Capcom a sorti, en célébration de l'anniversaire de Dragon's Dogma 2, une simple illustration et tous les fans étaient très déçus, mais les fans japonais ont rapidement souligné deux choses :
- Il y a une lettre
- Il y a un personnage qui n'est pas présent dans le jeu
Les gens ont remarqué que la lettre utilise un alphabet officiel de 'Gransys', une région du premier jeu, qui se traduit par : "Des observations de griffons volant depuis la région nord d'Organ ont été confirmées. "
Cela semble très intentionnel de la part de Capcom, et les gens spéculent que c'est un teaser pour une future extension. Le jeu principal mentionne plusieurs fois une région nord qui n'apparaît jamais pour une raison quelconque.
Source : https://www.resetera.com/threads/capcom-seems-to-be-teasing-an-expansion-for-dragons-dogma-2.1470061/
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posted the 03/22/2026 at 05:54 PM by link49