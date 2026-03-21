Article à la va vite, je ne promotte rien, et pas le piratage, mais DENUVO avec son dernier DRM en date, vient de se faire pirater par la scène du hacking qui contient pas moins de 15 groupes(chaque groupe à au moins 5-20 membres), plus ou moins actif et sur les côtes de ce dernier.Pas mal ont soit fait une pause(EMPRESS), parfois longue pour revenir des abysses(Razor1911) et d'autres arrivent comme de nouveau née(voices3Ce dernier à hacké facile plus de 8 jeux en 4 jours, dont Crimson Desert, sachant que DENUVO a ajouté le DRM avant la sortie 1 semaine avant à la demande de Peal Abyss. Nouvelle du jeu qui avait mis en colère les joueurs Steam, car même si acheter légalement, DENUVO ruine les performances sur PC. Je vous laisse imaginer les moteurs mal optimisé mais qui demande un DRM par dessus...Doom TDA a été hacké, ou encore le très demandé, Black Wukong.Il ne fait aucun doute que dans les semaines, RE9 ou encore Stellar Blade vont manger. Death Stranding 2 aussi n'a pas tenu.Assez choquant et triste ou une bonne nouvelle ?