Je publie cette petite étude relayée par Les Echos sur les secteurs les plus exposés à l'IAEn ce qui me concerne, exerçant dans la communication visuelle, je suis directement et indirectement menacé, je pense déjà à une reconversion, parce que l'IA a vraiment tiré les coûts et l'expertise vers le bas, on a pas toujours des gros clients qui paient bien, et bosser dans le domaine à maintenant est moins valorisant qu'avant.Et il y a un autre effet un peu plus insidieux, parce que tous les métiers oscillant autour de la communication visuelle (graphisme, designer etc) ont maintenant une perception "d'accessibilité" auprès des décideurs et dirigeants, si bien que la plupart des postes proposés sont en alternance, car ils se disent qu'un jeune à peine diplômé (je ne remet pas le talent en cause) avec l'aide de l'IA,peut faire tout aussi bien que des personnes expérimentées, et j'imagine que vous connaissez le salaire proposé aux alternants, et apparemment ça se passe pas que dans mon domaine.Et Vous ? votre job est il sous la menace directe ou indirecte de l'IA ?