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name :
Resident Evil Requiem
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
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Playstation 5
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oniclem
> blog
Resident Evil Requiem : bon ben c'était une claque
Salut à tous,
J'espère que vous allez bien
Resident Evil a 30 ans aujourd'hui ! Et pour le coup je vous propose mon test détaillé du dernier né de la saga : Requiem.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien évidemment ce que vous avez pensé du jeu
Bon visionnage !
Oniclem's
-
https://www.youtube.com/@Oniclems
tags :
residentevil
capcom
horror
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link49
posted the 03/22/2026 at 04:51 PM by
oniclem
comments (
1
)
vieuxconsoleux
posted
the 03/22/2026 at 05:19 PM
Vraiment excellent dans l’ensemble, j’ai préféré les parties avec Grâce. Y’a un trop long passage avec Léon ou il ne se passe quasiment rien ( attention spoil : en gros de la moto au labo avec le passage du commico en ruine y’a trop peu de zombie, et le passage du train et des plantes cnest pas fou du tout)
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