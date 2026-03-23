« Agir avant d’informer » semble être la nouvelle politique menée par Sony. Après avoir supprimé plus de 1 000 titres de l’éditeur allemand ThiGames de son catalogue sans en informer le principal intéressé, le constructeur remet le couvert et s’attaque cette fois-ci à deux nouveaux éditeurs.Nostra Games et CGI Lab ont respectivement vu leurs 700 et 300 titres retirés du PlayStation Store. Dans un communiqué dispensé sur Discord, le porte-parole de Nostra Games précise ne pas être en mesure de fournir d’explications puisqu’ « aucune raison précise » ne leur a été communiquée.Pour MP1ST, cette décision pourrait toutefois faire écho à de récentes controverses suscitées par l’éditeur pour son utilisation de l’intelligence artificielle générative sans mettre en place de contrôle qualité. Une pratique qui pourrait permettre à l’éditeur de mettre en place des « shovelwares ».Ce terme désigne des jeux faits très rapidement avec peu de ressources pour un prix dérisoire. Ils offrent à une clientèle de chasseurs de trophées un platine en quelques minutes après les avoir délestés de quelques euros.Une politique qui n’aurait plus sa place chez Sony. Nostra Games ne semble cependant pas tenir rigueur de cette décision. L’éditeur précise qu’il continuera de sortir leurs jeux dans les années à venir en se tournant pour l’instant vers la Nintendo Switch, Xbox et Steam.Reste à voir si les éditeurs de ces plateformes finiront également par mettre le holà.Si cela peut enfin permettre de faire le ménage sur les différentes boutiques en ligne des consoles et enfin dégager les milliers de jeux de merdes à 1 euro, c'est une très bonne chose.