Jeux Video

La plupart des infos viennent de Paul Tassi de Forbes, pas toujours juste mais il reste globalement fiable (je pense que sinon, le thread Era aurait directement sauté) :



- Environ 1,2 million de ventes depuis la sortie

- 70% de l'audience sur Steam, 19% sur PS5, 11% sur Xbox

- 22% des joueurs Steam y ont joué plus de 50h, 7% plus de 100h

- Pas de changement actuellement pour les plans futurs



Bon le véritable problème, il se situe pas dans le rapport mais via SteamDB : le premier week-end test à la fois pour le Classé et le Endgame n'a rien changé. Y a bien eu un pic mais du même ordre que la semaine précédente où il n'y avait rien, sauf qu'entre temps, l'audience continue de baisser, lentement mais sûrement.



WE 7 mars : pic de 78.000

WE 14 mars : pic de 62.000

WE 21 mars : pic de 56.000