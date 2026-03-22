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Cyberpunk 2077
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name : Cyberpunk 2077
platform : PC
editor : N.C
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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nicolasgourry
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Cyberpunk 2077 répartition des ventes en 2025
Vendredi Shanks a écrit cet article :
CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)

Voici une info supplémentaire :

L’information a été dévoilée ce jeudi via le rapport financier du studio polonais CD Projekt RED. En plus de détails sur le nombre de personnes en charge des différents projets en cours de développement (sans surprise, The Witcher 4 est le jeu qui demande le plus de ressources actuellement), nous avons pu découvrir les répartitions du chiffre d’affaire des ventes de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 par plateforme. En 2025, le constat est simple : 51% du CA a été fait avec la version PC, 29% avec la version PlayStation 5, 10% avec la version Nintendo Switch 2 et 9% avec la version Xbox Series X|S. En d’autres termes, la console de Nintendo aura donc fait mieux en 6 mois que la console de Microsoft en une année complète.

-le jeu a profité de l’effet « lancement » de la console de Nintendo
-les autres plateformes avaient déjà fait le gros de leurs ventes durant les années précédentes
-une cartouche complète a sans nul doute également augmenté le nombre de ventes

Quant à The Witcher 3 : Wild Hunt, il est assez intéressant de noter que la version Nintendo Switch première du nom a presque toujours rapporté plus d’argent à CD Projekt que la version Xbox, et même que la version PlayStation selon les années (2020 et 2022).


SwitchActu
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    posted the 03/22/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (10)
    kidicarus posted the 03/22/2026 at 09:45 AM
    Une belle performance pour la switch 2, même si je voyais le jeu plus haut sur ce support en 2025.

    Maintenant , est ce que c'est assez pour le studio pour toujours considérer la switch 2 dans ses plans futurs?
    aeris362 posted the 03/22/2026 at 09:49 AM
    Depuis sa sortie en 2020, chaque année il fait plus de la moitié de ses ventes sur PC

    https://ibb.co/bMKxdJYG

    Et seulement aux alentours des 20% sur consoles Sony.

    C’est pas ouf pour la PS5 aka « la machine des tiers »
    ouroboros4 posted the 03/22/2026 at 09:57 AM
    aeris362 au alentour des 30%.
    Aka la Switch 2
    jenicris posted the 03/22/2026 at 09:58 AM
    aeris362 et quasi 3 fois moins sur Switch 2
    Ce bide
    ziggourat posted the 03/22/2026 at 10:00 AM
    jenicris CD projekt se dit très satisfait des ventes sur Switch 2, donc non ce n' est pas un bide
    jenicris posted the 03/22/2026 at 10:01 AM
    ziggourat t'as pas compris le pourquoi
    ziggourat posted the 03/22/2026 at 10:02 AM
    jenicris Si j'ai compris, mais vous passez votre temps à lui répondre alors qu'il cherche la provocation, vous tombez dedans systématiquement, pk ne pas juste l'ignorer
    5120x2880 posted the 03/22/2026 at 10:06 AM
    Les mods font vivre le jeu, et ça va durer encore longtemps quand on voit Skyrim.
    jenicris posted the 03/22/2026 at 10:09 AM
    ziggourat c'est pas ceux qui le reprennent le soucis
    A moment donné faut être cohérent, même si le mec troll a longueur de journée. C'est cool de lui rappeller ses erreurs.
    Vu qu'il a toujours tort et est toujours incohérent.
    nicolasgourry posted the 03/22/2026 at 10:26 AM
    ouroboros4 jenicris ziggourat
    aeris362 fait de la provocation certes, mais il dit surtout que : "Depuis sa sortie en 2020, chaque année il fait plus de la moitié de ses ventes sur PC". Sous-entendu, c'est ce support pour ce jeu tiers (lui fait un raccourci en parlant de ce jeu tiers pour l'appliquer "aux jeux tiers", en fait il cherche à nuancer le fait que les "tiers = meilleures ventes console Sony", d'ailleurs la moyenne n'est pas aux alentours de 20 % ni de 30 % mais elle est de 24 %).
    Ce qui est intéressant, c'est que lors de la première année sur PS4, le jeu faisait 13 % des ventes sur console Sony (PS4...et 15% Microsoft avec la XOne) et il fait 10 % des ventes sur l'année 2025 sur NS2, car à partir de 2022, nous ne connaissons pas la répartition des ventes sur PS4/PS5 et XOne/XSX à travers son graphique.
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