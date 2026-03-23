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Patlabor the Case Files annoncé sur PS5 et PC
En plus d'un nouvel anime, la franchise Patlabor aura le droit a une nouvelle adaptation en jeux video avec un jeu d'action en 3D prévu sur PS5 et PC. Le jeu est dveeloppé par Chime Corporation, qui a dernièrement fait le jeu Made in Abyss sur PS4, Switch et PC.

Revivez de nombreuses scènes emblématiques de Patlabor dans ce jeu d'action 3D. Jouez selon différents points de vue : missions principales en incarnant la Special Vehicle Section 2 et missions secondaires en tant qu'adversaires. Plus de 20 véhicules de la police mobile (Labor) sont disponibles : maîtrisez-les tous, de l'Ingram au Griffon en passant par le Type Zero. Un mode simulateur est également inclus pour vous entraîner au tir et aux combats entre véhicules de la police mobile.

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    alexkidd, gameslover, gasmok2, pcverso
    posted the 03/23/2026 at 01:07 PM by guiguif
    comments (2)
    alexkidd posted the 03/23/2026 at 01:55 PM
    Je vote car Patlabor a bercé ma jeunesse, donc cool. Par contre je pense qu'il y a une coquille dans ton billet, il sort sur PS2/Dreamcast/GameCube normalement non ?
    5120x2880 posted the 03/23/2026 at 02:43 PM
    Développeurs horribles, moteur horrible, trailer horrible, qu'est-ce qui pourrait mal se passer
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