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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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djfab
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Crimson Desert : grosse progression des notes et avis !


On est passé sur Steam de mitigé le jour du lancement, à généralement positive deux jours après le lancement puis à très positive une semaine après.

Quant à Metacritic, on est passé pour la note joueurs de 7,8 à 8,5/10, et ce n'est pas terminé !
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    rogeraf
    posted the 03/26/2026 at 09:17 AM by djfab
    comments (36)
    keiku posted the 03/26/2026 at 09:23 AM
    et on verra dans 6 mois si le jeu est toujours dans les mémoires ou pas (coucou yotei), on connait la chanson
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:27 AM
    keiku : le jeu est très apprécié PAR CEUX QUI Y JOUENT et est très bon avec un gigantesque open-word très réussi. C'est quoi le (ton) problème !??
    keiku posted the 03/26/2026 at 09:29 AM
    djfab c'est juste que les notes et les avis ne reflète pas la qualité, et que cette qualité elle se voit sur le long terme...

    maintenant c'est très bien si certaine personne apprécie, mais vu que tu pousse ce fait en avant, moi je préfère mettre un frein
    akinen posted the 03/26/2026 at 09:29 AM
    Mais vous êtes payés? Les avis évoluent au grès des buzz, bad buzz, promo etc. Le jeu est partout qu'on le veuille ou non. C'est pas un peu normal que les avis se multiplie?
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:34 AM
    keiku : en tout cas vaut mieux que les notes et avis progressent plutôt que l'inverse non ? On dirait que t'es persuadé que le jeu n'est pas terrible.
    azerty posted the 03/26/2026 at 09:35 AM
    Les gens ont arrêté de lire des testes à la con, et regarde les gens jouer qui s'éclate.
    hypermario posted the 03/26/2026 at 09:37 AM
    keiku "cette qualité elle se voit sur le long terme..." Bien d'accord avec toi
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:38 AM
    azerty : cet article parle de l'avis des joueurs, pas des tests pro !
    rogeraf posted the 03/26/2026 at 09:40 AM
    Semaine suivante ... Extremely Positive !

    Alors je me demande, vous avez touché combien en pot de vin ?
    akinen posted the 03/26/2026 at 09:42 AM
    keiku visiblement y'a une guerre d'influence. Les gens veulent se rassurer d'avoir fait "un bon achat" et d'autres veulent à tout prix prouver que c'est un jeu moyen. Je vois pas l'intérêt perso, surtout que les ventes sont bonnes.
    gaeon posted the 03/26/2026 at 09:43 AM
    Avec ce genre de pratiques, sortir des jeux pas finalisés, les tests day one perdent en pertinence. Malgré tout je pense qu'il reste important de sanctionner ceux qui sortent leurs jeux visiblement trop tôt. Les passionnés de jv qui achètent tout de suite et plein pot méritent mieux et n'ont pas à être pris pour des beta testeurs
    shirou posted the 03/26/2026 at 09:44 AM
    djfab J'ai pas jouer au jeux donc j'ai pas d'avis perso mais on dirai plutot que c'est toi ici qui cherche a faire du forcing et imposer ton avis comme quoi le jeux est bon.

    Chacun son avis et si certain aime pas ou y trouve des choses a redire c'est leur droits également.

    Je dirais même pour conclure que de la même manière les notes mixed du day one ne reflète pas forcement un mauvais jeux autant que les notes positive a seulement 1 semaines ne reflète pas forcement un bon jeux non plus. On en reparlera dans 6 mois / 1 ans effectivement quand la hype ou la contre hype sera passer et que les gens auront vraiment du recul dessus
    akinen posted the 03/26/2026 at 09:45 AM
    gaeon Je suis de cet avis. D'autres développeurs font un boulot monstre pour sortir un jeu digne day one.

