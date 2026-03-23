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Sony fait de nouveau le ménage sur le PlayStation Store
Sony vient de nouveau de supprimer des catalogues entiers de son PlayStation Store. L’éditeur pourrait choisir de resserrer la vis sur l’apparition de certains titres qui seraient faits à la va-vite

« Agir avant d’informer » semble être la nouvelle politique menée par Sony. Après avoir supprimé plus de 1 000 titres de l’éditeur allemand ThiGames de son catalogue sans en informer le principal intéressé, le constructeur remet le couvert et s’attaque cette fois-ci à deux nouveaux éditeurs.

Vers l’apparition de nouveaux standards de qualité

Nostra Games et CGI Lab ont respectivement vu leurs 700 et 300 titres retirés du PlayStation Store. Dans un communiqué dispensé sur Discord, le porte-parole de Nostra Games précise ne pas être en mesure de fournir d’explications puisqu’ « aucune raison précise » ne leur a été communiquée.

Pour MP1ST, cette décision pourrait toutefois faire écho à de récentes controverses suscitées par l’éditeur pour son utilisation de l’intelligence artificielle générative sans mettre en place de contrôle qualité. Une pratique qui pourrait permettre à l’éditeur de mettre en place des « shovelwares ».

Ce terme désigne des jeux faits très rapidement avec peu de ressources pour un prix dérisoire. Ils offrent à une clientèle de chasseurs de trophées un platine en quelques minutes après les avoir délestés de quelques euros.

Une politique qui n’aurait plus sa place chez Sony. Nostra Games ne semble cependant pas tenir rigueur de cette décision. L’éditeur précise qu’il continuera de sortir leurs jeux dans les années à venir en se tournant pour l’instant vers la Nintendo Switch, Xbox et Steam.

Reste à voir si les éditeurs de ces plateformes finiront également par mettre le holà.

Si cela peut enfin permettre de faire le ménage sur les différentes boutiques en ligne des consoles et enfin dégager les milliers de jeux de merdes à 1 euro, c'est une très bonne chose.


https://www.frandroid.com/marques/sony/3036121_sony-fait-la-chasse-aux-jeux-bacles-et-retire-1000-nouveau-titres-du-playstation-store
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    kalas28
    posted the 03/23/2026 at 12:15 PM by ouroboros4
    comments (20)
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 12:25 PM
    J'ai eu l'info vendredi, Frandroid est à la bourre. Ca va faire comme un vide sur le PSN, et c'est sans doute pas terminé.

    Je ne sais pas si ça fait écho à ces présumés "standards de qualité", mais la semaine dernière, j'ai lu également que Sony réfléchissait à une augmentation des paliers Ps Plus. Des pubs auraient été repérées avec des prix à 15$/mois, à priori pour le palier Extra.

    Entre ça et les tests de Sony sur les prix dynamiques (prix ajustés suivant le joueur), c'est un bon moment pour se constituer ou pour renforcer son backlog de jeux (mais si vous êtes fan de shovelwares, il faut les installer sur votre machine afin de ne pas risquer de les perdre ).
    churos45 posted the 03/23/2026 at 12:36 PM
    C'est une vraie purge de naviguer dans les promotions avec ces jeux de mer*e donc tant mieux
    aozora78 posted the 03/23/2026 at 12:41 PM
    Bien, ce ne sont pas même pas des jeux mais des merdes de fond de poubelle fait pour grapiller le moindre centimes chez les gens.

    Que ça dégage et fasse de la place.
    kalas28 posted the 03/23/2026 at 12:43 PM
    surement des chiasses faites pour entuber son monde.

    il était temps
    jenicris posted the 03/23/2026 at 12:49 PM
    Ils ont raison
    51love posted the 03/23/2026 at 12:57 PM
    les mecs sont capables de te pondre 1000 jeux en quelques semaines/mois, tout va bien, a un moment il va falloir stoper tous ces pseudo editeurs qui floodent les stores et les promos pour se donner de la visibilité....

    churos45 c'est n'imp
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 01:00 PM
    Il y en avait trop c'est clair. Après, beaucoup de jeux ne sont pas au niveau sur le PSN donc bonne chance pour faire le tri, au-delà de l'éditeur.

