[pos=centre]
profile
ratchet
74
Likes
Likers
ratchet
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1430
visites since opening : 2487274
ratchet > blog
Loana est morte.
Histoire de continuer la semaine.
Première grosse star de la télé réalité en France.
48ans. Cause inconnue pour l’instant.

Voilà.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 03/25/2026 at 06:31 PM by ratchet
    comments (31)
    cyr posted the 03/25/2026 at 06:36 PM
    Triste mais elle a pas toujours fait de bon choix ou elle a étais mal entouré....

    48 ans seulement ....
    olex posted the 03/25/2026 at 06:43 PM
    Elle a eu une vie de merde et elle le finit tristement. Mes condoléances.
    idd posted the 03/25/2026 at 06:45 PM
    mince :/
    shinz0 posted the 03/25/2026 at 06:54 PM
    RIP
    L'après télé-réalité l’a tué
    khazawi posted the 03/25/2026 at 06:56 PM
    Elle ne s'est jamais remise de la gloire éphémère de la TV...
    Humiliée chez Hanouna en 2024...
    Triste pour elle...
    taiko posted the 03/25/2026 at 06:56 PM
    On attendait cette nouvelle depuis très longtemps quand même...
    C'était plutôt de savoir qu'elle a réussi à survivre jusqu'à cet âge.
    La prochaine sera Britney Spears.
    grospich posted the 03/25/2026 at 06:59 PM
    Il n'y a pas que la clope qui tue, la cocaïne aussi.
    victornewman posted the 03/25/2026 at 07:13 PM
    quelle repose en paix, c'est triste ...
    marcelpatulacci posted the 03/25/2026 at 07:18 PM
    48

    Malheureusement avec tous ce qu'elle a connu aprés le Loft, la raison de son décès ne vas pas surprendre...

    RIP
    neetsen posted the 03/25/2026 at 07:21 PM
    Je ne me réjouis ou ne cherche pas à souiller sa mémoire mais soyons honnête, qu'à telle apporté au monde
    Se faire connaître pour jouer les pouf dans un loft et se faire "prendre" en direct à la télé
    nicolasgourry posted the 03/25/2026 at 07:21 PM
    Loana est morte à 48 ans : telle est la réalité.
    benichou posted the 03/25/2026 at 07:24 PM
    Elle m’a fait de la peine dans sa dernière interview complètement lunaire où elle n’arrivait même plus à aligner 2 mots, c’était une honte de diffuser une telle chose uniquement pour l’enfoncer et faire le buzz.
    drybowser posted the 03/25/2026 at 07:38 PM
    Aucune affection pour cette femme et meme le contraire , mais n empêche 48 ans c'est beaucoup trop jeune pour mourir donc bien désolé pour elle
    pharrell posted the 03/25/2026 at 07:43 PM
    Elle a eu une vie compliquée… elle était pas armée à être autant exposée médiatiquement.

    Déjà avant le loft, vie compliquée, abandon d’enfant… bref elle faisait de la peine, et personne n’a su l’aide mais est ce quelqu’un en était capable ? Était elle « récupérable » ? Sans doutes pas…

    Première icône de la réal TV, elle restera dans les mémoires, pas forcement pour des raisons très nobles mais c’est toujours ça…


    RIP
    kalas28 posted the 03/25/2026 at 07:47 PM
    un peu de respect à cette femme qui a malheureusement eut une vie de merde et n'a jamais réussit à la reprendre en main.
    walterwhite posted the 03/25/2026 at 07:54 PM
    Elle symbolise beaucoup de choses, très négatives dans sa majorité mais ça fait bizarre de la voir décédée.

    Qu’elle repose en paix.
    churos45 posted the 03/25/2026 at 07:56 PM
    RIP.
    heracles posted the 03/25/2026 at 08:02 PM
    RIP. Mais elle a sûrement fait énormément de mauvais choix dans sa vie. C'était l'influenceuse de notre adolescence
    shanks posted the 03/25/2026 at 08:04 PM
    Nettoyage effectué.
    Pour certains qui se sentiront viser, ayez juste de la décence et si vous en avez rien à foutre, c'est que vous n'avez rien à foutre sur cet article.
    liberty posted the 03/25/2026 at 08:07 PM
    ravyxxs zekk Vous n'avez pas capté le manque d'humanité, la propagande mensongère dans les médias, l'égoïsme... Qui ne cesse d'augmenter. Pas étonnant de trouver ce genre de message derrière en plus l'anonymat. Pour certains c'est un moyen d'extérioriser leur haine, si leur vie est un ''échec'' par exemple, ou tout simplement parce qu'ils sont mauvais. Le plus important c'est que Loana repose en Paix.

    shanks ouai mais comme je l'explique, la haine malheureusement.
    RIP elle était un exemple de Beauté pour beaucoup à une époque, mais la TV réalité c'était le début de la fin de la civilisation comme on l'a connait
    ouken posted the 03/25/2026 at 08:10 PM
    Pauvre femme paix à son âme
    kiryukazuma posted the 03/25/2026 at 08:18 PM
    RIP. Franchement c'est pas cool à dire, mais je suis content pour elle. Elle a l'air d'avoir tellement souffert. Comme quoi la célébrité rapide, c'est néfaste...
    ravyxxs posted the 03/25/2026 at 08:31 PM
    shanks Désolé Shanks si je me suis emporté, je supporte pas de voir ça, et je suis en phase de faire des efforts sur le site donc..je vois ça comme un échec aujourd'hui mais bon, j'accepte le ban.


    liberty T'as tout à fait raison, ça fait du bien de voir des gens comme toi sur le site. Un minimum de décence s'impose parfois..
    ducknsexe posted the 03/25/2026 at 08:31 PM
    Ah shanks a passé l aspirateur

    Mon gif c'est un hommage au mort. C'est destiné à la Nécrologie gamekyo des annonces faites sur le site.

    RIP a cette âme partie.
    naru posted the 03/25/2026 at 08:34 PM
    Elle est morte le même jour que mon frère... il y a un an déjà.
    derno posted the 03/25/2026 at 08:47 PM
    c'est bizarre j'avais l'impression qu'on avait déjà annoncé son décès il y a quelques années.
    simbaverin posted the 03/25/2026 at 08:47 PM
    naru Toutes mes condoléances pour ton frère l’ami. J’espère qu’il repose en paix et que tu vas bien.
    liberty posted the 03/25/2026 at 08:59 PM
    naru Désolé pour ton frère qu'il repose en paix.
    elicetheworld posted the 03/25/2026 at 09:11 PM
    Rip
    jaysennnin posted the 03/25/2026 at 09:23 PM
    vraiment RIP elle a tellement souffert de la célébrité
    bladagun posted the 03/25/2026 at 09:24 PM
    RIP
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo