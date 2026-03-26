Le fonds hongkongais Oasis Management Company continue de renforcer sa présence au capital du conglomérat médiatique japonais Kadokawa. Selon un rapport mis à jour auprès des autorités financières japonaises, l’investisseur a augmenté sa participation, passant de plus de 14 millions à plus de 17 millions d’actions, soit une part désormais estimée à 11,85%.Cette progression s’inscrit dans une stratégie particulièrement rapide. Le 19 mars 2026, Oasis franchissait déjà le seuil des 5% avec 8,86% du capital. Quelques jours plus tard, sa part atteignait 10%, et elle continue depuis de grimper. Avec ce nouveau palier, le fonds devient l’un des principaux actionnaires de Kadokawa, dépassant même Sony.Connu pour son approche activiste, Oasis Management Company n’investit généralement pas sans objectif d’influence. Le fonds cherche souvent à peser sur les décisions stratégiques des entreprises dans lesquelles il prend des parts, afin d’en améliorer la rentabilité pour les actionnaires. Dans le secteur du jeu vidéo, il s’était notamment fait remarquer en incitant Nintendo à accélérer son arrivée sur le marché mobile en 2014.Pour le moment, Oasis évoque un simple investissement de portefeuille accompagné d’activités de proposition visant à protéger la valeur actionnariale. Aucun plan concret n’a encore été dévoilé, mais le calendrier pourrait jouer un rôle clé. L’assemblée générale des actionnaires de Kadokawa est prévue en juin 2026, et cette montée rapide au capital pourrait y avoir des répercussions importantes.Pour rappel, Kadokawa avait déjà été au cœur de tensions autour de son capital ces dernières années, notamment face à l’intérêt du groupe sud-coréen Kakao. Afin de se prémunir contre une prise de contrôle hostile, Kadokawa avait renforcé ses liens avec Sony via une alliance stratégique.