    Et compte tenu du nombre de gros éditeurs de shovelwares qui restent (trois ont été shootés mais il en reste au moins une vingtaine), ce n'est pas demain que mon PsPrices sera super pratique à utiliser.

    Du reste, pas sûr que ce soit avantageux pour Sony de finir le job (genre annoncer 49 nouvelles promotions tous les mercredi au lieu de 849).
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 01:04 PM
    Supprimer le jeu du PSN ne supprime pas les trophées attribués en tous cas, donc cette suppression ne freinera pas le marché du chasseur de trophée paresseux.
    brook1 posted the 03/23/2026 at 01:04 PM
    Il était temps
    icebergbrulant posted the 03/23/2026 at 01:13 PM
    Normal, on est en plein ménage de printemps
    khazawi posted the 03/23/2026 at 01:36 PM
    Ah ces jeux où tu appuies une fois sur X et tu as platiné le "jeu" pour "seulement" 0.50c
    shanks posted the 03/23/2026 at 01:37 PM
    "Nostra Games et CGI Lab ont respectivement vu leurs 700 et 300 titres retirés du PlayStation Store. Dans un communiqué dispensé sur Discord, le porte-parole de Nostra Games précise ne pas être en mesure de fournir d’explications puisqu’ « aucune raison précise » ne leur a été communiquée."

    Ptéte la raison c'est que t'es qui pour pondre 700 PUTAINS DE JEUX si ce n'est des gros scam de merde ?
    ouroboros4 posted the 03/23/2026 at 01:41 PM
    khazawi et que tu finis en 5 minutes montre en main, oui
    akinen posted the 03/23/2026 at 01:50 PM
    Pinaise les camés avec leurs trophées serieusement. Sony devrait déployer un service d’achats de trophées, comme ça le problème est résolue.

    Dans la vie réelle, tu peux acheter des médailles génériques voir des faux. Tant que tu les fais pas passer pour des vrais, personne t’embête.
    akinen posted the 03/23/2026 at 01:53 PM
    Et sur switch c’est la même chose. Le nbr de jeux avec une affiche du jeu généré par IA est hallucinant. Et les jeux « ecchi » n’ont pas disparus. Ils pullulent memes.

    La liste des demo et celle des jeux à venir est pourrie à cause de ça. C’est infernal. J’aurai aimé faire un listing des editeurs dont je ne veux plus voir les produits (pokemon company en tete )
    keiku posted the 03/23/2026 at 02:11 PM
    un peu trop tard mais c'est bien, mais bon il y a bien plus de 6000 titre actuellement qui pourrait partir a la poubelle , mais bon 1000 de moins c'est déja un bon début...

    Au moins ils se rendent compte des soucis qu'ils ont, c'est déja un très bon point..., ca leur permetra peut être de garder une partie de la base de joueurs qui n'a pas encore "switcher" (peut importe ou)...

    mais c'est surtout en amont qu'il doive bloquer ces jeux, pour la lisibilité sur leur store... en plus ca permetra de mettre en avant de meilleurs titre...

    bon prochaine étape 60 max les AAA 40 max les AA et 15 euro max les indé, celle d'après le net gratuit, des exclu tier et l'arret de diffusion de leur jeu sur pc, et la je pense que sera bon pour relancer la machine , si bien sur il garde la rétrocompatibilité pour leur prochaine console
    keiku posted the 03/23/2026 at 02:16 PM
    Sinon je propose aussi qu'il permette aussi de filtré par nationalité de l'éditeur sur leur store, ca résoudrait a peu de chose pret tous leur problème de vidage de poubelle sans faire trop de frais...
    vohmp posted the 03/23/2026 at 02:21 PM
    bon nouvelle le tas de jeux merde avec zero gameplay qui pourrissent les store, les 50 Bejeweled et autres hentai puzzle truc du genre on est pas sur le playstore.
    zerdow posted the 03/23/2026 at 02:49 PM
    Excellente nouvelle , si Nintendo , Steam et Xbox pouvais faire de même
    cyr posted the 03/23/2026 at 02:51 PM
    Hier sur le store de la xbox je chercher crimson desert......je regarder dans les jeux sortie dernièrement..

    Y'a des rom franchement......je sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais ceux qui achète ce genre de sous produit contribue a en faire arriver des dizaines d'autre...

    Vivement que les 3 constructeur décide de faire du ménage
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