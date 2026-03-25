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Metacritic : Square-Enix est l'éditeur de l'année 2025


Pour la toute première fois en 16 ans d'existence de ce classement, l'éditeur japonais Square Enix se hisse à la première place. Tous ses jeux sortis en 2025 ont reçu des critiques positives, et son score Metacritic moyen a progressé de cinq points par rapport à l'année précédente. Plusieurs titres des séries Final Fantasy et Dragon Quest ont obtenu d'excellentes notes l'an dernier (et début 2026), tandis que même son jeu le moins bien noté de 2025, SaGa Frontier 2 Remastered , a été salué par la critique.


Classement de l'année précédente : 6 (sur 37)
-Metascore moyen : 84
-19 produits (9 titres) : 100 % bons, 0 % mauvais.
-Jeux « excellents » : 1.
-Meilleur jeu de 2025 : Final Fantasy VII Rebirth (PC)

-On retrouve Microsoft à la cinquième place (meilleur jeu 2025 Forza Horizon PS5 avec une note de 90)
21 jeux avec un Metascore moyen de 80

-Nintendo trouve la 12ème place(meilleur jeu 2025 Zelda Tears of The Kingdom Switch 2 Edition avec une note de 95)
18 jeux avec un Metascore moyen de 77

-Enfin Sony a la 21ème place (meilleur jeu 2025 The Last of Us Part II PC avec une note de 90)
13 jeux avec un Metascore moyen de 74


https://www.metacritic.com/pictures/2026-game-publisher-rankings/5
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    posted the 03/25/2026 at 05:18 PM by ouroboros4
    comments (12)
    zekk posted the 03/25/2026 at 05:25 PM
    Certains vont être en PLS ici
    sdkios posted the 03/25/2026 at 05:32 PM
    zekk c'est clair entre les anti SE, et les pro nintendo qui se voient numero 1 partout, ca va etre l'hecatombe
    51love posted the 03/25/2026 at 05:33 PM
    Bon bah finalement SE a le totem d'immunité ?

    Je lis souvent que c'est Nintendo, parfois Sony, ... Mais on dirait qu'il a changé de camp, pour l'un des éditeurs les plus improbables

    aller Ubisoft l'année prochaine est pour vous


    Ah et Microsoft ne sort plus de jeux, et c'est de la merde le peu qui sort? Bah ils en ont sorti plus que Nintendo et Sony et ont reçu une meilleure appréciation globale de la presse....

    Décidément les étiquettes ont la vie dure ici

    zekk
    khazawi posted the 03/25/2026 at 05:43 PM
    Remake
    Remaster
    Portage
    hyoga57 posted the 03/25/2026 at 05:50 PM
    zekk Le vendeur de fleurs en larmes.
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 05:51 PM
    hyoga57
    volran posted the 03/25/2026 at 05:52 PM
    Hâte de voir le vendeur de fleurs sortir tout son seum
    bigb0ss posted the 03/25/2026 at 05:52 PM
    Sony
    akinen posted the 03/25/2026 at 05:53 PM
    Vu que je n’aime absolument pas DQ, square est tjrs la deception pour moi. Surtout quand on voit ce que CAPCOM délivre en 2026
    keiku posted the 03/25/2026 at 06:06 PM
    comment ca c'est pas sandfall interactive ?
    guiguif posted the 03/25/2026 at 06:08 PM
    keiku Sandfall n'est pas un editeur
    keiku posted the 03/25/2026 at 06:09 PM
    guiguif c'est vrai, ils sont pas encore éditeur... ca viendra
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