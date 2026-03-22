CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)

51% du CA a été fait avec la version PC

29% avec la version PlayStation 5

10% avec la version Nintendo Switch 2

9% avec la version Xbox Series X|S

Vendredi Shanks a écrit cet article :Voici une info supplémentaire :L’information a été dévoilée ce jeudi via le rapport financier du studio polonais CD Projekt RED. En plus de détails sur le nombre de personnes en charge des différents projets en cours de développement (sans surprise, The Witcher 4 est le jeu qui demande le plus de ressources actuellement), nous avons pu découvrir les répartitions du chiffre d’affaire des ventes de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 par plateforme. En 2025, le constat est simple :et. En d’autres termes, la console de Nintendo aura donc fait mieux en 6 mois que la console de Microsoft en une année complète.-le jeu a profité de l’effet « lancement » de la console de Nintendo-les autres plateformes avaient déjà fait le gros de leurs ventes durant les années précédentes-une cartouche complète a sans nul doute également augmenté le nombre de ventesQuant à The Witcher 3 : Wild Hunt, il est assez intéressant de noter que la version Nintendo Switch première du nom a presque toujours rapporté plus d’argent à CD Projekt que la version Xbox, et même que la version PlayStation selon les années (2020 et 2022).