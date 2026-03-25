Sortie dans un état assez désastreux, Rayman 30th Anniversary va recevoir son patch 1.1
Dans les grandes lignes, les problèmes de sauvegardes semblent avoir été corrigés.
Idem pour les soucis touchant la partie audio
Celui-ci devrait être disponible entre début et mi-avril
Vu que le jeu a été développé par Digital Eclipse qui est une boite externe, pas de danger de les licencier...
Oh tu sais tu peux le faire comme Microsoft, racheter le studio et virer la moitié et le reste progressivement d'année en année
Oui bah faut déjà qu'ils les rachètent pour ensuite les virer, mets pas la charrue avant les boeufs.