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Resident Evil
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name : Resident Evil
platform : Nintendo Wii
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 06/26/2009
us release date : 06/23/2009
japanese release date : 12/25/2008
other versions : GameCube - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.co.jp/wii_bio/
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obi69
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Claque dans la gueule : Resident Evi a 30 ans


Et oue ça pique...

Resident Evil a 30 ans !

Au premier volet sorti sur PS1, ont suivi suites, spin-offs et remakes pour une des licences les plus populaires de Capcom... et du jeu vidéo !


TOUS LES AVIS SUR LE JEU ORIGINEL : :
https://www.gameforever.fr/resident-evil-1860.php





=> TOUS LES AVIS SUR LA SERIE :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=40



Il y a aussi quelques streams sur la chaine : faites votre choix !

RESIDENT EVIL


RESIDENT EVIL 0


RESIDENT EVIL 2 REMAKE


RESIDENT EVIL 4 REMAKE


RESIDENT EVIL VIIILAGE (1/2)


RESIDENT EVIL VIIILAGE (2/2)
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    posted the 03/22/2026 at 05:55 PM by obi69
    comments (1)
    mibugishiden posted the 03/22/2026 at 06:29 PM
    C'est un coup de vieux qu'on prend avec beaucoup de nostalgie aussi, moi je me souviens encore du 1 et 2 sur PS1 quand j'etais petit, je trouvais ca super effrayant et realiste, 30 ans apres la serie est toujours la et Capcom a su la faire evoluer tout en continuant de sortir des opus de qualité.

    C'est quand meme fort. D'autres series aussi vieilles n'ont pas reussis ce tour de force, je pense à Final Fantasy qui n'emballe plus vraiment les gens.
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