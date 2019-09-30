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Minecraft Dungeons
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name : Minecraft Dungeons
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Mojang
genre : action
multiplayer : 1 à 4
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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oreillesal
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Annonce de Minecraft Dungeon II
C'est lors de la conférence Live Minecraft du 21 Mars qu'a été dévoilé Minecraft Dungeon II.
Pour l'heure, peu d'informations, si ce n'est un vague 2026 et les supports concernés : PC, Xbox, Switch et Switch 2, PS5.

Minecraft.net - https://www.minecraft.net/en-us/about-dungeons-ii
    tags : xbox pc dungeon minecraft ps5 switch hack'n'slash
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    posted the 03/22/2026 at 06:48 AM by oreillesal
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