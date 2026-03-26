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Votre job est il directement ou indirectement menacé par l'IA ?
Je publie cette petite étude relayée par Les Echos sur les secteurs les plus exposés à l'IA



En ce qui me concerne, exerçant dans la communication visuelle, je suis directement et indirectement menacé, je pense déjà à une reconversion, parce que l'IA a vraiment tiré les coûts et l'expertise vers le bas, on a pas toujours des gros clients qui paient bien, et bosser dans le domaine à maintenant est moins valorisant qu'avant.

Et il y a un autre effet un peu plus insidieux, parce que tous les métiers oscillant autour de la communication visuelle (graphisme, designer etc) ont maintenant une perception "d'accessibilité" auprès des décideurs et dirigeants, si bien que la plupart des postes proposés sont en alternance, car ils se disent qu'un jeune à peine diplômé (je ne remet pas le talent en cause) avec l'aide de l'IA,peut faire tout aussi bien que des personnes expérimentées, et j'imagine que vous connaissez le salaire proposé aux alternants, et apparemment ça se passe pas que dans mon domaine.

Et Vous ? votre job est il sous la menace directe ou indirecte de l'IA ?
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    posted the 03/26/2026 at 12:42 PM by jaysennnin
    comments (6)
    grundbeld posted the 03/26/2026 at 12:50 PM
    Le mien l’est probablement aussi. Même si potentiellement moins que d’autres cités ici. De toute manière l’IA est une véritable crasse. C’est polluant à en crever alors qu’on nous bassine sans arrêt avec l’écologie. Et ça va foutre une quantité colossale de gens dans la précarité, avec ce que ça impliquera socialement. Je ne parle pas non plus du massacre que ça occasionne déjà dans les cerveaux et principalement chez ceux des plus jeunes.

    On va se retrouver avec une société abrutie plus que jamais, inepte et miséreuse. Et avec MAX pollution. Je ne comprends pas que l’UE ne légifère pas là-dessus immédiatement. Cette institution a souvent de beaux discours mais où sont les actes ?
    narustorm posted the 03/26/2026 at 12:58 PM
    Moi jsuis tranquille jdois etre a 0%
    rocan posted the 03/26/2026 at 01:00 PM
    Je suis psy alors j'ai encore un peu de répit, avant que les gens ne souhaitent se confier à un robot
    rasalgul posted the 03/26/2026 at 01:00 PM
    Oui mais j'ai un compte twitter je suis protégé par sa majesté Musk
    nyseko posted the 03/26/2026 at 01:05 PM
    Ce n'est pas seulement une question de secteur, cela dépend aussi du poste occupé, certains postes seront facilement remplacé par l'IA, d'autre non.
    altendorf posted the 03/26/2026 at 01:06 PM
    Yep malheureusement, mais c'est là qu'il faut savoir être malin et s'adapter du mieux que l'on peut même si on aime pas cette nouvelle technologie.
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