5 passe à ce prix, les ventes font s'effondrer en europe.
zekk
posted
the 03/26/2026 at 06:27 PM
negan
c’etait ! Et il raconte aussi beaucoup de merde pour se rendre intéressant
keiku
posted
the 03/26/2026 at 06:37 PM
par contre ce qui a été annoncé c'est la mise en place du dynamic price qui semble officielle du moins en Amérique du Nord
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Un petit GTA à 100 balles, l'abo qui va bien, le PS portal et le lecteur disque pour jouer dans les tops conditions.
Sony, for the payer
650 la machine qui va souffler sa sixième bougie
250 le Portal qui n'a "rien" dedans, juste pour le cloud/remote play
Eh beh, les utopistes qui voyaient la PS6 à 600 boules vont devoir recalculer.
Pourquoi le ps portal augmente? Il y a pas de ram dedans. C'est juste un écran avec une batterie.
Make believe
Mais là, c’est de la folie.
Comme Final Fantasy 7 est une licence de cœur, je n'ai pas voulu attendre sa sortie sur PC.
Honnêtement, cette console est une blague, et devrait être vendu entre 300 et 350 euros.
Pour moi, c’est vraiment ce qu’elle vaut, que ce soit pour la console en elle-même ou pour ses rares exclusivités temporaires et définitives, car 99 % du catalogue de la machine sort sur PC.
Dès la fin de la génération Xbox 360, je les sentais pas les prochaines générations de consoles, et je vois que j’avais raison.
Il y avait encore quelques bonnes exclus sur PS4, mais pas assez, et en plus, elles ont toutes ou presque fini sur PC elles aussi.
Et pour la PS5, c’est encore pire.
Heureusement que le PC est là et que j'ai sauter le pas en 2013…
Donc possible qu'il sache quelque chose, mais je pense aussi que 100€ d'un coup c'est beaucoup trop.
C'est que le début, allez-y a la cuillère pour une bonne soupe de merde
altendorf Les taxes de Trump, ça concerne uniquement pour les USA pas pour les autres pays même si indirectement PlayStation souhaite lisser le tarif au niveau mondial. De plus, il y a un recours en cours sur ces taxes qui serait non conforme avec la législation américaine.
Je comprend pas, le but c’est pas de vendre le plus de consoles PlayStation possible ?
Donc c’est ce qu’il faut faire ? Désolé mais non . Ça va loin. Ça va trop loin. Si cette rumeur s’avère vrai bien sûr….
Entre la hausse du prix des composants PC et le prix des consoles, beaucoup vont rester sur leur hardware actuel encore de longues années
La couleur noire, futur argument de poids pour acheter une PS6.
Et manquerait plus qu'il y ait un abonnement de merde en plus de ca pour jouer en ligne... Oh wait
maintenant il sont en train d'opérer des changements, mais on ne verra le résultat seulement dans 5 ans (donc après le début de la prochaine gen) s'il continue dans ce sens... en attendant ca va continuer a descendre pendant encore quelque temps...
maintenant j'ai des doute quand a la fiabilité de l'info