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Minecraft Dungeons
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oreillesal
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Annonce de Minecraft Dungeon II
C'est lors de la conférence Live Minecraft du 21 Mars qu'a été dévoilé Minecraft Dungeon II.
Pour l'heure, peu d'informations, si ce n'est un vague 2026 et les supports concernés : PC, Xbox, Switch et Switch 2, PS5.
Minecraft.net
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https://www.minecraft.net/en-us/about-dungeons-ii
tags :
xbox
pc
dungeon
minecraft
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posted the 03/22/2026 at 06:48 AM by
oreillesal
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