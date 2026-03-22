L’histoire se déroule en 2026, soit 28 ans après la destruction de Raccoon City.
Le monde continue de vivre avec les séquelles de la catastrophe : des survivants de l’incident meurent mystérieusement les uns après les autres à cause de mutations résiduelles du T-Virus.
On incarne Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI, fille d’Alyssa Ashcroft (Un des personnages jouable de Resident Evil Outbreak), et Leon S. Kennedy.
Contrairement aux agents de terrain habituels de la série, Grace n’est pas une combattante.
Son enquête sur ces morts étranges la mène à l’hôtel Wrenwood, un bâtiment condamné du Midwest… le même endroit où sa mère a été assassinée huit ans plus tôt.
Ce qui commence comme une simple investigation criminelle tourne rapidement au cauchemar quand une nouvelle épidémie éclate.
Parallèlement, Leon S. Kennedy, plus âgé, est marqué par une mystérieuse infection, et est envoyé sur place en tant qu’agent du DSO.
Les destins de Grace et Leon s’entrecroisent dans une double campagne : l’une plus orientée survival horror pur (Grace, avec peu de munitions et beaucoup de tension), l’autre plus action et survie classique (Leon).
Franchement, sans être extraordinaire, j'ai trouvé le scénario assez bon.
Je ne me suis pas fait chier une seule seconde et la mise en scène et les cinématiques sont géniales.
Gameplay
En ce qui concerne le gameplay, il y a pas mal de choses à dire à son sujet.
Déjà, commençons par le fait qu'il y a deux personnages jouables, Grace et Leon.
Ensuite, il y a deux vues différentes. La vue TPS et FPS.
Le jeu et les développeurs nous conseillent de jouer en vue FPS avec Grace et TPS avec Leon.
À l'origine, j'avais prévu de tester les deux.
Mais au final, la vue TPS était tellement bien faite pour Grace, que je n'en ai rien eu à foutre et je n'ai même jamais lancé la vue FPS, même pour tester.
Pour moi, bien que j'aie quand même apprécié Resident Evil 7, et encore plus Village, la vue FPS n'a rien à faire dans les Resident Evil.
En plus la vue TPS dans Requiem n'est pas un truc vite fait et mal fait à la va-vite comme dans certains jeux.
Là, elle est vraiment bien faite.
Ils ont voulu contenter tout le monde de ce côté et le boulot réalisé là-dessus est, pour ma part, vraiment réussi.
Ensuite, le souci du détail réalisé dans cet opus est vraiment hallucinant.
Il y a des tas de détails de partout.
Par exemple il y a une animation qui montre les personnages vérifier si leur arme est chargée, Grace en train de trembler quand elle a peur, ou tomber par terre quand elle s'enfuit.
Ou encore, à un moment, il y avait un personnage derrière une vitre, j'ai tiré sur la vitre et les développeurs ont fait en sorte de mettre une animation de sursaut au personnage en question.
Il y a même un mec qui était dans un appareil et quand je lui tirais dessus, il me faisait un tas de remarques différentes.
Quand on arrive à un certain stade du jeu, on peut même voir l'état de fatigue sur les yeux de Leon.
Le temps des horloges présent à Rhodes Hill change en fonction du fait que l'on avance dans le scénario.
Le fait que les personnages posent leur lampe torche contre leur cou quand ils rechargent pour avoir les deux mains libres, ou encore le fait qu'ils rangent leur chargeur vide au lieu de les jeter certaines fois.
Et à un certain endroit aussi, et bien le fait de choisir d'aller à droite ou à gauche changera légèrement une cinématique.
La cinématique sera la même, mais les plans seront différents.
Et encore un paquet d'autres trucs comme ça...
Le couteau de Leon a cette fois-ci été remplacé par une mini hache que l'on peut aiguiser et réparer à volonté quand elle est usée. Cette arme est vraiment géniale. Tout comme dans Resident Evil 4 Remake, elle permet aussi de contrer les attaques ennemies.
Les phases d'infiltration sont aussi de retour.
Avec Leon on peut s'infiltrer derrière les ennemis en nous accroupissant pour les tuer par surprise avec la hachette, ou avec un poison à injecter avec Grace.
Mais en vrai, il n'y a même pas besoin de s'accroupir, on peut marcher, ils ne nous entendront même pas, le fait d'être accroupi dans Requiem sert juste à se cacher.
On peut aussi les éliminer par surprise par devant si on est assez rapide en les prenant dans un coin, mais on ne dispose que d'une fraction de seconde, mais c'est un détail plutôt cool et utile.
