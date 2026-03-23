En plus d'un nouvel anime, la franchise Patlabor aura le droit a une nouvelle adaptation en jeux video avec un jeu d'action en 3D prévu sur PS5 et PC. Le jeu est dveeloppé par Chime Corporation, qui a dernièrement fait le jeu Made in Abyss sur PS4, Switch et PC.Revivez de nombreuses scènes emblématiques de Patlabor dans ce jeu d'action 3D. Jouez selon différents points de vue : missions principales en incarnant la Special Vehicle Section 2 et missions secondaires en tant qu'adversaires. Plus de 20 véhicules de la police mobile (Labor) sont disponibles : maîtrisez-les tous, de l'Ingram au Griffon en passant par le Type Zero. Un mode simulateur est également inclus pour vous entraîner au tir et aux combats entre véhicules de la police mobile.