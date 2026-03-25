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Rayman Legends
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name : Rayman Legends
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : plates-formes
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Rayman 30th Anniversary : enfin un patch !
Sortie dans un état assez désastreux, Rayman 30th Anniversary va recevoir son patch 1.1

Dans les grandes lignes, les problèmes de sauvegardes semblent avoir été corrigés.
Idem pour les soucis touchant la partie audio

Celui-ci devrait être disponible entre début et mi-avril


https://raymanpc.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=75950&p=1553427
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    boyd
    posted the 03/25/2026 at 08:07 PM by ouroboros4
    comments (6)
    liberty posted the 03/25/2026 at 08:08 PM
    Bravo Ubisoft, maintenant faut licencier l'équipe qui a patché le jeu, parce qu'ils font du bon boulot, et on connaît votre logique maintenant
    cail2 posted the 03/25/2026 at 08:12 PM
    liberty
    Vu que le jeu a été développé par Digital Eclipse qui est une boite externe, pas de danger de les licencier...
    liberty posted the 03/25/2026 at 08:16 PM
    cail2
    wickette posted the 03/25/2026 at 08:18 PM
    cail2
    Oh tu sais tu peux le faire comme Microsoft, racheter le studio et virer la moitié et le reste progressivement d'année en année
    zboubi480 posted the 03/25/2026 at 08:27 PM
    wickette https://www.gamekyo.com/blog_article484848.html
    cail2 posted the 03/25/2026 at 09:11 PM
    wickette
    Oui bah faut déjà qu'ils les rachètent pour ensuite les virer, mets pas la charrue avant les boeufs.
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