Le coffre à objets, ainsi que les rubans encreurs limités pour sauvegarder font leur grand retour. (seulement en Standard Classique et Démentiel pour les rubans)
Leon lui, n'a pas de ruban encreur. Il dispose d'un terminal où il peut sauvegarder à l'infini. Ce qui est un peu bizarre. Il aurait mieux fait de mettre les sauvegardes limitées pour les deux.
La mallette de Leon fait aussi son retour. On peut l'agrandir mais une fois seulement.
Le système d'achat avec Leon se fait via une caisse spéciale, et la monnaie sont des points que l'on obtient en tuant des ennemis ou en ramassant des bracelets contenant des points que l'on peut échanger contre des armes, améliorations, munitions, soins, etc..
En parlant d'améliorations, on peut effectivement améliorer nos armes comme dans RE 4, les dégâts, la précision, la capacité du chargeur, etc...
On peut aussi trouver des armes.
Il y a aussi plusieurs idées de génie dans ce jeu comme le fait de pouvoir créer des poisons à injecter aux zombies en récoltant du sang, ce qui les fait exploser instantanément.
On peut aussi même créer nos propres rubans encreurs, je trouve ça vraiment génial.
Il est aussi possible de créer d'autres objets : cocktails Molotov, munitions, des soins, etc...
En ce qui concerne Grace on peut améliorer deux de ses capacités, la santé maximale et les dégâts des armes.
Personnellement, j'ai tout mis dans les dégâts des armes.
Il est aussi impossible d'améliorer les deux capacités à fond. (c'est peut-être possible dans les difficultés inférieures, je ne sais pas)
Cet épisode marque aussi le grand retour des zombies.
Mais également avec une nouveauté que je trouve vraiment super, les variants.
Ce sont des zombies qui peuvent parler et se souvenir de leurs habitudes passées qu'ils avaient lors de leur vivant.
Et chacun a leur propre catégorie.
Par exemple le zombie sensible aux bruits, celui sensible à la lumière, la femme de ménage qui nettoie, la chanteuse, le cuistot, etc...
On peut jouer avec ce genre de chose pour certains d'entre eux et c'est vraiment génial.
Il y a aussi un autre point que je trouve assez important et qui est super, et j'ai vu peu de personnes le mentionner, c'est le fait que Leon a des Finish Moves, et avec chaque arme.
Par exemple si un ennemi n'a plus beaucoup de vie, il est possible d'en faire un. Une balle sous le menton avec le pistolet ou encore un coup de fusil à pompe dans la bouche.
Mention spéciale à son kick qui plaque l'ennemi contre le mur et qui lui éclate la tête, ou encore celui avec le magnum.
Pour finir, la maniabilité est vraiment excellente.
Bande son
En ce qui concerne l'OST du jeu, je ne l'ai pas trouvée à chier, mais elle n'était pas marquante non plus, et assez discrète en général.
Mais elle contient tout de même quelques bonnes musiques.
Cependant, on a déjà été habitué à beaucoup mieux.
Pour ce qui est de la VF, comme d'habitude, elle est excellente et remarquable, avec les anciens doubleurs déjà présents, et aussi d'autres plus connus comme Bernard Lanneau (Kevin Costner, Michael Keaton) ou Loïc Houdré (Donnie Wahlberg, le frère de Mark Wahlberg), et même Frédéric Souterelle (le doubleur de Kratos, celui encore en vie), faisant des voix de zombies.
Et bien d'autres...
D'ailleurs en ce qui concerne les voix de zombies et leurs grognements en français, ils ont vraiment fait un travail exceptionnel.
Pour la VF, c'est du 10/10.
Durée de vie
Pour la durée de vie du jeu, la 1re fois en mode standard classique, j'ai mis 17 heures pour le finir.
Le compteur affichait 17 heures mais en vrai, j'ai mis plus, je fouillais chaque recoin du jeu. Ça m'a même permis de trouver certains easter eggs.
Graphismes
Pas grand-chose à dire, excepté que le jeu est vraiment très joli avec les paramètres à fond.
Le RE Engine fait vraiment du bon boulot.
Le jeu est aussi super gore.
C'est sans doute l'un des Resident Evil les plus violents en termes d'animations de mort violente et de dégâts infligés aux ennemis.
À un moment, j’avais tellement fait de dégâts dans la tête d’un zombie qu’on pouvait voir l’œil qui en ressortait en train de pendre et de se balancer pendant qu’il m’attaquait.
À un autre moment, quand je suis mort, Leon s'est fait découper en 2 et le zombie continuait de tenir la partie haute du corps de Leon en train de le manger.
Grace qui se fait à moitié découper en deux, ou écrabouillé, ou encore, des fois on peut même voir le cerveau des zombies.
