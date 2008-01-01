Je profite de cette journée pour une petitecar vous me voyez peut être de temps en temps poster des articles sur le site (très souvent des vidéos de ma chaîne) mais vous ne me connaissez peut être pas (et peut-être que vous n'en avez pas envie non plus, ce que je peux comprendre).Mais je souhaite faire les présentations pour ceux qui veulent bien en savoir plus ! Alors je parle de re -présentation car je suis un vieux membre du site (depuis 2009 de souvenirs) et j'ai souvent changé de pseudo (d'ailleurs je ne me souviens même plus des précédents).J'ai eu des périodes ou je participer activement et d'autres ou je rester invisible mais présent chaque jour pour lire les articles et les news autour du jeu vidéo. J'assiste depuis tout ce temps à des débats endiablés, des querelles mais aussi un amour véritable pour notre passion commune :Moi, je suiset je me suis lancé il y'a quelques années dans le monde de la vidéo avec(très doucement en 2022 avant une véritable prise au sérieux en 2024). J'ai créé ma chaîne autour de ma passion la plus grande (vous l'aurez deviné...) le jeu vidéo.J'ai découvert ce monde avec laet encore aujourd'hui avec mes vénérables 30 ans j'aime toujours autant le jeu vidéo même s'il est plus difficile d'y consacré du temps (travail, famille enfin vous voyez le topo haha)J'en ai vu passé des licences commeBref il y'en n'a trop pour que je les cites tous, mais j'ai chaque découverte fut incroyable (bon à part quand tu tombe sur un jeu bien nul) et mon jeu préféré ever restera à jamaisPour ce qui est de Youtube, j'ai décidé d’apparaître en vidéo avec un masque (qui a d'ailleurs évolué au fil du temps.). D'abord avec un masque de Spider man (mon héro marvel préféré) puis avec le masque que j'arbore sur ma photo de profil.J'ai eu plusieurs fois des remarques sur cela et je voulais y répondre dans cet article également : Je peux comprendre que le masque puisse faire peur surtout par l'image qu'il véhicule mais le masque ne fais pas la personne qui le porte. Il me permet juste de garder une partque je souhaite conserver et je suis plus à l'aise avec pour le moment. Si vous pouvez passer outre pour ceux que cela gène, je suis sur qu'on pourra s'entendre sinon pas de problème et autant tracer son chemin chacun de son coté, le tout dans le respect.Cela m'a pris pas mal de temps pour trouver mon rythme et surtout quel format de vidéo privilégier, de comprendre un peu mieux l’algorithme des différentes plate forme (même s'il reste parfois obscur) et je pense être dans la bonne voie pour enfin faire évoluer cette petite chaîne deà bien plus je l'espère.Je propose des vidéos(je ne vais pas tout citer mais vous avez l'essentiel)Voici quelques vidéos pour refléter tout cela :Voila pour les petites vidéos, bon visionnage à vous.Je suis investi, je suis devenudepuis maintenant 1 ans et j'ai même commencer à gagner un peu d'argent ce qui est plutôt encourageant. J'ai une petite communauté qui se forme et c'est vraiment super de pouvoir échanger avec d'autres passionnés.En plus de cela, je me suis lancé dans l'aventure dudepuis maintenant 1 ans et depuis quelques mois de manière assidu (plusieurs live par semaine avec un planning). J'ai réussi à devenir affilié Twitch, ce qui est une toute petite victoire mais comme on dit il y'a un début à tout et je suis ravi d'avoir des personnes qui viennent me voir régulièrement pour discuter et se taper de bonne grosse barre de rire (oui en live je suis assez expressif et je n'hésite pas à raconter tout ce qui me passe par la tête).Je stream un peu de tout en fonction de mes envies (Resident evil, Sly Cooper, Bayonetta et j'en passe...): vous pouvez me rejoindre sur Twitch juste la (toujours à 21h00 jusqu'à 00h00)Voila je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à me connaître,Si vous avez lu l'article vous avez pu voir que je propose des rétrospectives (bon la dernière sur Star Wars battlefront remonte à longtemps) et je travaille actuellement sur une rétrospective qui sera consacrée à laque j'affectionne tout particulièrement.Cette vidéo (qui sera la plus grosse de ma chaîne actuellement) reviendra sur les jeux principaux de la saga ainsi que tous les spin-off (j'ai joué à une grande partie des jeux existants mais certains spin off ne sont jamais passé entres mes mains)Dans le cadre de cette vidéo,J'ai actuellement quelques confrère youtubeur qui sont partant mais j'aimerais pourquoi faire participer des membres de Gamekyo.Le travail est rude pour cette vidéo (qui sera peut être même divisé en 2 voir 3 parties pour préserver ma santé mentale) et j'espère pouvoir la sortir fin Mai ou début Juin.Je souhaite rendre hommage à ma manière à cette série que j'ai découvert avec le légendaire RE4 mais qui m'aura fais flipper avec le tout premier sur PS1 quand j'étais gamin, car pour l'anecdote :Voila, donc si vous êtes partant n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou message privée pour que l'on puisse en discuter.