Et non, ce n'est pas une blague, après le film d'animation La Guerre des Rohirrim, et le film Gollum qui est en préparation, Warner annonce The Lord of the Rings : Shadows of the Past qui se déroulera après la trilogie et racontera les chapitres 3 à 8 non-adaptés de La Communauté de l’Anneau. Au vu de son synopsis, ça risque d’être aussi palpitant que Les anneaux du Pouvoirs dont le tournage de sa saison 3 a été bouclé en décembre dernier.