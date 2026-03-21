La symphonie d'une nuit sans étoiles...
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ravyxxs
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DENUVO passe un très très sale moment !
Article à la va vite, je ne promotte rien, et pas le piratage, mais DENUVO avec son dernier DRM en date, vient de se faire pirater par la scène du hacking qui contient pas moins de 15 groupes(chaque groupe à au moins 5-20 membres), plus ou moins actif et sur les côtes de ce dernier.

Pas mal ont soit fait une pause(EMPRESS), parfois longue pour revenir des abysses(Razor1911) et d'autres arrivent comme de nouveau née(voices3.

Ce dernier à hacké facile plus de 8 jeux en 4 jours, dont Crimson Desert, sachant que DENUVO a ajouté le DRM avant la sortie 1 semaine avant à la demande de Peal Abyss. Nouvelle du jeu qui avait mis en colère les joueurs Steam, car même si acheter légalement, DENUVO ruine les performances sur PC. Je vous laisse imaginer les moteurs mal optimisé mais qui demande un DRM par dessus...

Doom TDA a été hacké, ou encore le très demandé, Black Wukong.

Il ne fait aucun doute que dans les semaines, RE9 ou encore Stellar Blade vont manger. Death Stranding 2 aussi n'a pas tenu.

Assez choquant et triste ou une bonne nouvelle ?
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    micheljackson
    posted the 03/21/2026 at 08:20 PM by ravyxxs
    comments (9)
    escobar posted the 03/21/2026 at 08:23 PM
    Tout se passe comme prévu
    losz posted the 03/21/2026 at 08:33 PM
    Pour le moment ca a l'air compliqué leur bypass, a voir si ils arrivent à faire quelque chose de mieux après...perso je préfère encore acheter des activations "hors ligne" pour 50 centimes en Russie, plus simple
    micheljackson posted the 03/21/2026 at 09:00 PM
    arquion
    Euh... comment te dire...
    k13a posted the 03/21/2026 at 09:07 PM
    DENUVO c'est de la merde, ça ruine trop les performances pour rien en fait. Ils n'empêcheront jamais le piratage, ils font juste chier les joueurs honnête. De plus certains joueurs préfèrent ne pas acheter quand ils savent que DENUVO est utilisé.

    Ceux qui piratent les jeux en général sont des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter. Sinon c'est comme un de mes amis il préfère pirater en premier et s'il apprécie il va acheter, sinon il désinstalle tout simplement (les studios devraient faire plus de démo laisser les joueurs tester leur jeu).
    vyse posted the 03/21/2026 at 09:13 PM
    Death stranding 2 n'avait pas de DENUVO
    heracles posted the 03/21/2026 at 09:20 PM
    Tant mieux.
    ravyxxs posted the 03/21/2026 at 09:29 PM
    vyse Oui je sais, mais il est hacké dans tous les cas ou il a tout simplement pas de DRM ?
    vyse posted the 03/21/2026 at 10:14 PM
    ravyxxs pas de DRM tt simplement
    jf17 posted the 03/21/2026 at 10:22 PM
    Re9 a été hack d'entrée par ce système
    Trop contraignant et ça supprime des sécurité sur vos PC
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