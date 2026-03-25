profile
yanssou
23
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 898
visites since opening : 1935295
yanssou > blog
all
Warner annonce la suite de la trilgoie LOTR


Et non, ce n'est pas une blague, après le film d'animation La Guerre des Rohirrim, et le film Gollum qui est en préparation, Warner annonce The Lord of the Rings : Shadows of the Past qui se déroulera après la trilogie et racontera les chapitres 3 à 8 non-adaptés de La Communauté de l’Anneau. Au vu de son synopsis, ça risque d’être aussi palpitant que Les anneaux du Pouvoirs dont le tournage de sa saison 3 a été bouclé en décembre dernier.

Synopsis Quatorze ans après la mort de Frodon, Sam, Merry et Pippin entreprennent de retracer les premiers pas de leur aventure. Pendant ce temps, la fille de Sam, Elanor, a découvert un secret longtemps enfoui et est déterminée à percer le mystère de la Guerre de l’Anneau, qui a failli être perdue avant même de commencer.
http://lestoilesheroiques.fr/2026/03/le-seigneur-des-anneaux-une-suite-a-la-trilogie-en-developpement-shadows-of-the-past.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/25/2026 at 09:05 PM by yanssou
    comments (4)
    newtechnix posted the 03/25/2026 at 09:09 PM
    Que dire
    cail2 posted the 03/25/2026 at 09:15 PM
    Pas mieux
    negan posted the 03/25/2026 at 09:15 PM
    L'occasion de redire que le Hobbit detuit LSDA
    ducknsexe posted the 03/25/2026 at 09:22 PM
    j'aurais préféré dans ce cas : Le Silmarillion qui raconte l’histoire très ancienne du monde
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo