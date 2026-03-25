Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
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Star Citizen
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name : Star Citizen
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : STR
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codereferral
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Pour la sortie de la 4.7, Star Citizen fait ses adieux à l'Aurora MK I pour le remplacer par...
Star Citizen
... l'Aurora MK II, lequel devient désormais le vaisseau d'entrée de gamme du jeu, celui que vous obtenez en achetant Star Citizen. Le vaisseau sera jouable en 4.7, le patch sortant aujourd'hui ou demain.

Pour le lancement de cette version 2.0 de l'iconique "brique de l'espace" (qui n'en est plus une désormais), le pack starter passe en promotion, et est proposé à 38,70€ (au lieu de 51,60€).

Ce pack de démarrage contient en outre un ensemble blanc (avec quelques touches de bleu) : une armure RSI Venture, un sac à dos MacFlex (pratique pour le loot) et un pistolet LH86. Et comme si ça ne suffisait pas, le vaisseau est en LTI, donc avec une assurance à vie.



Si vous hésitiez à vous lancer dans les étoiles, c'est plus jamais le moment. Car avec son look "x-wing", son côté pratique (lit, rangements), sa modularité et son petit prix, nul doute que l'Aurora MK II va faire fureur dans le 'Verse.

Voici la vidéo d'introduction du MK II :
Aurora MK II - https://robertsspaceindustries.com/en/comm-link/transmission/20449-RSI-Aurora-Mk-II
    tags : star citizen 4.7 aurora mk ii
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    posted the 03/25/2026 at 07:00 PM by codereferral
    comments (3)
    mafacenligne posted the 03/25/2026 at 07:26 PM
    date de sortie du jeu fini le 9 juillet 2054 , sauf report !
    pcverso posted the 03/25/2026 at 07:40 PM
    Je me suis pris ce nouvel aurore qui rejoint mon hornet et mon mole . Je le suis fait plaisir avec un hotas x52 aussi . Prêt pour les mission de la 4.7 . Nyx mz voilà
    taiko posted the 03/25/2026 at 09:00 PM
    mafacenligne squadron 42 est toujours prévu pour cette année... Allez 2027 !
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