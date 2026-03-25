Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ?
Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ?
Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ?
Te créer un compte sur le site officiel du jeu ?
Un referral code Star Citizen valide ?
Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ?
Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ?
Tu es au bon endroit.
... l'Aurora MK II, lequel devient désormais le vaisseau d'entrée de gamme du jeu, celui que vous obtenez en achetant Star Citizen. Le vaisseau sera jouable en 4.7, le patch sortant aujourd'hui ou demain.
Pour le lancement de cette version 2.0 de l'iconique "brique de l'espace" (qui n'en est plus une désormais), le pack starter passe en promotion, et est proposé à 38,70€ (au lieu de 51,60€).
Ce pack de démarrage contient en outre un ensemble blanc (avec quelques touches de bleu) : une armure RSI Venture, un sac à dos MacFlex (pratique pour le loot) et un pistolet LH86. Et comme si ça ne suffisait pas, le vaisseau est en LTI, donc avec une assurance à vie.
Si vous hésitiez à vous lancer dans les étoiles, c'est plus jamais le moment. Car avec son look "x-wing", son côté pratique (lit, rangements), sa modularité et son petit prix, nul doute que l'Aurora MK II va faire fureur dans le 'Verse.