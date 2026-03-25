Les revendeurs de jeux vidéo japonais ont commencé à baisser le prix de Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, à l'instar de ce qui s'est produit au Royaume-Uni il y a environ un mois, ce qui est très inhabituel pour un jeu Nintendo.
Le jeu, très attendu, ne rencontre probablement pas le succès escompté par Nintendo, d'où cette réduction de prix. Les critiques sont mitigées, beaucoup trouvant les zones du monde ouvert relativement vides. Metroid Prime 4: Beyond obtient une note de 78/100 auprès des critiques et de 7,8/10 auprès des utilisateurs.
Source : https://mynintendonews.com/2026/03/24/japan-retailers-slash-price-of-metroid-prime-4-beyond/
tags :
posted the 03/25/2026 at 05:33 PM by link49
Par contre les Metroid Prime ont toujours été boudé au Japon depuis le premier en 2002. Un Metroid en vue a la premiere personne ca ne les interesse pas
J'ai peur que la saga des Metroid Prime finissent dans le même tiroir