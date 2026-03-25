Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Metroid Prime 4 Beyond
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name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
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[Switch 2] Japon : La braderie commence pour Metroid Prime 4 : Beyond!


Les revendeurs de jeux vidéo japonais ont commencé à baisser le prix de Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, à l'instar de ce qui s'est produit au Royaume-Uni il y a environ un mois, ce qui est très inhabituel pour un jeu Nintendo.

Le jeu, très attendu, ne rencontre probablement pas le succès escompté par Nintendo, d'où cette réduction de prix. Les critiques sont mitigées, beaucoup trouvant les zones du monde ouvert relativement vides. Metroid Prime 4: Beyond obtient une note de 78/100 auprès des critiques et de 7,8/10 auprès des utilisateurs.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/24/japan-retailers-slash-price-of-metroid-prime-4-beyond/
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    posted the 03/25/2026 at 05:33 PM by link49
    comments (11)
    khazawi posted the 03/25/2026 at 05:34 PM
    Metroid n'a jamais été un succès au Japon paradoxalement
    rogeraf posted the 03/25/2026 at 05:35 PM
    Les Japonais n'aiment pas les FPS généralement. Je n'ai jamais compris trop pourquoi, ça doit etre leur culture ..
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 05:39 PM
    Le jeu a beau être de niche, dépasser péniblement le million dans le monde pour un parc de plus de 165 millions de consoles(Switch 2 compris)
    aeris696 posted the 03/25/2026 at 05:43 PM
    khazawi Les Metroid 2D font des ventes correctes au Japon, il me semble meme que le premier sorti sur Famicom Disk System en 1986 a atteint le million

    Par contre les Metroid Prime ont toujours été boudé au Japon depuis le premier en 2002. Un Metroid en vue a la premiere personne ca ne les interesse pas
    khazawi posted the 03/25/2026 at 05:44 PM
    ouroboros4 c'est probablement que la licence F Zero ne reviendra probablement jamais
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 05:45 PM
    khazawi exacte
    J'ai peur que la saga des Metroid Prime finissent dans le même tiroir
    khazawi posted the 03/25/2026 at 05:45 PM
    aeris696 Metroid FPS, c'est principalement les USA qui achètent
    khazawi posted the 03/25/2026 at 05:49 PM
    ouroboros4 Star Fox, Golden Sun , Kid Icarus....
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 05:50 PM
    khazawi Golden Sun
    akinen posted the 03/25/2026 at 05:51 PM
    Au moins c’est le signal qui valide l’absence de futur DLC. C’est habituel pour la série, mais je pourrai le revendre l’esprit libre (même si à contre coeur)
    ravyxxs posted the 03/25/2026 at 06:03 PM
    Un jeu moyen tout simplement, hype après des années et des années pour au final voir un titre ultra boudé. mérité !
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