    Par exemple, Cyberpunk mérite les notes et les avis de l'époque.
    pcverso posted the 03/26/2026 at 09:48 AM
    Le jeu est une merveille ca note montera encore , pour moi il y a un avant cd et un apres .
    keiku posted the 03/26/2026 at 09:48 AM
    akinen la positivité toxique oui je connais très bien...
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:50 AM
    akinen : moi je ne veux absolument pas me rassurer, mais je sais que certains n'ont pas acheté le jeu ou ont annulé leur préco quand ils ont vu le 78% métacritic. Donc je trouve important d'informer sur le retour très positif des joueurs.
    keiku posted the 03/26/2026 at 09:53 AM
    djfab moi je ne veux absolument pas me rassurer, mais je sais que certains n'ont pas acheté le jeu ou ont annulé leur préco quand ils ont vu le 78% métacritic. Donc je trouve important d'informer sur le retour très positif des joueurs.

    donc tu tente bien d'influencer les gens pour qu'il suive ton avis et pas le leur... tu l'as mon problèmes (qui n'en est pas un chacun fait ce qu'il veut)
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:54 AM
    shirou : je n'ai pas donné mon avis et je n'impose rien du tout, j'informe, car comme je l'ai dit juste au dessus, certains n'ont pas acheté le jeu ou ont annulé leur préco quand ils ont vu le 78% métacritic. Il peut être intéressant du coup de voir ce qu'il en est réellement au niveau des joueurs.
    akinen posted the 03/26/2026 at 09:55 AM
    djfab Franchement, t'as pas à t'inquiéter. Tous les youtubeurs/streamers/testeurs/joueurs/ connus sont actuellement dessus, comme Dragon's Dogma avant lui.

    Si le jeu est bon, ils en parleront tous et voteront pour lui dans toutes les cérémonies ever
    djfab posted the 03/26/2026 at 09:56 AM
    keiku : " pour qu'il suive ton avis " : ce n'est pas mon avis ! Y a des gens indécis, qui hésitent à l'acheter, donc j'informe sur le retour des joueurs, c'est tout !
    potion2swag posted the 03/26/2026 at 09:57 AM
    Mon dieu les casse-couilles
    abookhouseboy posted the 03/26/2026 at 09:59 AM
    Le jeu proposé tellement de possibilités qu'il est un véritable générateur de .gif et .webm.
    La hype n'est pas prête de retomber, surtout si les développeurs continuent à améliorer l'ergonomie.
    Et surtout il est techniquement au top dès le lancement.
    keiku posted the 03/26/2026 at 10:00 AM
    djfab c'est ton avis vu que tu ne pousse que quand les note sont dans ton sens alors que du défendait le jeu quand elle était mitigée...

    même si tu dis que ce n'est pas ton avis, tes actions montre le contraire et tu le dis toi même "du fait que certain on décider d'annuler leur préco ou de ne pas acheter le jeu", ca démontre bien que ce point te touche et donc montre clairement ta pensée, le langage est subtil pas besoin d'écrire les mots pour montrer son intention...
    djfab posted the 03/26/2026 at 10:03 AM
    keiku : ce que tu es aussi valable pour toi, t'as un avis négatif alors que t'as même pas joué au jeu. Comme dirait certain, laisse les gens kiffer !
    keiku posted the 03/26/2026 at 10:04 AM
    djfab j'ai un avis négatif ? ou ca ?, je n'ai jamais dis une seul foi que le jeu était bon ou mauvais, j'ai dis simplement qu'on verra dans 6 mois ce qu'il en est vraiment...
    bigsnake posted the 03/26/2026 at 10:06 AM
    keiku
    Comment tu peux faire confiance au notes alors qu'ils ont pas fini le jeu ? Là je te comprend pas
    aeris177 posted the 03/26/2026 at 10:07 AM
    Un 78 sur metacritic ne reçoit aucune nomination aux Game Awards
    keiku posted the 03/26/2026 at 10:08 AM
    bigsnake et moi je ne comprend pas ta phrase ? confiance aux notes ?
    bigsnake posted the 03/26/2026 at 10:12 AM
    keiku
    Tu dis que les notes et avis ne refléte pas la qualité .
    keiku posted the 03/26/2026 at 10:14 AM
    bigsnake oui, donc en quoi je fais confiance au note ? c'est plutôt le contraire non ?
    bigsnake posted the 03/26/2026 at 10:16 AM
    keiku
    Oui laisse tomber j'ai compris de travers , dsl.
    liquidsnake66 posted the 03/26/2026 at 10:16 AM
    C'est mérité le jeu à ses défauts mais aussi d'énormes qualités
    djfab posted the 03/26/2026 at 10:17 AM
    keiku : tu as peut être pas un avis négatif, mais une démarche négative, puisque lorsqu'on te dit que le jeu progresse au niveau des avis, au lieu de dire "c'est cool, c'est encourageant", tu viens dire direct "ouais on verra dans 6 mois, on connait la chanson", genre tu n'y crois pas. Ca pour moi c'est négatif.
    niflheim posted the 03/26/2026 at 10:18 AM
    Les joueurs ne finissent généralement pas leurs jeux et quand arrivera le prochain gros jeu comme Pragmata, la hype retombera aussi tôt, dans une surconsommation régulière où il faut avoir le dernier jeu à la mode du moment. Surtout un jeu comme Crimson Desert qui demande des centaines et des centaines d'heures d'investissement comme quand on se lancerait dans un MMO (Crimson Desert était un MMO avant de devenir un jeu solo)

