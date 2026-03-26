On est passé sur Steam de mitigé
le jour du lancement, à généralement positive
deux jours après le lancement puis à très positive
une semaine après.
Quant à Metacritic
, on est passé pour la note joueurs de 7,8 à 8,5/10
, et ce n'est pas terminé !
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posted the 03/26/2026 at 09:17 AM by djfab
maintenant c'est très bien si certaine personne apprécie, mais vu que tu pousse ce fait en avant, moi je préfère mettre un frein
Alors je me demande, vous avez touché combien en pot de vin ?
Chacun son avis et si certain aime pas ou y trouve des choses a redire c'est leur droits également.
Je dirais même pour conclure que de la même manière les notes mixed du day one ne reflète pas forcement un mauvais jeux autant que les notes positive a seulement 1 semaines ne reflète pas forcement un bon jeux non plus. On en reparlera dans 6 mois / 1 ans effectivement quand la hype ou la contre hype sera passer et que les gens auront vraiment du recul dessus
Par exemple, Cyberpunk mérite les notes et les avis de l'époque.
donc tu tente bien d'influencer les gens pour qu'il suive ton avis et pas le leur... tu l'as mon problèmes (qui n'en est pas un chacun fait ce qu'il veut)
Si le jeu est bon, ils en parleront tous et voteront pour lui dans toutes les cérémonies ever
La hype n'est pas prête de retomber, surtout si les développeurs continuent à améliorer l'ergonomie.
Et surtout il est techniquement au top dès le lancement.
même si tu dis que ce n'est pas ton avis, tes actions montre le contraire et tu le dis toi même "du fait que certain on décider d'annuler leur préco ou de ne pas acheter le jeu", ca démontre bien que ce point te touche et donc montre clairement ta pensée, le langage est subtil pas besoin d'écrire les mots pour montrer son intention...
Comment tu peux faire confiance au notes alors qu'ils ont pas fini le jeu ? Là je te comprend pas
Tu dis que les notes et avis ne refléte pas la qualité .
Oui laisse tomber j'ai compris de travers , dsl.
Vous croyez réellement que tout le monde pris dans le piège de la hype ira jusqu'au bout ? j'y crois pas une seule seconde, si c'est 5% des joueurs, ce serait déjà bien. Un jeu d'une telle densité, il ne faut jouer qu'à ça durant toute l'année pour s'investir complètement et oublier les autres sorties.
keiku comme on est tout le temps dans la surconsommation, on est passé à autre chose mais Ghost of Yotei aura marqué la génération PS5 comme un jeu étant bien plus solide et fun que Crimson Desert, ça c'est sûr.
Crimson Desert, on se rappellera d'un jeu overhypé par des influenceurs qui l'ont survendu. La gueguerre influenceurs / journalistes / joueurs qui en a découlé ensuite. Est-ce que c'est ça qui fait un grand jeu? non.
Les autres jeux polémiques récents qu'on se rappelle très bien avant étaient Starfield, Cyberpunk. Et bon... c'est des grands jeux ? pas autant qu'un The Elder Scrolls V: Skyrim et The Witcher III à leur sortie avec leurs notes metacritic et récompenses GOTY de fin d'année.
A l'instar de Ghost of Yotei, il y a des jeux qui sortent sans polémiques comme RE Requiem dernièrement et son très bon 89 metacritic. Des jeux carrés, solides, fun dans leur genre respectif. C'est tout ce que demande les joueurs.
Mais le pire que je vois déjà arrivé avec Crimson Desert, c'est qu'il pourrait bien être GOTY à cause de toute cette surenchère organisée.
tu m'aurais dis elden ring ou d'autre qui malgré la surconsommation revienne encore comme référence, j'aurais dis d'accord... mais je pense que yotei est justement un produit de pur surconsomation vite joué, vite oublié
djfab tu as peut être pas un avis négatif, mais une démarche négative, puisque lorsqu'on te dit que le jeu progresse au niveau des avis, au lieu de dire "c'est cool, c'est encourageant", tu viens dire direct "ouais on verra dans 6 mois, on connait la chanson", genre tu n'y crois pas.
j'ai une démarche anti toxique a savoir, c'est sur le long terme et non le cours qu'on peu déterminer si un jeu est bon ou pas... ce n'est pas une démarche négative mais protectionniste et anti hype... il est sain de ne pas se laisser influencer par ses émotions et de penser de manière posée et a froid ce que tu ne peux pas faire quand un jeu est sortit depuis une moins d'une semaine