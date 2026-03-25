Pour la toute première fois en 16 ans d'existence de ce classement, l'éditeur japonais Square Enix se hisse à la première place. Tous ses jeux sortis en 2025 ont reçu des critiques positives, et son score Metacritic moyen a progressé de cinq points par rapport à l'année précédente. Plusieurs titres des séries Final Fantasy et Dragon Quest ont obtenu d'excellentes notes l'an dernier (et début 2026), tandis que même son jeu le moins bien noté de 2025, SaGa Frontier 2 Remastered , a été salué par la critique.-On retrouve Microsoft à la cinquième place (meilleur jeu 2025 Forza Horizon PS5 avec une note de 90)21 jeux avec un Metascore moyen de 80-Nintendo trouve la 12ème place(meilleur jeu 2025 Zelda Tears of The Kingdom Switch 2 Edition avec une note de 95)18 jeux avec un Metascore moyen de 77-Enfin Sony a la 21ème place (meilleur jeu 2025 The Last of Us Part II PC avec une note de 90)13 jeux avec un Metascore moyen de 74