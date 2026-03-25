Et non, ce n'est pas une blague, après le film d'animation La Guerre des Rohirrim, et le film Gollum qui est en préparation, Warner annonce The Lord of the Rings : Shadows of the Past qui se déroulera après la trilogie et racontera les chapitres 3 à 8 non-adaptés de La Communauté de l’Anneau. Au vu de son synopsis, ça risque d’être aussi palpitant que Les anneaux du Pouvoirs dont le tournage de sa saison 3 a été bouclé en décembre dernier.
Synopsis Quatorze ans après la mort de Frodon, Sam, Merry et Pippin entreprennent de retracer les premiers pas de leur aventure. Pendant ce temps, la fille de Sam, Elanor, a découvert un secret longtemps enfoui et est déterminée à percer le mystère de la Guerre de l’Anneau, qui a failli être perdue avant même de commencer.
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posted the 03/25/2026 at 09:05 PM by yanssou