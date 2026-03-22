Et oue ça pique...
Resident Evil a 30 ans !
Au premier volet sorti sur PS1, ont suivi suites, spin-offs et remakes pour une des licences les plus populaires de Capcom... et du jeu vidéo !
TOUS LES AVIS SUR LE JEU ORIGINEL : :
https://www.gameforever.fr/resident-evil-1860.php
=> TOUS LES AVIS SUR LA SERIE :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=40
Il y a aussi quelques streams sur la chaine : faites votre choix !
RESIDENT EVIL
RESIDENT EVIL 0
RESIDENT EVIL 2 REMAKE
RESIDENT EVIL 4 REMAKE
RESIDENT EVIL VIIILAGE (1/2)
RESIDENT EVIL VIIILAGE (2/2)
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posted the 03/22/2026 at 05:55 PM by obi69
C'est quand meme fort. D'autres series aussi vieilles n'ont pas reussis ce tour de force, je pense à Final Fantasy qui n'emballe plus vraiment les gens.