accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
Likes
Likers
Who likes this ?
odv78
,
roxloud
rekku
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
17
visites since opening :
29458
rekku
> blog
L’ascension des jeux vidéo chinois
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/24/2026 at 03:45 PM by
rekku
comments (
5
)
kalas28
posted
the 03/24/2026 at 04:17 PM
dire qu'ils n'en sont qu'au début ce ne sera que positif à long terme pour que les autres se bouge enfin le cul
rekku
posted
the 03/24/2026 at 04:27 PM
Kalas28
oui ils n’en sont qu’au début et c’est déjà très prometteur au vue de la qualité de production
soulfull
posted
the 03/24/2026 at 04:29 PM
Black myth est une tuerie surtout quand tu vois le budget.
Sinon coté Coréen c'est top aussi. Je suis sur Stellar blade et il est excellent pour l'instant.
churos45
posted
the 03/24/2026 at 04:37 PM
C'est bien, de la concurrence. J'aimerais un peu moins de gacha, de souls-like ou de dmc-like de leur part cela-dit
keiku
posted
the 03/24/2026 at 04:38 PM
j'ai surtout envie de dire qu'entre genshin impact et aujourd'hui c'est quand même vachement retomber, la pseudo hype... alors oui ils ont eu quelque succès et il reste le jeu censé concurrencer GTA...
car on a beau dire ce que l'on veut, les jeu chinois reste chinois et par la je veux dire qu'il y a une mentalité, une artistique et une conception derrière qui est propre a la chine...
je ne peu pas encore donner aujourd'hui de jeu video chinois qui soit un monument du jeu video, ca viendra peut être un jour, mais ca n'est pas encore arriver...
je pense aussi que la corée a actuellement bien plus de potentiel que la chine en jeu video
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Sinon coté Coréen c'est top aussi. Je suis sur Stellar blade et il est excellent pour l'instant.
car on a beau dire ce que l'on veut, les jeu chinois reste chinois et par la je veux dire qu'il y a une mentalité, une artistique et une conception derrière qui est propre a la chine...
je ne peu pas encore donner aujourd'hui de jeu video chinois qui soit un monument du jeu video, ca viendra peut être un jour, mais ca n'est pas encore arriver...
je pense aussi que la corée a actuellement bien plus de potentiel que la chine en jeu video