    Vous croyez réellement que tout le monde pris dans le piège de la hype ira jusqu'au bout ? j'y crois pas une seule seconde, si c'est 5% des joueurs, ce serait déjà bien. Un jeu d'une telle densité, il ne faut jouer qu'à ça durant toute l'année pour s'investir complètement et oublier les autres sorties.

    keiku comme on est tout le temps dans la surconsommation, on est passé à autre chose mais Ghost of Yotei aura marqué la génération PS5 comme un jeu étant bien plus solide et fun que Crimson Desert, ça c'est sûr.

    Crimson Desert, on se rappellera d'un jeu overhypé par des influenceurs qui l'ont survendu. La gueguerre influenceurs / journalistes / joueurs qui en a découlé ensuite. Est-ce que c'est ça qui fait un grand jeu? non.

    Les autres jeux polémiques récents qu'on se rappelle très bien avant étaient Starfield, Cyberpunk. Et bon... c'est des grands jeux ? pas autant qu'un The Elder Scrolls V: Skyrim et The Witcher III à leur sortie avec leurs notes metacritic et récompenses GOTY de fin d'année.

    A l'instar de Ghost of Yotei, il y a des jeux qui sortent sans polémiques comme RE Requiem dernièrement et son très bon 89 metacritic. Des jeux carrés, solides, fun dans leur genre respectif. C'est tout ce que demande les joueurs.

    Mais le pire que je vois déjà arrivé avec Crimson Desert, c'est qu'il pourrait bien être GOTY à cause de toute cette surenchère organisée.
    keiku posted the 03/26/2026 at 10:22 AM
    niflheim keiku comme on est tout le temps dans la surconsommation, on est passé à autre chose mais Ghost of Yotei aura marquéla génération PS5 comme un jeu étant bien plus solide et fun que Crimson Desert, ça c'est sûr.

    tu m'aurais dis elden ring ou d'autre qui malgré la surconsommation revienne encore comme référence, j'aurais dis d'accord... mais je pense que yotei est justement un produit de pur surconsomation vite joué, vite oublié

    djfab tu as peut être pas un avis négatif, mais une démarche négative, puisque lorsqu'on te dit que le jeu progresse au niveau des avis, au lieu de dire "c'est cool, c'est encourageant", tu viens dire direct "ouais on verra dans 6 mois, on connait la chanson", genre tu n'y crois pas.

    j'ai une démarche anti toxique a savoir, c'est sur le long terme et non le cours qu'on peu déterminer si un jeu est bon ou pas... ce n'est pas une démarche négative mais protectionniste et anti hype... il est sain de ne pas se laisser influencer par ses émotions et de penser de manière posée et a froid ce que tu ne peux pas faire quand un jeu est sortit depuis une moins d'une semaine
    djfab posted the 03/26/2026 at 10:25 AM
    keiku : OK ça marche, je comprends ! Mais tu avoueras qu'il vaut mieux qu'un jeu progresse dans les avis que l'inverse !
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