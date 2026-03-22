SwitchActu
Vendredi Shanks a écrit cet article :
CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)
Voici une info supplémentaire :
L’information a été dévoilée ce jeudi via le rapport financier du studio polonais CD Projekt RED. En plus de détails sur le nombre de personnes en charge des différents projets en cours de développement (sans surprise, The Witcher 4 est le jeu qui demande le plus de ressources actuellement), nous avons pu découvrir les répartitions du chiffre d’affaire des ventes de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 par plateforme. En 2025, le constat est simple : 51% du CA a été fait avec la version PC
, 29% avec la version PlayStation 5
, 10% avec la version Nintendo Switch 2
et 9% avec la version Xbox Series X|S
. En d’autres termes, la console de Nintendo aura donc fait mieux en 6 mois que la console de Microsoft en une année complète.
-le jeu a profité de l’effet « lancement » de la console de Nintendo
-les autres plateformes avaient déjà fait le gros de leurs ventes durant les années précédentes
-une cartouche complète a sans nul doute également augmenté le nombre de ventes
Quant à The Witcher 3 : Wild Hunt, il est assez intéressant de noter que la version Nintendo Switch première du nom a presque toujours rapporté plus d’argent à CD Projekt que la version Xbox, et même que la version PlayStation selon les années (2020 et 2022).
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posted the 03/22/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
Maintenant , est ce que c'est assez pour le studio pour toujours considérer la switch 2 dans ses plans futurs?
https://ibb.co/bMKxdJYG
Et seulement aux alentours des 20% sur consoles Sony.
C’est pas ouf pour la PS5 aka « la machine des tiers »
Aka la Switch 2
Ce bide
A moment donné faut être cohérent, même si le mec troll a longueur de journée. C'est cool de lui rappeller ses erreurs.
Vu qu'il a toujours tort et est toujours incohérent.
aeris362 fait de la provocation certes, mais il dit surtout que : "Depuis sa sortie en 2020, chaque année il fait plus de la moitié de ses ventes sur PC". Sous-entendu, c'est ce support pour ce jeu tiers (lui fait un raccourci en parlant de ce jeu tiers pour l'appliquer "aux jeux tiers", en fait il cherche à nuancer le fait que les "tiers = meilleures ventes console Sony", d'ailleurs la moyenne n'est pas aux alentours de 20 % ni de 30 % mais elle est de 24 %).
Ce qui est intéressant, c'est que lors de la première année sur PS4, le jeu faisait 13 % des ventes sur console Sony (PS4...et 15% Microsoft avec la XOne) et il fait 10 % des ventes sur l'année 2025 sur NS2, car à partir de 2022, nous ne connaissons pas la répartition des ventes sur PS4/PS5 et XOne/XSX à travers son graphique.