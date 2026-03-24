Comme vous le savez Mochizuki a avancé que la production de la Switch 2 serait passée deMais cette conclusion repose sur une interprétation indirecte et approximative des données financières de Foxconn Technology : c'est un assembleur majeur de Nintendo et en 2025Certains analystes ont utilisé ces chiffres pour estimer la production Switch 2 en convertissant les revenus mensuels en nombre d’unités. Par exemple, une baisse des revenus de février a été interprétée comme une réduction de production de 31 %....Le problème :Corréler directement les revenus FTC aux unités produites est donc facilement trompeur... A voir si l'info est démentie ou pas.(analyse retranscrite du compte @ninpatentswatch)En tout cas Mat Piscatella de Circana a posté tout à l'heure :‪Mat Piscatella‬‪@matpiscatella.bsky.social‬· 4 hUS Nintendo Switch 2 hardware installed base compared to other consoles after 9 months in market (Feb 2026 for Switch 2):PS5 +29%PS4 +30%Wii +34%Switch +45%PS2 +56%XBO +61%XBS +73%3DS +96%360 +120%NGC +139%WiiU +302%Source: Circana Retail Tracking Service"Et de façon plus humoristique, dans un autre tweet : "Wake up, babe. The spiritual successor to the "the Switch story is exhausted" article just dropped."