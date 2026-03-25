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Loana est morte.
Histoire de continuer la semaine.
Première grosse star de la télé réalité en France.
48ans. Cause inconnue pour l’instant.
Voilà.
tags :
1
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idd
posted the 03/25/2026 at 06:31 PM by
ratchet
comments (
31
)
cyr
posted
the 03/25/2026 at 06:36 PM
Triste mais elle a pas toujours fait de bon choix ou elle a étais mal entouré....
48 ans seulement ....
olex
posted
the 03/25/2026 at 06:43 PM
Elle a eu une vie de merde et elle le finit tristement. Mes condoléances.
idd
posted
the 03/25/2026 at 06:45 PM
mince :/
shinz0
posted
the 03/25/2026 at 06:54 PM
RIP
L'après télé-réalité l’a tué
khazawi
posted
the 03/25/2026 at 06:56 PM
Elle ne s'est jamais remise de la gloire éphémère de la TV...
Humiliée chez Hanouna en 2024...
Triste pour elle...
taiko
posted
the 03/25/2026 at 06:56 PM
On attendait cette nouvelle depuis très longtemps quand même...
C'était plutôt de savoir qu'elle a réussi à survivre jusqu'à cet âge.
La prochaine sera Britney Spears.
grospich
posted
the 03/25/2026 at 06:59 PM
Il n'y a pas que la clope qui tue, la cocaïne aussi.
victornewman
posted
the 03/25/2026 at 07:13 PM
quelle repose en paix, c'est triste ...
marcelpatulacci
posted
the 03/25/2026 at 07:18 PM
48
Malheureusement avec tous ce qu'elle a connu aprés le Loft, la raison de son décès ne vas pas surprendre...
RIP
neetsen
posted
the 03/25/2026 at 07:21 PM
Je ne me réjouis ou ne cherche pas à souiller sa mémoire mais soyons honnête, qu'à telle apporté au monde
Se faire connaître pour jouer les pouf dans un loft et se faire "prendre" en direct à la télé
nicolasgourry
posted
the 03/25/2026 at 07:21 PM
Loana est morte à 48 ans : telle est la réalité.
benichou
posted
the 03/25/2026 at 07:24 PM
Elle m’a fait de la peine dans sa dernière interview complètement lunaire où elle n’arrivait même plus à aligner 2 mots, c’était une honte de diffuser une telle chose uniquement pour l’enfoncer et faire le buzz.
drybowser
posted
the 03/25/2026 at 07:38 PM
Aucune affection pour cette femme et meme le contraire , mais n empêche 48 ans c'est beaucoup trop jeune pour mourir donc bien désolé pour elle
pharrell
posted
the 03/25/2026 at 07:43 PM
Elle a eu une vie compliquée… elle était pas armée à être autant exposée médiatiquement.
Déjà avant le loft, vie compliquée, abandon d’enfant… bref elle faisait de la peine, et personne n’a su l’aide mais est ce quelqu’un en était capable ? Était elle « récupérable » ? Sans doutes pas…
Première icône de la réal TV, elle restera dans les mémoires, pas forcement pour des raisons très nobles mais c’est toujours ça…
RIP
kalas28
posted
the 03/25/2026 at 07:47 PM
un peu de respect à cette femme qui a malheureusement eut une vie de merde et n'a jamais réussit à la reprendre en main.
walterwhite
posted
the 03/25/2026 at 07:54 PM
Elle symbolise beaucoup de choses, très négatives dans sa majorité mais ça fait bizarre de la voir décédée.
Qu’elle repose en paix.
churos45
posted
the 03/25/2026 at 07:56 PM
RIP.
heracles
posted
the 03/25/2026 at 08:02 PM
RIP. Mais elle a sûrement fait énormément de mauvais choix dans sa vie. C'était l'influenceuse de notre adolescence
shanks
posted
the 03/25/2026 at 08:04 PM
Nettoyage effectué.
