Sony vient de nouveau de supprimer des catalogues entiers de son PlayStation Store. L’éditeur pourrait choisir de resserrer la vis sur l’apparition de certains titres qui seraient faits à la va-vite
« Agir avant d’informer » semble être la nouvelle politique menée par Sony. Après avoir supprimé plus de 1 000 titres de l’éditeur allemand ThiGames de son catalogue sans en informer le principal intéressé, le constructeur remet le couvert et s’attaque cette fois-ci à deux nouveaux éditeurs.
Vers l’apparition de nouveaux standards de qualité
Nostra Games et CGI Lab ont respectivement vu leurs 700 et 300 titres retirés du PlayStation Store. Dans un communiqué dispensé sur Discord, le porte-parole de Nostra Games précise ne pas être en mesure de fournir d’explications puisqu’ « aucune raison précise » ne leur a été communiquée.
Pour MP1ST, cette décision pourrait toutefois faire écho à de récentes controverses suscitées par l’éditeur pour son utilisation de l’intelligence artificielle générative sans mettre en place de contrôle qualité. Une pratique qui pourrait permettre à l’éditeur de mettre en place des « shovelwares ».
Ce terme désigne des jeux faits très rapidement avec peu de ressources pour un prix dérisoire. Ils offrent à une clientèle de chasseurs de trophées un platine en quelques minutes après les avoir délestés de quelques euros.
Une politique qui n’aurait plus sa place chez Sony. Nostra Games ne semble cependant pas tenir rigueur de cette décision. L’éditeur précise qu’il continuera de sortir leurs jeux dans les années à venir en se tournant pour l’instant vers la Nintendo Switch, Xbox et Steam.
Reste à voir si les éditeurs de ces plateformes finiront également par mettre le holà.
Si cela peut enfin permettre de faire le ménage sur les différentes boutiques en ligne des consoles et enfin dégager les milliers de jeux de merdes à 1 euro, c'est une très bonne chose.
https://www.frandroid.com/marques/sony/3036121_sony-fait-la-chasse-aux-jeux-bacles-et-retire-1000-nouveau-titres-du-playstation-store
Je ne sais pas si ça fait écho à ces présumés "standards de qualité", mais la semaine dernière, j'ai lu également que Sony réfléchissait à une augmentation des paliers Ps Plus. Des pubs auraient été repérées avec des prix à 15$/mois, à priori pour le palier Extra.
Entre ça et les tests de Sony sur les prix dynamiques (prix ajustés suivant le joueur), c'est un bon moment pour se constituer ou pour renforcer son backlog de jeux (mais si vous êtes fan de shovelwares, il faut les installer sur votre machine afin de ne pas risquer de les perdre ).
Que ça dégage et fasse de la place.
il était temps
churos45 c'est n'imp
Et compte tenu du nombre de gros éditeurs de shovelwares qui restent (trois ont été shootés mais il en reste au moins une vingtaine), ce n'est pas demain que mon PsPrices sera super pratique à utiliser.
Du reste, pas sûr que ce soit avantageux pour Sony de finir le job (genre annoncer 49 nouvelles promotions tous les mercredi au lieu de 849).
Ptéte la raison c'est que t'es qui pour pondre 700 PUTAINS DE JEUX si ce n'est des gros scam de merde ?
Dans la vie réelle, tu peux acheter des médailles génériques voir des faux. Tant que tu les fais pas passer pour des vrais, personne t’embête.
La liste des demo et celle des jeux à venir est pourrie à cause de ça. C’est infernal. J’aurai aimé faire un listing des editeurs dont je ne veux plus voir les produits (pokemon company en tete )
Au moins ils se rendent compte des soucis qu'ils ont, c'est déja un très bon point..., ca leur permetra peut être de garder une partie de la base de joueurs qui n'a pas encore "switcher" (peut importe ou)...
mais c'est surtout en amont qu'il doive bloquer ces jeux, pour la lisibilité sur leur store... en plus ca permetra de mettre en avant de meilleurs titre...
bon prochaine étape 60 max les AAA 40 max les AA et 15 euro max les indé, celle d'après le net gratuit, des exclu tier et l'arret de diffusion de leur jeu sur pc, et la je pense que sera bon pour relancer la machine , si bien sur il garde la rétrocompatibilité pour leur prochaine console
Y'a des rom franchement......je sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais ceux qui achète ce genre de sous produit contribue a en faire arriver des dizaines d'autre...
Vivement que les 3 constructeur décide de faire du ménage