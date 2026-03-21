Hommage

Bon, on ne va pas se mentir, le début d’année 2026 ressemble méchamment à un générique de fin qui s'accélère. On est seulement en mars, et en l’espace d’une semaine, on vient de se prendre une rafale de notifications qui fait mal au moral.



Entre Isabelle Mergault, Bruno Salomone, Chuck Norris et Nicholas Brendon (notre Alex de Buffy, bordel...), on a l’impression que le destin fait un ménage de printemps bien trop radical dans nos souvenirs d'enfance. Alors, simple coïncidence ou accélération réelle ?



J’ai voulu poser les chiffres à plat, parce que là, j'ai l'impression qu'on ne meurt plus, on s'évapore en groupe.



L’hécatombe des icônes : La fin d’une ère ?



On a cru que 2020 était le "Boss de fin", mais la vérité, c'est que la décennie 2020-2030 est mathématiquement programmée pour être un carnage. Pourquoi ?



Le mur du Baby-Boom : Les stars qui ont fait les 70s et les 80s (l'âge d'or du ciné et de la télé) arrivent toutes ensemble dans la "zone rouge" des 80-95 ans. On a perdu Alain Delon fin 2024, Brigitte Bardot en décembre 2025... Les derniers piliers du temple s'écroulent.



La rupture 2020 : Ce n’est pas qu’une impression. Statistiquement, la pandémie a cassé une dynamique. L'espérance de vie, qui grimpait pépère depuis des lustres, a stagné ou reculé. On meurt peut-être moins du virus aujourd'hui, mais les systèmes de santé sont rincés et les pathologies chroniques explosent.



Tableau noir : Les pertes majeures de mars 2026



Juste pour se rendre compte du délire en une semaine Le choc - Bruno Salomone - 55 ans. Le mec était jeune, cancer de merde. suivis dans la même tranche d'âge de Nicholas Brendon 54 ans "Causes naturelles" nous dit-on à 54 ans... Ça calme direct sur notre propre santé. Isabelle Mergault 67 ans. Une voix et un humour qui s'éteignent trop tôt. Chuck Norris 86 ans. Le mème vivant, l'invincible. Même lui a fini par perdre son dernier combat.



Et pour les gens "lambda" ? C’est là que c’est flippant. Si tu regardes autour de toi, on a tous l'impression que le "commun des mortels" part aussi plus vite. Les stats de l'OMS montrent que les maladies cardiovasculaires et les cancers ne ralentissent pas, au contraire. On est dans une période de "surmortalité" structurelle : la population vieillit en masse, et les infrastructures ne suivent plus. Conclusion : On fait quoi ? C'est triste à dire, mais préparez vous : le rythme ne va pas baisser. On est la génération qui va voir TOUTES ses idoles disparaître en un temps record. La pop culture des années 80/90 est en train de passer du statut de "culte" à celui de "musée".



Bref, profitez de vos proches, jouez à vos vieux jeux, et arrêtez de scroller les news tous les matins, c’est devenu un bulletin nécrologique géant. Et vous, c'est laquelle de ces disparitions qui vous a le plus flingué le moral récemment ?