"Nous souhaitons répondre aux questions concernant l'utilisation de l'IA dans Crimson Desert. Lors du développement, certains éléments visuels 2D ont été créés dans le cadre des premières itérations à l'aide d'outils génératifs d'IA expérimentaux. Ces éléments nous ont permis d'explorer rapidement l'ambiance et le ton du jeu lors des premières phases de production. Cependant, notre intention a toujours été de remplacer ces éléments, après la finalisation et la validation par nos équipes artistiques et de développement, par des créations conformes à nos standards de qualité et à notre direction artistique."
"Suite aux signalements de notre communauté, nous avons constaté que certains de ces éléments ont été inclus par inadvertance dans la version finale. Ceci est contraire à nos normes internes et nous en assumons l'entière responsabilité.Nous reconnaissons également que nous aurions dû clairement divulguer notre utilisation de l'IA. Bien que ces outils aient été principalement utilisés lors des premières phases de production, avec l'intention de remplacer ces éléments avant la sortie du jeu, nous reconnaissons que cela n'excuse pas le manque de transparence."
Nous vous présentons nos sincères excuses pour ces oublis. Nous procédons actuellement à un audit complet de tous les éléments du jeu et prenons les mesures nécessaires pour remplacer tout contenu concerné. Les ressources mises à jour seront déployées dans les prochains correctifs. Parallèlement, nous revoyons et améliorons nos processus internes afin d'assurer une plus grande transparence et une meilleure cohérence dans notre communication avec les joueurs.
La mise à jour 1.00.03 de Crimson Desert est en cours de déploiement : "Cette mise à jour inclut des améliorations et des correctifs que nous avons pu préparer en amont, notamment des modifications basées sur vos retours, comme l'ajout d'un entrepôt à Howling Hill et les premières améliorations des commandes clavier/souris.
La version 1.00.03 est disponible au téléchargement sur Steam. Les versions PlayStation, Xbox, EGS et Mac seront disponibles ultérieurement ; nous vous tiendrons informés dans l'annonce ci-dessous dès leur sortie.
Consultez les notes de mise à jour ici : https://t.co/fYJ9TOlBYZ/
Nous continuons d'analyser et d'améliorer différents éléments de gameplay en fonction de vos retours et nous vous proposerons d'autres correctifs et améliorations dans les prochaines mises à jour ! Merci encore pour vos retours et votre soutien. Ce correctif résoudra également les problèmes de plantage sur PlayStation lors de l'utilisation du menu Carte."
Source : https://www.neogaf.com/threads/crimson-desert-developer-pearl-abyss-says-ai-usage-in-the-game-were-unintentional-placeholders.1694942/
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