Comme vous le savez Mochizuki a avancé que la production de la Switch 2 serait passée de 6 millions à 4 millions d’unités, donc une baisse de plus de 30 %
.
Mais cette conclusion repose sur une interprétation indirecte et approximative des données financières de Foxconn Technology : c'est un assembleur majeur de Nintendo et en 2025 86% de ses revenus provenaient des consoles Nintendo.
Certains analystes ont utilisé ces chiffres pour estimer la production Switch 2 en convertissant les revenus mensuels en nombre d’unités. Par exemple, une baisse des revenus de février a été interprétée comme une réduction de production de 31 %....
Le problème : ces revenus varient naturellement selon la saison, surtout autour du Nouvel An chinois, et reflètent également le prix et le mix produit, pas seulement le volume (en gros le chiffre d’affaires ne reflète pas toujours le volume produit. Il dépend aussi du prix des modèles vendus et du mix de produits (ex édition standard, OLED, bundles…). Une baisse de revenus n’indique donc pas forcément moins de consoles fabriquées.)
Corréler directement les revenus FTC aux unités produites est donc facilement trompeur... A voir si l'info est démentie ou pas.
(analyse retranscrite du compte @ninpatentswatch)
En tout cas Mat Piscatella de Circana a posté tout à l'heure :
"
Mat Piscatella
@matpiscatella.bsky.social
· 4 h
US Nintendo Switch 2 hardware installed base compared to other consoles after 9 months in market (Feb 2026 for Switch 2):
PS5 +29%
PS4 +30%
Wii +34%
Switch +45%
PS2 +56%
XBO +61%
XBS +73%
3DS +96%
360 +120%
NGC +139%
WiiU +302%
Source: Circana Retail Tracking Service"
Et de façon plus humoristique, dans un autre tweet : "Wake up, babe. The spiritual successor to the "the Switch story is exhausted" article just dropped."
Ils on deja augmenter la production après la sortie.
On verra avec le prochain rapport financier
Mais dans tous les cas, il y a aucune raison de surproduire. C'est de la trésorerie immobilisé, et stocker coute de l'argent car il faut louer des entrepôt, avec le coût des acheminement....
Après ils peuvent surproduire dans un cours lap de temps, avant la sortie d'un gros jeux.
Mais vu le planning connu a l'heure actuel, c'est pas yoshi qui va faire vendre de la switch2. Et pokemon vague et vent, sauf surprise est prévu pour fin 2027 au mieux.....
Moi ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce Fromsoftware va balancer The DuskBloods sur Switch 2. Quant au reste, j'ai assez peu d'espoir de voir de nouvelles sortie qui m'intéressent (même si je ne demande qu'à être détromper).
Deja en vendre presque 20 millions lq première année avec principalement mario kart world et donkey banansa, franchement qui l'avaient vu venir....
Donc et en vérité ne pas baisser ses prévisions de ventes (et donc la production) relèverait d'une inconscience monumentale.
Le litre d'une diesel a dépasser les 2 euros malgré l'injection d'une partie des réserves stratégiques Américaine, Française, etc
On marche sur des oeufs.