On peut aussi se faire croquer la tête, et réduire les ennemis en morceaux.
Le gore du jeu est à un niveau vraiment élevé.
Le jeu, en tout cas dans notre langue, ne contient aucune censure, et c'est génial.
Optimisation
L’optimisation sur PC avec tous les paramètres à fond (sauf Ray Tracing) est parfaite.
Aucun micro-freeze ou baisse de FPS, et aucun bug non plus.
Et j'avais du 60 FPS constant.
Mods
Pour ce qui est des mods, il y en a de vraiment pas mal.
Par exemple le jeu comporte un effet de "Grain" sur l'écran.
Grâce à un mod, il était heureusement désactivable. Je l'ai utilisé lors de ma deuxième partie.
Le FOV du jeu était aussi assez merdique. Je m'y suis habitué donc je ne l'ai pas utilisé mais il y a plusieurs mods pour pallier à ce problème.
Je ne l'ai pas utilisé non plus, mais il y a également un mod pour augmenter la vitesse de course des personnages pour ceux qui les trouveraient trop lents ou lourds.
Il y en a aussi d'autres qui sont plutôt marrants comme remplacer un certain monstre par Shrek, (je sais pas c'est quoi leur délire avec Shrek), ou alors les motos par des vélos, etc..
Défauts
Maintenant, parlons des défauts, et il y en a beaucoup.
Déjà, les énigmes.
Elles sont peu nombreuses et vraiment merdiques, franchement j'ai même pas envie de dire que c'est des énigmes tellement c'est du foutage de gueule.
Même un fœtus pourrait les résoudre sans problème, et je ne crois même pas qu'on puisse les qualifier d'énigmes. Il n'y a aucunement besoin de réfléchir ou autres.
J'aurais préféré qu'ils mettent de vraies énigmes et fassent en sorte qu'on se creuse un minimum la tête comme dans certains jeux du genre, comme par exemple Tormented Souls 2 où il y a des tonnes d'énigmes, (pas toutes compliquées mais quand même un peu pour certaines), ça aurait été cool.
Le jeu est également d'une extrême facilité.
En standard Classique, je croulais sous les soins et les munitions avec Grace et Leon.
Même en démentiel, c'était plutôt tranquille, et même sans les armes bonus. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai terminé.
Ils auraient mieux fait de débloquer cette difficulté dès le début.
Ensuite, quand Leon doit faire des achats, on doit passer par une sorte de caisse sans âme et sans intérêt, alors qu'une interaction avec un marchand ou "Le Marchand" aurait été beaucoup mieux.
Même un simple soldat du BSAA aurait suffi.
Il y a aussi très peu d'armes dans le jeu disponibles ou à acheter, même en new game +.
Et rien de très grave, mais en ce qui concerne l'inventaire et les menus, on se tape la même interface grisatre et simpliste depuis le Remake du 2.
Il serait peut-être temps de faire un truc stylé et qui a plus de gueule.
Je trouve aussi le costume de Grace vraiment pas terrible une fois qu'elle n'a plus sa veste.
Un simple t-shirt blanc avec un bandage mal fait. Franchement, c'est pas stylé ni très recherché, surtout quand on voit ce qu'ont déjà fait les moddeurs.
Heureusement, j'avais mon costume Apocalypse. Pas parfait, mais nettement mieux.
Ils ont aussi supprimé le système de rang, allez savoir pourquoi.
Seule la difficulté et le temps de jeu seront affichés à la fin.
Les boss sont aussi très faciles, et en plus, ils n'ont qu'une seule phase, ce qui fait qu'on répète la même chose jusqu'à la fin du combat, ce qui est un peu dommage.
Je ne demandais pas un truc à la Sekiro, mais un effort de ce côté-là aurait été grandement appréciable.
Conclusion
Malgré les défauts cités plus haut, j'ai vraiment adoré le jeu et passé un super moment.
Je ne suis pas déçu du tout.
C'est un très bon survival horror et survival action.
D'ailleurs, en ce qui concerne la peur, ce genre de chose ne fonctionne pas sur moi. Au pire, ça me fait sursauter, ce qui est déjà un exploit.
Donc pour les personnes qui flippent grave pour ce genre de chose, vous en aurez pour votre argent. Car si le jeu arrive à me faire sursauter, quelqu'un de vraiment sensible à la peur devra porter des couches avant de lancer le jeu.
En attendant, vivement le prochain, qui sera le Remake de Code Veronica.
Mais avant ça nous aurons d'abord droit aux deux DLC de Requiem que j'attends avec impatience..
Le jeu mérite bien ses 6 millions de ventes, et qui vont ne faire qu'augmenter avec le temps.