Pour certains qui se sentiront viser, ayez juste de la décence et si vous en avez rien à foutre, c'est que vous n'avez rien à foutre sur cet article.
liberty
posted
the 03/25/2026 at 08:07 PM
ravyxxs
zekk
Vous n'avez pas capté le manque d'humanité, la propagande mensongère dans les médias, l'égoïsme... Qui ne cesse d'augmenter. Pas étonnant de trouver ce genre de message derrière en plus l'anonymat. Pour certains c'est un moyen d'extérioriser leur haine, si leur vie est un ''échec'' par exemple, ou tout simplement parce qu'ils sont mauvais. Le plus important c'est que Loana repose en Paix.
shanks
ouai mais comme je l'explique, la haine malheureusement.
RIP elle était un exemple de Beauté pour beaucoup à une époque, mais la TV réalité c'était le début de la fin de la civilisation comme on l'a connait
ouken
posted
the 03/25/2026 at 08:10 PM
Pauvre femme paix à son âme
kiryukazuma
posted
the 03/25/2026 at 08:18 PM
RIP. Franchement c'est pas cool à dire, mais je suis content pour elle. Elle a l'air d'avoir tellement souffert. Comme quoi la célébrité rapide, c'est néfaste...
ravyxxs
posted
the 03/25/2026 at 08:31 PM
shanks
Désolé Shanks si je me suis emporté, je supporte pas de voir ça, et je suis en phase de faire des efforts sur le site donc..je vois ça comme un échec aujourd'hui mais bon, j'accepte le ban.
liberty
T'as tout à fait raison, ça fait du bien de voir des gens comme toi sur le site. Un minimum de décence s'impose parfois..
ducknsexe
posted
the 03/25/2026 at 08:31 PM
Ah
shanks
a passé l aspirateur
Mon gif c'est un hommage au mort. C'est destiné à la Nécrologie gamekyo des annonces faites sur le site.
RIP a cette âme partie.
naru
posted
the 03/25/2026 at 08:34 PM
Elle est morte le même jour que mon frère... il y a un an déjà.
derno
posted
the 03/25/2026 at 08:47 PM
c'est bizarre j'avais l'impression qu'on avait déjà annoncé son décès il y a quelques années.
simbaverin
posted
the 03/25/2026 at 08:47 PM
naru
Toutes mes condoléances pour ton frère l’ami. J’espère qu’il repose en paix et que tu vas bien.
liberty
posted
the 03/25/2026 at 08:59 PM
naru
Désolé pour ton frère qu'il repose en paix.
elicetheworld
posted
the 03/25/2026 at 09:11 PM
Rip
jaysennnin
posted
the 03/25/2026 at 09:23 PM
vraiment RIP elle a tellement souffert de la célébrité
bladagun
posted
the 03/25/2026 at 09:24 PM
RIP
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48 ans seulement ....
L'après télé-réalité l’a tué
Humiliée chez Hanouna en 2024...
Triste pour elle...
C'était plutôt de savoir qu'elle a réussi à survivre jusqu'à cet âge.
La prochaine sera Britney Spears.
Malheureusement avec tous ce qu'elle a connu aprés le Loft, la raison de son décès ne vas pas surprendre...
RIP
Se faire connaître pour jouer les pouf dans un loft et se faire "prendre" en direct à la télé
Déjà avant le loft, vie compliquée, abandon d’enfant… bref elle faisait de la peine, et personne n’a su l’aide mais est ce quelqu’un en était capable ? Était elle « récupérable » ? Sans doutes pas…
Première icône de la réal TV, elle restera dans les mémoires, pas forcement pour des raisons très nobles mais c’est toujours ça…
RIP
Qu’elle repose en paix.
Pour certains qui se sentiront viser, ayez juste de la décence et si vous en avez rien à foutre, c'est que vous n'avez rien à foutre sur cet article.
shanks ouai mais comme je l'explique, la haine malheureusement.
RIP elle était un exemple de Beauté pour beaucoup à une époque, mais la TV réalité c'était le début de la fin de la civilisation comme on l'a connait
liberty T'as tout à fait raison, ça fait du bien de voir des gens comme toi sur le site. Un minimum de décence s'impose parfois..
Mon gif c'est un hommage au mort. C'est destiné à la Nécrologie gamekyo des annonces faites sur le site.
RIP a cette âme partie.