Joueur passionné depuis plus de 30 ans ! J'apprécie avant tout les belles aventures solo, bien narrées et immersives.
profile
Assassin's Creed Mirage
1
Likers
name : Assassin's Creed Mirage
platform : Playstation 5
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lesorcierdujv
0
Like
Likers
lesorcierdujv
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2
visites since opening : 1428
lesorcierdujv > blog
Assassin's Creed Mirage : ça vaut quoi en 2026 ?
Je viens de me lancer dans Crimson Desert (comme pas mal de monde), mais avant ça j'ai profité du début d'année pour rattraper un jeu disponible depuis 2 ans et demi : Assassin's Creed Mirage.

C'est vrai que cet épisode n'était pas le plus attendu de l'histoire de la série, avec sa volonté affichée de revenir aux sources et son scope global réduit. Mais le jeu se trouve à 10 euros sur Vinted ou même gratuitement dans les abonnements comme le Game Pass ou le PS Plus. Alors je me suis dit que vous proposer un petit test, très en retard, ça pouvait valoir le coup !

Vous avez aimez Mirage vous ?

    tags : test ps5 mirage assassin's creed mirage
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 03/23/2026 at 05:46 PM by lesorcierdujv
    comments (2)
    akinen posted the 03/23/2026 at 06:14 PM
    Actuellement il coute 20€ sur le store de Ubisoft
    crazy posted the 03/23/2026 at 07:01 PM
    AC mirage est bien meilleur que Shadows a mon sens et mérite d’être parcouru pour son gameplay qui retourne a la base et sa ville Bagdad d’une ambiance incomparable!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo