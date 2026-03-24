Jeux Video
La plupart des infos viennent de Paul Tassi de Forbes, pas toujours juste mais il reste globalement fiable (je pense que sinon, le thread Era aurait directement sauté) :
- Environ 1,2 million de ventes depuis la sortie
- 70% de l'audience sur Steam, 19% sur PS5, 11% sur Xbox
- 22% des joueurs Steam y ont joué plus de 50h, 7% plus de 100h
- Pas de changement actuellement pour les plans futurs
Bon le véritable problème, il se situe pas dans le rapport mais via SteamDB : le premier week-end test à la fois pour le Classé et le Endgame n'a rien changé. Y a bien eu un pic mais du même ordre que la semaine précédente où il n'y avait rien, sauf qu'entre temps, l'audience continue de baisser, lentement mais sûrement.
WE 7 mars : pic de 78.000
WE 14 mars : pic de 62.000
WE 21 mars : pic de 56.000
tags :
posted the 03/24/2026 at 09:50 PM by shanks
Nul doute que la base est là mais qu’il faudra continuer les efforts durant quelques semaines pour maintenir la base de joueurs et en attirer de nouveaux.
Chapeau Bungie, from Concord to Romontada, en plus le jeu est une véritable tuerie
Pour le coup l'ambiance de arc raiders et tout les à cote lui mette une énorme baffe.
Par contre, j'avais espoir pour Bungie qu'il serait plus proches des 1.5-2 millions de ventes...
Tu m'étonnes que Sony devient un éditeur tiers pour leurs jeux multi... Deja Helldivers 2, les 2/3 de son audience sont aussi sur PC..
Les menus ne sont pas aussi ergonomiques qu’AR et la prise en main demande un certain temps. Rajoute à ça qu’il n’est pas très streamable.
J'espere pour eux qu'il fera son petit bonhomme de chemins et qu'il tiendra le coup sur la durée, avec un bon suivi.. En l'état, c'est pas foufou...
Alors je ne pense pas que j'y jouerai un jour, ni Helldivers 2, ni Arc Riders, c'est pas trop mon délire, mais bon, qui sait sur un coup de tete... pour pas mourir bete
En tout cas ce que je vois de Marathon m'attire, là ou Concord, putain, nada, je veux pas etre méchant mais je cherchais ou il pouvait y avoir la moindre trace de talent dans les trailers et les phases de gameplay .... C'était leur Lost Soul Aside des shooters le bousin
Il a vraiment ce quelque chose propre aux jeux de Bungie, tu sais pas pourquoi, mais t’as envie d’y jouer, surtout pour son univers atypique et son parti pris de ne pas être aussi accessible que ces concurrents
Son plus gros défaut, c’est quand tu joues seul, tu tombes avec des mecs qui n’ont pas de micro ou n’ont pas envie de parler. Ça fait que chacun fait un peu ce qu’il veut, quand tu rencontres d’autres joueurs m, t’as pas ce coté suspicieux et parano comme Arc Raiders, ou ça te lâche un « friendly », « don’t shoot » avec le risque de te faire tuer.
Dans Marathon quand tu rencontres d’autres joueurs ça part directement en fight et ça parle pas du tout. C’est vraiment son gros point faible l’aspect chat de proximité totalement absent.
Et combien de remboursement ?
Avec 15000 joueurs en moins chaque semaine, le jeu ne dépassera pas les 6 mois à ce rythme là...