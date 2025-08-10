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[LIVE] Crimson Desert sur PS5 PRO Mode Équilibré PSSR 2.0
Petite session jusque minuit !
(VRR ON / HDR ON)



Rediffusions Twitch :
https://bit.ly/384AVRs
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    posted the 03/25/2026 at 09:07 PM by ioop
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