Je viens de me lancer dans Crimson Desert (comme pas mal de monde), mais avant ça j'ai profité du début d'année pour rattraper un jeu disponible depuis 2 ans et demi : Assassin's Creed Mirage.C'est vrai que cet épisode n'était pas le plus attendu de l'histoire de la série, avec sa volonté affichée de revenir aux sources et son scope global réduit. Mais le jeu se trouve à 10 euros sur Vinted ou même gratuitement dans les abonnements comme le Game Pass ou le PS Plus. Alors je me suis dit que vous proposer un petit test, très en retard, ça pouvait valoir le coup !Vous avez aimez Mirage vous ?